Helder critica governo federal após atraso nos voos com as vacinas: 'É absolutamente inaceitável!'

Folha do funcionalismo

A partir do próximo dia 27, o Governo do Pará vai pagar os salários dos servidores públicos relativos ao mês de janeiro.

“Tesouro” à venda

A Polícia Civil investiga a venda, pela internet, de moedas de bronze e ouro do século XIX encontradas em Colares, no Pará.

Helder Barbalho, governador do Pará (J. Bosco)

"É absolutamente inaceitável!”

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), criticou o governo federal, em entrevista ao UOL, pelo atraso no voo que levaria as vacinas até o Estado. Segundo ele, o atraso se deu por um problema de logística do Ministério da Saúde.

VACINAÇÃO

Atraso

Prevista para começar ontem, no final da manhã, a vacinação de profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19 no Pará sofreu três adiamentos ao longo dia. Primeiro, a previsão foi refeita para às 15h30. Depois para as 17h e, à noite, o governo do Estado acabou se dando por vencido e adiou o início da campanha para hoje, às 7h. O motivo do atraso foi o desenho logístico feito pelo Ministério da Saúde que não permitiu que o avião com o carregamento de vacinas viesse direto para Belém. Nas redes sociais, o governador Helder Barbalho garantiu que, hoje, a imunização começará às 7h. A primeira pessoa a receber a vacina contra a covid-19, no Pará, já foi escolhida. Assim como em São Paulo, será uma mulher negra e profissional da saúde.

ADEUS

“Epaminondas”

A alegria com a expectativa pela chegada da vacina contra a covid-19 teve, ontem, uma nota dissonante entre os paraenses: a tristeza causada pela morte do juiz titular da 4° Vara do Tribunal do Júri de Belém, Cláudio Rendeiro, que ficou famoso com o personagem “Epaminondas Gustavo”, um típico caboclo amazônico que fazia rir com seu assombro ingênuo diante das novidades do mundo moderno. “Epaminondas” começou com pequenos esquetes em áudio que viralizaram, principalmente, no Pará e Amapá. Depois, passou a fazer shows ao vivo, vídeos para as redes sociais e comerciais de TV.

Choro

Amigo de Cláudio Rendeiro, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi informando da perda quando dava entrevista nos estúdios da TV Liberal, logo pela manhã. Abalado, Edmilson não segurou o choro. Na última disputa eleitoral, o juiz Cláudio Rendeiro afirmava não declarar preferência, mas brincava que o personagem “Epaminondas” estava livre para declarar voto no candidato do PSOL.

QUILOMBOS

Imunizantes

Uma equipe da Prefeitura de Belém visitou um quilombo na Ilha de Mosqueiro, onde a comunidade vai receber a vacina Coronavac. A ideia era que essa comunidade fosse vacinada já nesta primeira fase, mas com o número de doses limitados da Coronavac, os quilombolas terão que esperar o próximo lote de imunizantes a ser enviado a Belém. A expectativa era de que o Pará recebesse em torno de 320 mil doses da vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Desse total, 50 mil doses ficariam na capital. Ontem, porém, foram entregues apenas 124,5 mil doses e Belém ficará com 20 mil. Além disso, o Ministério da Saúde liberou 48,6 mil doses a serem aplicadas exclusivamente nas populações indígenas do Estado.

ANANINDEUA

Plano

A Prefeitura de Ananindeua divulgou, ontem, o plano municipal de imunização contra a covid-19. No munícipio, 3.639 pessoas serão vacinadas. Ananindeua vai receber 7.278 doses da coronavac e cada pessoa deve receber duas doses. Nesta primeira fase, apenas profissionais de saúde, principalmente os que trabalham na linha de frente de combate à covid-19, e idosos que vivem em asilos serão imunizados.

MARQUETEIRO

Pazuello

Os recentes discursos do ministro da Saúde Eduardo Pazuello que, nas últimas aparições públicas, adotou um tom de contra-ataque, têm as digitais do marqueteiro paraense Marcos Eraldo Marques, de 45 anos, o Markinhos. Ele se tornou uma espécie de guru de Pazuello. Os dois se conheceram em 2018, em Roraima, por intermédio do bolsonarista Antônio Denarium, de quem Markinhos fez a campanha para o governo daquele Estado.

Slogan

Integrante de um grupo que reúne blogueiros paraenses, Markinhos anunciou ter sido o criador do slogan “Somos uma só nação”, usado no adesivo do avião da Azul que iria para a Índia em busca de 2 milhões de doses da vacina. A Índia negou a entrega das doses do imunizante e a viagem foi cancelada.

SANTARÉM

Restrições

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM), anunciou toque de recolher no município entre 22h e 5h. Também anunciou o fechamento, por 15 dias, de academias de ginásticas, balneários, bares, casas de shows, eventos sociais e boates. O funcionamento do centro comercial ficará limitado ao período das 9h às 15h, de segunda a sábado, e os shopping centers terão horário de funcionamento reduzido, das 12h às 20h, sem abertura das praças de alimentação.

EM POUCAS LINHAS

* O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) publicou edital de convocação para 53 candidatos aprovados em concurso público para níveis superior e médio.

* O presidente do TJPA, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, divulgou nota de pesar pela morte do juiz Cláudio Rendeiro.

* O novo prefeito de Oriximiná, Delegado Fonseca (PRTB), decidiu radicalizar e comprar uma usina de oxigênio para o município. A informação foi dada pelo próprio prefeito nas redes sociais. Segundo ele, a usina comprada em São José dos Pinhais (PR) tem capacidade para produzir 60 cilindros por dia.

* Ontem, o prefeito pedia ajuda de políticos para conseguir uma aeronave da Força Aérea para transportar os equipamentos. Com a crise no Amazonas, Oriximiná poderá acabar socorrendo o Estado vizinho.

* O Tribunal Regional Eleitoral do Pará fará na sexta-feira, 22, a cerimônia de posse de sua nova presidente, a desembargadora Luzia Nadja Guimarães, que assumirá à presidência do Corte pelos próximos dois anos.

* A Amazônia apresentou, em 2020, os maiores índices de desmatamento nos últimos dez anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.

* Na manhã de ontem, o Hospital de Campanha montado no Hangar, em Belém, estava com 105 pacientes, sendo 51 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

* Desde que começou a funcionar, o Hospital de Campanha já atendeu a 3.524 pacientes, dos quais 244 foram transferidos e 2.445 receberam alta. Foram registrados 745 óbitos.

* Por causa da pandemia, o Detran do Pará suspendeu o atendimento, a partir de hoje, nas agências de Santarém, Alenquer, Almeirim, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Ainda não há informações sobre quando o atendimento será retomado.