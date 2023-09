R70: 'Há um só Brasil, pronto para apoiar e estar ao lado de todos os brasileiros', afirma Alckmin

iPhone 15

O novo iPhone 15, que será lançado amanhã, deve começar a ser vendido no Brasil em outubro. Não há previsão de preço.



Teste em casa

Cientistas da Universidade de Exeter criaram um teste caseiro que pode detectar o Alzheimer com uma simples agulhada no dedo.

Geraldo Alckmin (J.Bosco)

"Há um só Brasil, pronto para apoiar e estar ao lado de todos os brasileiros.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente, horas antes de embarcar para o Rio Grande do Sul, onde sobrevoou áreas devastadas pelas enchentes. Os ministros Wellington Dias, Jader Filho e Marina Silva integraram a comitiva.

ACIDENTE

PRESCRIÇÃO

O alerta está sendo feito pelo juiz federal Marcelo Honorato. O caso envolvendo o choque de um Boeing da Gol com um jato Legacy deve prescrever no próximo mês de outubro, sem que os condenados pela tragédia, os pilotos Joseph Lepore e Jean Paul Paladino, cumpram a pena. O acidente, registrado em setembro de 2006, foi um dos maiores da aviação brasileira. O Boeing 737-800 da Gol voava de Manaus para Brasília, quando foi atingido pela aeronave menor, que saiu de São José dos Campos com destino à capital do Amazonas, antes de seguir para os Estados Unidos, onde seria entregue. A queda provocou as mortes de 154 pessoas.

PROCESSO



Lepore e Paladino, que pilotavam o Legacy que se chocou com a aeronave da Gol, foram condenados pela Justiça brasileira a três anos, um mês e dez dias de prisão. O processo foi finalizado em outubro de 2015, após a análise do último recurso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De lá para cá, porém, houve uma série de dificuldades para execução da pena, pois os dois pilotos estão nos Estados Unidos, onde vivem em liberdade.



PREVISÃO



Honorato, que além de juiz da Vara de Marabá é também ex-piloto, especialista em aviação e autor de “Crimes Aeronáuticos” explica que os Estados Unidos têm se negado a atender ao pedido do governo brasileiro para extraditar os dois condenados, alegando não haver no Tratado de Extradição Brasil & EUA previsão do delito pelo qual os dois foram sentenciados.

MEIO AMBIENTE

APLICATIVO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) lançou um aplicativo que, entre outras funcionalidades, permite fazer denúncias sobre crimes ambientais, como o descarte irregular de resíduos, desmatamento, queimadas etc.



DOWNLOAD



O app “Semas Pará” está disponível para download tanto para dispositivos com sistema operacional Android quanto para o iOS. A ferramenta também permite denunciar empreendimentos que atuam de forma irregular, como o abastecimento de balsas em local inadequado, armazenamento irregular de caroço de açaí, comércio ilegal de carne animal, ausência de licença ambiental e transporte irregular de produtos florestais.

CONGRESSO

PRÊMIO



Foi marcado para 21 de setembro o anúncio dos deputados e senadores que mais se destacaram na atuação no Congresso Nacional. Criado em 2006, o prêmio Congresso em Foco terá como novidade a seleção de parlamentares por região do país (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste).



VOTAÇÃO



A votação ocorre em duas etapas: uma feita pela internet e outra por um júri especializado e jornalistas que cobrem o Congresso Nacional. Neste ano também serão premiados os parlamentares que mais se destacarem nas áreas de Educação e Clima e Sustentabilidade.

GOVERNO

ESCOLA



Será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, em Genebra, a 6ª edição da Semana da Avaliação em Escolas de Governo. O tema será “Cooperação para a capacitação e avaliação da Agenda 2030 no serviço público”, com atividades de capacitação, troca de experiências e rodadas de intenções e acordos de cooperação entre a comunidade internacional (Norte-Sul e Sul-Sul) e escolas de governo do Brasil.



AGENDA



Realizada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (ABC/MRE), pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) e pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), a Semana é uma oportunidade para discutir como a cooperação internacional pode contribuir para o alcance da Agenda 2030 no serviço público brasileiro e global, e evidenciar o papel que as escolas de governo – instituições educacionais dedicadas ao desenvolvimento profissional de agentes públicos – podem exercer na construção de capacidades para a implementação da Agenda 2030.

Em Poucas Linhas

► A 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, reconhecida como a 4ª maior feira literária do Brasil, anunciou ontem que editoras, distribuidoras, sebos e livrarias que participam do evento irão doar livros para as cidades do Rio Grande do Sul atingidas por enchentes. A ideia é ajudar a recuperar o acervo das dezenas de bibliotecas públicas e de base comunitária destruído com a passagem do ciclone.



► O governador Helder Barbalho usou as redes sociais para declarar solidariedade às vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Na postagem, Helder contou que falou por telefone com o governador Eduardo Leite, a quem ofereceu ajuda. Na noite de ontem, o número de mortos havia subido para 46 pessoas. O total de desabrigados chegou a 15 mil.



► Oficialmente encerrada, a 54ª Exposição Agropecuária de Castanhal (Expofac) também está sendo considerada um divisor das tradicionais feiras agropecuárias do Pará. O motivo é que passaram a entrar em cena os leilões de animais por meio virtual. O setor de vendas de caminhões e máquinas agrícolas também está trilhando o mesmo caminho.



► Não foram apenas jogadores e comissão técnica que rasgaram elogios à estrutura do estádio Mangueirão, em Belém. Responsável pela narração entre Brasil e Bolívia, o jornalista Luís Roberto, da Rede Globo, postou, em suas redes sociais, vídeos sobre os bastidores da transmissão e em um deles afirmou que a cabine dedicada à imprensa é “provavelmente a mais legal de transmissão que a gente tem”. No domingo, antes de deixar a capital, o narrador agradeceu mais uma vez o carinho da torcida e, enquanto sobrevoava a cidade, postou outro vídeo com a legenda: “Valeu, povo paraense. Até mais”.