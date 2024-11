Igor Normando lista desafios e diz que Belém estará pronta para receber a COP 30

Investimento

Clientes do Banco do Brasil já aplicaram R$ 4,7 milhões no Tesouro Direto via WhatsApp. A ferramenta está disponível desde fevereiro.

Obra conceitual

Comprador de arte de “banana colada com fita” de R$ 35 milhões promete comer fruta. Justin Sun é pioneiro no mercado cripto.

Igor Normando (J. Bosco)

"Precisamos acelerar.”

Igor Normando, prefeito eleito de Belém, nas páginas amarelas da revista Veja desta semana. Emedebista lista desafios e diz que a cidade estará pronta para receber a “COP da Amazônia” em 2025.

ANIVERSÁRIO

COMEMORAÇÃO

Esta edição de O LIBERAL é especial. Com a data dupla neste fim de semana, comemoramos 78 anos de jornalismo diário, sendo, portanto, um dos veículos mais longevos do País. Estamos também entre os de maior credibilidade, título que conquistamos graças ao trabalho diuturno de uma equipe empenhada e comprometida com o bom jornalismo. Nestes tempos em que veículos de comunicação nem sempre confiáveis se multiplicam, na esteira do avanço tecnológico, mais do que nunca o jornalismo profissional se torna essencial, não apenas como fonte de informação, mas como aliado na defesa dos interesses da sociedade.

MADEIRA

EXPORTAÇÕES

As exportações paraenses de madeira totalizaram US$ 17,8 milhões, com mais de 17 mil toneladas comercializadas no mês de outubro. Os dados representam uma redução de 12% em valor e 51% na quantidade exportada em relação a setembro. No acumulado do ano (janeiro a outubro), as vendas internacionais de madeira somam US$ 180 milhões e mais de 200 mil toneladas vendidas, um cenário também de queda de 7%, tanto em valor quanto na quantidade exportada, considerando o mesmo período de 2023.

MELHORA

Os dados são da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Apesar da retração, o setor demonstra certo otimismo com o futuro, especialmente devido ao preço médio por tonelada de madeira, que cresceu 34%, fechando outubro em US$ 998/ton. Este dado, de acordo com representantes do segmento, demonstra que o produto madeira continua valorizado e competitivo no mercado, tendo potencial para se recuperar nos próximos meses.

CERÂMICA

REPATRIAÇÃO

Um grupo formado por diversas associações, coletivos, agentes culturais e povos tradicionais do arquipélago do Marajó deu início a um movimento de tentativa de repatriação de coleções arqueológicas marajoaras que se encontram em museus fora do Brasil, a exemplo do que ocorreu com o Manto Tupinambá, que foi devolvido pelo Museu Nacional da Dinamarca. O manifesto, que já recebeu centenas de assinaturas, pede, além da devolução das peças, um levantamento do status histórico e jurídico dessas coleções que foram levadas do Marajó, assim como reparações que se façam necessárias.

TURISMO

BALANÇO

Direto do Azerbaijão, de onde participa da COP 29, o ministro do Turismo, Celso Sabino, faz um balanço positivo da participação do Brasil no segmento do turismo, que, pela primeira vez na história de quase 30 edições da COP, foi tema de um dia inteiro de debates dentro da programação oficial em Baku. Sabino, que já chegou ao evento na condição de presidente eleito para a próxima gestão do Conselho Executivo da ONU Turismo, foi um dos palestrantes da 1ª reunião ministerial sobre a ação climática ampliada na atividade turística. O encontro foi conduzido pelo ministro do Turismo do Azerbaijão, Fuad Naghiyev, e teve participação do secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili. Ao encerrar a COP, esta semana, o ministro voa para Belém, onde inaugura, no dia 29 deste mês, a primeira Escola Nacional de Turismo, que funcionará no campus do Instituto Federal do Pará (IFPA).

BASTÃO

E, para marcar simbolicamente a passagem da sede da COP para Belém, os ministros do Turismo do Brasil, Celso Sabino, e do Azerbaijão, Fuad Naghiyev, plantaram um pé de romã, árvore típica do país, em frente à sede do ministério em Baku. Sabino também recebeu de presente do colega Naghiyev uma muda para levar para o Brasil, simbolizando a passagem de bastão para o Brasil da organização do maior e mais importante evento sobre mudanças climáticas do mundo.

PAYSANDU

DESPEDIDA

Na Copa Verde deste ano, o Paysandu goleou por 6 a 0 o Vila Nova, de Goiás, em Belém, e venceu por 4 a 0 em Goiânia. Foi campeão, com louvor. Será que a torcida vai lotar o Mangueirão hoje para assistir a outra goleada? O jogo será às 16 horas, no o Mangueirão. O Vila Nova está em 8º lugar na Série B, e o Paysandu, em 13º. Será o último jogo do Paysandu no ano, e a expectativa do clube é bater o recorde de público da competição em Belém.

Em Poucas Linhas

► O grupo Amigas Solidárias inaugura, no próximo dia 30, às 10h, o complexo de cozinha industrial, padaria e fábrica de açaí na Comunidade Missão Belém, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A obra, que teve projeto assinado pela arquiteta Larissa Chady, vai beneficiar os internos.

► A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) lançou sua Carta de Serviços, um documento estratégico que reúne informações detalhadas sobre os serviços oferecidos à sociedade.

► Disponível no site oficial da instituição, a Carta de Serviços é uma exigência legal para órgãos públicos e representa um compromisso de informar à população sobre os canais de atendimento, os serviços disponíveis, prazos, requisitos e formas de acesso.

► O Programa de Regularização Fiscal (Prorefis) do Governo do Pará registrou, até o dia 21, mais de 7 mil adesões, que representam R$ 279 milhões arrecadados.

► O programa, que visa estimular a adimplência dos contribuintes de impostos estaduais, oferecendo redução de multas e juros em percentuais que variam de 50% a 95%, termina no próximo dia 29, entrando então na última semana.

► Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) estarão hoje na praça Batista Campos, em Belém, para uma ação da campanha Novembro Azul.

► A programação, das 8h às 13h, vai ofertar orientação de saúde para homens, agendamento para exames e consultas, testagem rápida para ISTs, vacinação, orientação nutricional, verificação de pressão arterial e entrega de kit de saúde bucal.

► Novo rascunho da COP 29 propõe que países ricos paguem US$ 250 bilhões dentro da meta de US$ 1,3 trilhão por ano até 2035.

A proposta, apresentada no último dia oficial de negociações no Azerbaijão, sede da COP deste ano, recebeu críticas de representantes dos países em desenvolvimento e de instituições ambientalistas.