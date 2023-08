R 70: 'Homem bonito, cara maravilhoso'

Concurso público

O governo vai lançar uma prova nacional, unificando os concursos na esfera federal, uma espécie de “Enem dos concursos”.

Altas temperaturas

Ondas de calor como as registradas na última semana são resultados das alterações climáticas nos últimos 60 anos, aponta o Inmet.

Joe Biden (J. Bosco)

"Homem bonito, cara maravilhoso.”

Joe Biden, presidente dos EUA, sobre a “foto de réu” de Donald Trump, que enfrenta acusações criminais relacionadas a sua tentativa de anular a eleição presidencial de 2020.

JORNAIS

AÇÃO

A Associação Nacional de Jornais, entidade que reúne os principais noticiosos do País, deve lançar, em breve, desautorização coletiva do uso de seus conteúdos para treinamento de modelos de inteligência artificial. Além disso, a orientação é para que os veículos atualizem os termos de uso e reescrevam códigos para bloquear o acesso dos algoritmos usados em coletas de dados, os chamados crawlers. A medida é uma reação dos produtores de conteúdos contra a violação dos direitos de propriedade intelectual que vem se intensificando nos últimos anos pelas grandes corporações tecnológicas, ameaçando a sobrevivência do jornalismo profissional com a apropriação indébita do conteúdo e colocando em risco um dos pilares dos regimes democráticos.

PIRATARIA

Nos Estados Unidos, o jornal New York Times, um dos mais prestigiados do mundo, estuda mover ação contra a OpenAI por violações de direitos de propriedade intelectual. A mesma empresa já é alvo de processo pelo uso do Books3, um conjunto de dados usado para treinar o ChatGPT que pode ter milhares de obras protegidas por direitos autorais. Para os especialistas, a prática equivale à pirataria de software.

MONITORAMENTO

VOLTA

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) está retomando suas operações em sua sede instalada no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém. Responsável por pesquisas e monitoramento por satélite em áreas relacionadas ao espaço e ao meio ambiente na Amazônia e Cerrado brasileiro, o órgão fornece dados detalhados sobre desmatamento, degradação e exploração florestal. Por causa da pandemia de covid-19 os integrantes da unidade do parque foram deslocados para o trabalho remoto.

DADOS

No período, os dados continuaram sendo gerados, mas, agora, a unidade na capital paraense voltará a ter a presença dos servidores. O Inpe é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

CLIMA

FUNDO

Oportunidade para o governo do Pará e empresas privadas que pretendem investir na transição econômica do Estado: o Conselho Monetário Nacional regulamentou o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima).

FINANCIAMENTO

Com R$ 10 bilhões previstos para financiar projetos de desenvolvimento sustentável. O fundo, existente desde 2009 e operado pelo Ministério do Meio Ambiente, terá taxas de retorno de 6,15% a 8%. Entre os projetos mais atrativos estão empreendimentos de transição energética, indústria verde e gestão de resíduos sólidos. A resolução aprovada pelo CMN entra em vigor em 1º de setembro.

CONDOMÍNIO

INDUSTRIAL

Quem visitar a Feira Agropecuária de Castanhal, que será realizada no período de 2 a 10 de setembro, poderá conhecer o projeto do condomínio industrial que a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) está instalando no município. A Codec terá um estande na Feira, onde irá apresentar o empreendimento, que encontra-se em processo de elaboração licitatória. Uma maquete do projeto será exposta no estande, onde também será possível tirar dúvidas sobre o condomínio industrial. O espaço tem área de 143,04 hectares, destinada ao setor industrial pelo Plano Diretor Urbano do município, para a implantação de empresas do segmento, oferecendo vantagens para a implantação, como a comercialização de lotes a preços subsidiados, proporcionando a geração de mais empregos e renda.

REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA

O Instituto de Terras do Pará começa amanhã o cadastramento de famílias de Ananindeua para o georreferenciamento dos lotes urbanos que passarão por regularização fundiária. O primeiro bairro a ser atendido será o Jaderlândia II. Representantes da Secretaria de Habitação do município e os técnicos do Iterpa irão executar a fase de cadastro nas residências. A ação irá se estender até 15 de setembro, pela manhã. Com a titularidade, as famílias podem buscar acesso a créditos sociais, como o programa “Sua Casa”, além de incentivos fiscais e bancários.

EM POUCAS LINHAS

- Será aberta amanhã a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram), em Belém. Entre as empresas presentes à exposição está a companhia Vale, maior mineradora da região, que mantém seis unidades no Pará. Nos últimos 18 meses, o desembolso da companhia no Estado foi de aproximadamente R$ 45 bilhões. As operações da empresa geram quase 60 mil empregos, entre trabalhadores próprios e contratados.

- De 28 de agosto a 1º de setembro, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realizará mais um plenário virtual. A meta é dar maior celeridade ao trabalho de análise e julgamentos. Na pauta constam 81 processos a serem apreciados pelos conselheiros. O acompanhamento das sessões do Plenário Virtual pode ser realizado por qualquer pessoa interessada, por meio do site do TCE.

- Já está marcada para o próximo dia 29 de agosto a convenção do PSDB de Ananindeua, articulada pelo grupo do ex-prefeito Manoel Pioneiro, para colocar seu filho, Leonan Antunes, na presidência do diretório municipal do partido. O vice, Antônio Roberto Pereira, o Beto, também é do grupo de Pioneiro, por isso a decisão está sendo avaliada por alguns vereadores como um grande “baque” no ninho tucano municipal. O vereador mais preocupado é Chiquinho, eleito com o apoio de Lenice Antunes, esposa de Pioneiro. Ele sabe que, com a candidatura do filho, dificilmente voltará à cadeira, já que os esforços serão concentrados para eleger Leonan, que ainda não tem história na política.

- O deputado federal Antônio “Doido”, político dos mais atuantes em Brasília na defesa do Pará, faz aniversário hoje. O apelido foi dado pelos próprios eleitores, ainda na época de campanha, quando Antônio repetia por onde andava que ninguém gosta mais do Pará do que ele. Aos poucos, a paixão pelo Estado tornou-se sua marca e ele passou a ser conhecido como “Doido do Pará”. Antônio abraçou a alcunha, que ganhou vez junto ao nome do parlamentar. A Coluna parabeniza o deputado federal pelo aniversário.