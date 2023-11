Leilão

Um chapéu de dois bicos que pertenceu ao imperador Napoleão Bonaparte foi leiloado por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões, na conversão direta) neste domingo (19), em Paris.

Temporais

Ao menos seis pessoas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul morreram com as fortes chuvas que atingem a região sul desde o início da semana, confirmaram ontem as autoridades.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

“Hoje começa o fim da decadência da Argentina.”



JAVIER MILEI, no primeiro discurso como presidente eleito da Argentina, neste domingo.



ARGENTINA

ELEIÇÕES

Divulgado no início da noite de ontem, o resultado do segundo turno das eleições na Argentina, com vitória do candidato libertário Javier Milei, teve grande repercussão, já que, na prática o candidato da coalizão La Libertad Avanza não venceu apenas o candidato governista, Sergio Massa (Unión por la Patria), mas venceu, também, um representante peronista. Entre os muitos analistas políticos de plantão para comentar o feito, alguns consideram que o liberalismo econômico de Milei pode ser uma saída para a atual crise argentina, por considerarem que enquanto a economia é regulada pelo mercado, o governo ganha mais fôlego para investir nas áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança. Uma economia fortalecida é também o velho e conhecido caminho para a geração de emprego e renda. A posse de Milei será em 10 de dezembro, sucedendo o atual presidente Alberto Fernández.

MUTIRÃO

JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) conduz a partir de hoje a 25° Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que segue até o dia 24 deste mês. O objetivo do programa, que ocorre nacionalmente, é aprimorar e tornar mais célere e eficiente a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de esforços institucionais concentrados de julgamentos das ações. Durante a semana, juízes e juízas do TJPA que possuam, tramitando em seus acervos, processos criminais que versem sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio, deverão impulsioná-los em regime de esforço concentrado, com a realização de audiências e emissão de sentenças, decisões interlocutórias e despachos, bem como promover as baixas processuais necessárias.

PRAÇA

ABANDONO

Moradores do entorno da praça Batista Campos se queixam do abandono total em que o espaço se encontra, com muita sujeira, grande quantidade de fezes de garças e sem manutenção dos lagos onde ainda resistem alguns exemplares de peixes. Formada por moradores da área, a Associação dos Amigos da Praça Batista Campos afirma que a maioria dos visitantes frequentes sumiu, o que representa um grande prejuízo para os vendedores que vivem da venda de água de coco. O movimento está, como se diz, mais parado que água de poço.

COSANPA

INVESTIDORES

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) por ora não será vendida. É o que garante o presidente da autarquia, José Fernando Gomes Jr. Segundo ele, a boataria sobre possível privatização é uma distorção da proposta real, que é de investimento de empresas privadas na ampliação do sistema de saneamento básico da cidade, que hoje, só para se tomar como exemplo Belém, registra a cobertura de saneamento de apenas 7%, e com os investimentos privados devem atingir pelo menos 50% nos próximos anos, ocorrendo a maior parte desses investimentos antes da COP 30. José Fernando diz que a Cosanpa terá outro papel, com aportes de empresas que vão cuidar mais da distribuição e da ampliação do sistema, que nos últimos meses recebeu forte investimento do governo estadual em novas bombas e outros equipamentos para a melhoria do acesso à água em municípios como Castanhal, Santarém, Salinópolis e Marabá.

PARTIDO

DECISÃO

Duas decisões já foram tomadas sobre o novíssimo Partido Renovação Democrática (PRD), resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota, oficializada no último dia 9 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A primeira é que o comando nacional do partido ficará de fato com o deputado federal Kassyo Ramos, do Amapá. A segunda é que ele, que tem visitado o Pará e mantido relações estreitas com a Região Metropolitana de Belém, confirmou o que era esperado e escolheu para a presidência estadual do partido o ex-deputado Márcio Miranda e para ser o candidato à prefeitura de Belém no ano que vem, o delegado Eguchi. A confirmação foi dada pelo sobrinho de Márcio, Yan Miranda, que antecipou o resultado das primeiras convenções do novo partido no Pará, que serão apenas de homologação dessas decisões.

EM POUCAS LINHAS

► Foi concluída ontem à noite a apuração do resultado da eleição direta para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito 12), que atende os estados do Pará, Amapá e Tocantins. Com 1.180 votos distribuídos pelos três estados, venceu o pleito a Chapa 2 , “União e Valorização”, representante da atual gestão, liderada pela presidente e fisioterapeuta Elineth Braga e pelo vice-presidente e terapeuta ocupacional Éden Ferreira.

► Com as eleições municipais chegando, novos arranjos vão se formando. Em Capitão Poço, nordeste paraense, onde a família Tonheiro reina absoluta, uma nova aposta da mesma família foi lançada. Trata-se da médica veterinária Fernanda Lima, que desde o Círio da cidade tem circulado além do normal, a ponto de sua foto ter sido anexada ao cartaz do Círio de Capitão Poço. Além de circular pelos eventos da cidade, ela aproveita todas as oportunidades para posar para fotos com aliados da gestão e trocou de sobrenome, passando a se apresentar como Fernanda Tonheiro. Mais sinais, impossível.

► A nutricionista e pesquisadora Larissa Ferreira, da Universidade Federal do Pará (UFPA), pesquisou as chamadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) e catalogou nada menos 112 espécies só na Amazônia. As mais citadas no estudo são a mandioca ou macaxeira, a taioba, o jambu ora-pro-nóbis, o camapu, o hibisco, a vinagreira, o inhame, a pupunha e o peixinho da horta. No Pará, essas Pancs são muito usadas em pratos típicos, como a folha da mandioca na maniçoba. O conhecimento sobre as Pancs é essencial para a preservação dos saberes tradicionais, das práticas culturais e da manutenção da biodiversidade.

► Nesta segunda é celebrado o Dia da Consciência Negra e a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), promove uma programação alusiva à data.

► Será aberta a exposição “Nasci nas matas, nunca tive senhor: memórias e resistências dos quilombos do Baixo Amazonas” às 10h, no Museu do Estado do Pará, onde segue até o dia 26 deste mês.