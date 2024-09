'Horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia', diz Geraldo Alckmin

Pirataria

Anatel pagará até R$ 7 mil para programadores que apresentarem soluções inovadoras para bloquear TV Box ilegais.

Aposentadorias

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na próxima semana o julgamento de recursos sobre a revisão da vida toda do INSS.

Geraldo Alckmin (J.Bosco)

"Horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse nesta quarta-feira, 11, que a medida voltou a ser considerada por conta da estiagem.

MEIO AMBIENTE

MUTIRÃO



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) marcou para o período de 18 a 20 de setembro mais um Mutirão de Conciliação Ambiental. Desta vez, a ação será realizada nos municípios de Belém, Santarém e Altamira. Na capital paraense, o mutirão será realizado no prédio-sede do órgão. Em Santarém e Altamira será realizado nos Núcleos Regionais da Semas. Os interessados podem fazer o agendamento no site da instituição.



INVESTIMENTOS



Os mutirões foram criados para facilitar o atendimento e zerar o passivo de ações, com benefícios para o Estado e para os envolvidos. Para o autuado, a conciliação possibilita a resolução de pendências mediante a concessão de descontos sobre o valor de multas. Para o órgão ambiental, representa uma fonte adicional de recursos para novos investimentos.



FEMINICÍDIO

QUEDA



Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apontam que, nos sete primeiros meses deste ano, houve queda dos registros de feminicídio no Estado em relação ao mesmo período de 2023. A redução foi de 22%, de acordo com dados oficiais. Já os casos de lesão corporal relacionados à violência doméstica contra mulheres tiveram queda de 10% em relação a 2023.



MELHORIAS



Entre as razões da queda, segundo o Estado, estão a melhoria dos serviços do Disque-Denúncia (181) e a implantação do programa Iara, canal virtual de denúncia, acessível via WhatsApp, além de ações de conscientização, como a promoção de palestras. Desde 2020, mais de 79 mil denúncias de violência doméstica foram recebidas por meio virtual, das quais 5.537 resultaram em procedimentos investigativos.



PARÁ

HOMENAGEM



O Pará foi homenageado na Fiesta Nacional de Brasil, na Real Fabrica de Tapices, em Madrid (Espanha). O evento é realizado anualmente em celebração ao aniversário de Independência do Brasil e pela primeira vez foi temático, tendo o Pará como Estado homenageado, destacando a diversidade cultural da região amazônica. Promovido pela Embaixada Brasileira de Madrid, em parceria com o Ministério do Turismo, a celebração da Independência do Brasil na embaixada é uma iniciativa do Itamaraty.



PROMOÇÃO



O destino Pará foi promovido com ações de gastronomia, incluindo a degustação de bebidas regionais, como as cachaças de jambu e açaí e o gin de jambu, a exposição de uma grande tela com motivos amazônicos e material promocional do Estado. Segundo pesquisa da empresa de inteligência de dados Forwardkeys, a América Latina é o destino turístico de preferência na Espanha, e o Brasil ocupa a quarta posição nesse ranking.



JURÍDICO

MARCAS



A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edilene Lobo, e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, estarão presentes na conferência de lançamento do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”, prevista para dezembro deste ano. A obra, que contabiliza dezenas de autores participantes, incluindo juristas, ministros de tribunais superiores e outros especialistas, é organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), e o objetivo é homenagear personalidades que deixaram marcas significativas no cenário jurídico brasileiro. Ghassan ainda ficará responsável pela apresentação do livro.



INCÊNDIO

PREVENÇÃO



Segundo dados da Defesa Civil, no município de Dom Eliseu, nordeste do Estado, estão sendo feitos, em média, dez registros de incêndios. Nesta semana, o Ministério Público Estadual realizou encontro entre as secretarias municipais e a Defesa Civil para discutir estratégias para prevenir as queimadas. A cidade conta com apenas dois caminhões-pipa. O MP recomendou que, entre outras medidas, seja criado um sistema de monitoramento contínuo que integre dados de satélite, estações meteorológicas locais e informações de campo para prever condições propícias a incêndios e garantir respostas mais rápidas às emergências.

Em Poucas Linhas

- A Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para o Minicurso de Elaboração e Produção de Projetos Audiovisuais, na Casa das Artes. As inscrições seguem até a próxima terça-feira (17). O evento é gratuito, com emissão de certificados aos concluintes.



- O governador Helder Barbalho entregou, ontem, 40 novos carros para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Trinta e nove veículos serão destinados às atividades de vistoria e um será usado para perícias de incêndio.



- A Prefeitura de Belém iniciou a instalação de 6.754 enfeites com LED e quatro santas em 3D que fazem parte da iluminação decorativa da edição 232 do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A iluminação cênica está sendo montada pela Secretaria de Urbanismo (Seurb) e a previsão é que esteja concluída até 4 de outubro.



- Dentro do projeto de iluminação está prevista a instalação de quatro santas em 3D, em pontos diferentes da cidade. A imagem principal, medindo 33 metros de altura, ainda terá local de instalação definido, por causa das obras que ocorrem na Doca.



- Outra imagem ficará na praça Santuário, em Nazaré. E mais duas imagens da padroeira dos paraenses, cada uma com dez metros de altura, serão instaladas na rotatória do Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de-Cães, e na orla de Icoaraci.



- As pesquisas para vereador em Belém mostram que pouca coisa deve mudar na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem. Os nomes mais citados são quase todos de vereadores com mandato.



- Será realizada de 24 a 27 de setembro, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém, a quarta edição do Marahu Lab, que vai incluir palestras e rodadas de negócios. A programação é gratuita.



- A confiança dos empresários da indústria cresceu pelo segundo mês consecutivo. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) aumentou 1,6 ponto em setembro, alcançando os 53,3 pontos.