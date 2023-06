'Há necessidade de maior reflexão da matéria', diz André Mendonça, ministro do STF

Desaceleração

Após os bancos e analistas de mercado, as corretoras revisam projeções de inflação e juros para 2023, frente ao IPCA de maio.



Concessões

O senador Flávio Bolsonaro reagiu a pedido do PT a concessões de canais de rádio e TV. Ele cita “risco” de “doutrinação marxista na TV”.

André Mendonça (J.Bosco)

"Há necessidade de maior reflexão da matéria"

ANDRÉ MENDONÇA, ministro do STF, ao pedir vista - o que adiou julgamento do Marco Temporal pelo Supremo. “Aspectos na proposta de tese [de Moraes] trazem paz para trabalhar à luz do texto”, disse. A retomada pode ocorrer até outubro.

CULTURA

RECURSOS

O Pará foi uma das quatro primeiras unidades da Federação a receber, junto com Bahia, Paraíba e Tocantins, os recursos da Lei Paulo Gustavo de apoio à Cultura. O Estado receberá quase R$ 92 milhões de um total de R$ 313,7 milhões, o segundo maior montante, perdendo apenas para a Bahia, que receberá quase 148 milhões. Com os repasses, começa a fase de divulgação de editais e outras ações previstas para aplicação do dinheiro. No caso específico do Pará, a verba será distribuída de acordo com o que for definido nos 19 comitês das setoriais de cultura.

PLANTIO

CONSÓRCIO

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) anunciou que irá inaugurar o conceito de Sistema Agroflorestal (SAF) em suas operações no Pará e em Roraima. O projeto envolve o cultivo consorciado da palma de óleo com cacau e açaí. O objetivo é a recuperação de áreas degradadas (RAD) na Amazônia, a partir do cultivo de espécies nativas e captura de carbono da atmosfera.

CACAU

O cultivo de cacau e açaí deve começar este ano, com cerca de 1 mil hectares de cultivo no Estado do Pará. Ao todo, 30 mil hectares devem ser plantados com as frutas nativas da Amazônia pela empresa, que projeta chegar em 2030 como detentora da maior produção individual de cacau do mundo. A companhia investe em tecnologia de ponta e planejamento minucioso para alcançar esse objetivo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental das regiões onde atua.

INOVAÇÃO

SELEÇÃO

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) publicou no Diário Oficial do Estado de ontem a lista com os 50 projetos aprovados na Fase 3 do Programa Centelha Pará 2, voltado para a geração de novas empresas de base tecnológica que atendam interesses sociais e empresariais, em investimento de R$ 4 milhões.

PESQUISA

O Centelha é uma parceria da Fapespa com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

PARAENSES



O Pará foi o segundo estado no Brasil com o maior número de submissões ao programa - 878 projetos. Os 50 selecionados receberão até R$ 60 mil cada um.

BOLSAS



Também serão ofertadas até R$ 26 mil em bolsas de fomento tecnológico por iniciativa, para qualificação profissional. Além da Grande Belém, foram selecionadas pesquisas e estudos de municípios como Santarém, Itaituba, Altamira, Breves e Medicilândia.

BIODIVERSIDADE

ARARAJUBAS



O projeto de reintrodução de ararajubas na Região Metropolitana de Belém ganhou reforço na terça-feira (6). O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) recebeu seis novas aves da espécie da Fundação Lymington, a qual enviou os pássaros do seu viveiro, localizado em Juquitiba, no interior de São Paulo. Desta vez, o grupo é composto por quatro machos e seis fêmeas, que foram levados para o viveiro de aclimatação no Parque Estadual do Utinga.



FRUTAS



A partir de agora, técnicos do Instituto e da Fundação começam a introduzir frutas da Amazônia na alimentação dos animais, além de treinamentos de pré-soltura, para que, nos próximos meses, as aves estejam preparadas para a reintrodução ao habitat natural. Até pouco tempo, as ararajubas eram consideradas, por instituições de pesquisa, aves extintas nos arredores da capital paraense. Em oito anos, o projeto já devolveu mais de 50 animais aos céus da Grande Belém.

INDÍGENAS

MANIFESTAÇÃO



Indígenas bloquearam, na tarde de ontem, dois pontos da BR-222, entre Marabá e Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Estado. Eles protestam contra o chamado Marco Temporal, que prevê o reconhecimento como terras indígenas apenas as que estavam ocupadas até a data da Constituição Federal, outubro de 1988. No final da tarde de ontem, equipes da Polícia Rodoviária Federal foram ao local para negociar a liberação do trânsito na via. Protestos semelhantes ocorreram em vários pontos do Brasil.

EM POUCAS LINHAS

► A editora da Universidade Federal do Pará lança, na terça-feira, 13, a obra “Produção de Espaços Precários na Amazônia Paraense: Centralidade, Violência e Escola”. O livro traz reflexões sobre a produção de espaços precários na região e sobre os conflitos sociais que se desenvolvem nesses locais. A publicação foi financiada pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa). A edição tem como organizadores o reitor da Uepa, Clay Chagas, e os professores Willame Ribeiro, Aiala Couto e Carlos Jorge Castro. O lançamento será no Auditório Paulo Freire, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa, às 18h30.

► O Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace), vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semec), promove no próximo dia 22 a I Mostra de Arte para celebrar dois anos de atividades. A programação será no São José Liberto, a partir das 16h. A agenda comemorativa inclui exposições, performances, dança, música e lançamento de materiais audiovisuais produzidos entre 2022 e 2023.

► Falando no Nace, o órgão será o responsável por administrar, após a reinauguração, o Palacete Pinho, que está em reforma desde dezembro do ano passado.

► A Assembleia Legislativa do Pará faz segunda (12) sessão em homenagem a profissionais da Contabilidade do Estado. O evento é alusivo ao dia 25 de abril. A sessão foi requerida pelo deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos).

► Dados divulgados nesta semana apontam que, em apenas um ano, de abril de 2022 a abril de 2023, mais de 760 procedimentos para correção de pés tortos em crianças foram realizados no “Abelardo Santos”, no Distrito de Icoaraci em Belém. No Pará, uma em cada mil crianças nasce com pé torto congênito.

► Foi realizada na manhã de ontem, no Tribunal Regional do Trabalho, em Belém, a cerimônia de inauguração da Divisão de Apoio à Infância que irá receber as ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo Aprendizagem.