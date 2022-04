'Há risco de Lula perder para Bolsonaro', afirma o senador Randolfe Rodrigues

Bispo de Bragança

A ordenação episcopal do monsenhor Raimundo Possidônio, o padre Cid, está marcada para 23 de abril, em Icoaraci.



"Há risco de Lula perder para Bolsonaro”

RANDOLFE RODRIGUES, senador (Rede-AP), ao considerar a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser derrotado pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), na disputa presidencial deste ano. “Se em 2018 a ascensão de Jair Bolsonaro foi em decorrência do acaso da política, em 2022 não é. Temos que enfrentar tendo a dimensão disso”, opina o parlamentar.

CARGOS

MUDANÇAS



Enquanto o Estado precisou mudar pelo menos seis secretários e dirigentes de órgãos por causa do fim do prazo para desincompatibilização de quem vai disputar eleições neste ano, no município de Belém, houve apenas uma mudança. Lívia Noronha deixou a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) para disputar uma vaga na Câmara Federal pelo PSOL. Será substituída pela advogada Emanuelle Raiol. O prazo para que gestores públicos deixassem os cargos para atender à lei eleitoral terminou no último sábado, 2 de abril, exatos seis meses antes do primeiro turno das eleições de 2022.

JOVENS

PRAZO



Também na semana passada terminou o prazo para que candidatos às eleições de outubro mudassem de partido ou fizessem alteração de domicílio eleitoral. Já o prazo para alterações no domicílio, cadastro para voto no exterior e emissão de título de eleitor para jovens a partir de 16 anos segue até 4 de maio. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, lembra que os jovens que completarem 16 anos até a data do primeiro turno, 2 de outubro, já podem pedir a emissão do título de eleitor. No Pará, cerca de 6 mil jovens fizeram o alistamento eleitoral neste ano.

CHUVAS

ALERTA



Ao sair de casa, neste início de abril, é recomendado não esquecer o velho e bom guarda-chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou aviso de alerta laranja para os próximos dias com chuvas de grau de severidade meteorológica perigosa. São esperados entre 20 a 60 milímetros por hora e até 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem ter média de 60 quilômetros por hora. As regiões Metropolitana de Belém, nordeste, sudeste e baixo Amazonas estão na lista de alerta.

VIA

REFORMA



A prefeitura de Belém marcou para o próximo sábado o anúncio do início das obras de reestruturação da avenida Senador Lemos, importante via de acesso ao centro da cidade. As obras vão do trecho entre Visconde de Souza Franco (Doca), no Reduto, e travessa Doutor Freitas, no Marco, num total de 4 quilômetros. O trabalho vai incluir novo asfaltamento, construção de passeio público, ciclovia, iluminação especial, paisagismo e novos equipamentos urbanos como bancos e lixeiras.

GREVE

PIX



Servidores do Banco Central em Belém marcaram para a manhã desta quarta-feira, 6, manifestação de protesto em frente ao prédio da instituição, na Boulevard Castilhos França. Em greve nacional desde a última sexta-feira, 1º, eles reivindicam reposição salarial e reestruturação da carreira, benefícios que o governo Bolsonaro pretendia garantir apenas aos policiais federais e servidores de penitenciárias. A greve, deflagrada por tempo indeterminado, ameaça o funcionamento de serviços como o PIX, a circulação de numerário e o atendimento ao cidadão, especialmente no caso das frequentes reclamações contra instituições financeiras.

ANANINDEUA

CONCURSO



O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, assinou ontem o Decreto de Homologação do resultado final do concurso da Secretaria de Saúde que ofertou 199 vagas, além de 44 vagas para cadastros de reserva. O certame, realizado em dezembro do ano passado, foi voltado a vários níveis de formação e cargos da área da saúde. A homologação deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial do Município. A prefeitura também lançou novo edital, desta vez para selecionar médicos para o programa Estratégia Saúde da Família.

LibVenture

INOVAÇÃO

O programa LibVenture, idealizado pelo Grupo Liberal em parceria com a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia (Açaí Valley), realiza hoje a segunda rodada de negócios para selecionar propostas que poderão receber investimentos e incentivos para se desenvolverem. No encontro, marcado para as 17h30, estarão presentes as empresas Amachains, Jambu Sinimbu, LeR e Agende Rápido. O programa foi lançado em janeiro deste ano com o objetivo de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de startups no Estado. Entre as ações estão a realização de eventos e prêmios de inovação, além da divulgação de conteúdos voltados para a temática, com foco em tecnologia e criatividade.

Em Poucas Linhas

► O Conselho de Jovens Empresários (Conjove) começou a mobilização para a edição 2022 do Feirão do Imposto. O evento está marcado para o período de 25 a 29 de maio e, nesta semana, ganhou adesão do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, que reúne comerciantes do centro da capital. Nos próximos dias, a coordenação do evento discutirá o assunto em encontro com representantes dos shoppings.



► A via principal da Cidade Nova 5, em Ananindeua, está com uma cratera aberta devido a vazamento na tubulação. A prefeitura abriu um grande buraco para solucionar o problema na rua WE 31, pista principal para saída na BR-316, mas após 15 dias o problema continua sem solução. Ambulâncias e carros da polícia têm que dar retorno e encontrar outro caminho, além dos moradores da região e comércio que reclamam da demora para resolver o problema.

► O Poder Judiciário do Estado do Pará entregou, na semana passada, o novo Fórum da Comarca de Muaná, município na ilha do Marajó. A corregedora-geral do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, comandou a cerimônia de inauguração. O novo Fórum funciona agora em um prédio de 300 metros quadrados, divididos em salão do júri, sala de audiências, secretaria, carceragem, sala para depoimentos especiais para crianças e adolescentes, além de salas para uso da Defensoria Pública, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará.

► A prefeitura de Belém realiza hoje assembleia geral do Fórum Permanente de Participação Cidadã “Tá Selado” para escolha de dez conselheiros e cinco suplentes que formarão a Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços do bairro da Condor. A assembleia está marcada para as 19h, no auditório do Promaben.