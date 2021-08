'Há informação crucial sobre as origens desta pandemia na China', afirma o presidente Joe Biden

Apreensão de bebidas

Setenta e duas mil unidades de cerveja foram apreendidas pela Secretaria de Estado da Fazenda em Palestina do Pará.

Efeito vacina

Mais de 2,9 mil municípios brasileiros não registraram óbitos por covid-19 nos últimos dois dias, diz o Ministério da Saúde.

"Há informação crucial sobre as origens desta pandemia na República Popular da China, mas, desde o início, as autoridades do governo chinês têm trabalhado para impedir que pesquisadores internacionais e membros da comunidade global de saúde pública tenham acesso a ela"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou, ontem, a China de reter "informação crucial" sobre as origens da pandemia de covid-19, após ter acesso a um relatório de inteligência que não desvendou a questão do surgimento do novo coronavírus.

Demarcação

Em decisão divulgada ontem, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) conclua, em até 30 dias, o processo de demarcação da Terra Indígena Tuwa Apekuokawera, do povo Suruí Aikewara, do Pará. A decisão foi tomada em ação movida pelo Ministério Público Federal. O processo de reconhecimento do território indígena começou em 2004. A Funai alega que suspendeu demarcação para aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o marco temporal. O tema chegou a ser pautado nesta semana no STF, mas a votação foi adiada. Seis mil indígenas estão acampados em Brasília à espera da decisão. O marco temporal é a tese de que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Defensores dos povos tradicionais são contrários a essa posição.

“TITULA BRASIL”

Legislação

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) se comprometeu, durante reunião com representantes do Ministério Público Federal (MPF), a respeitar a legislação ao implementar o programa “Titula Brasil” no Pará. Esse programa incentiva parcerias entre o Incra e prefeituras para titulação e regularização fundiária nos municípios. No Pará, o MPF enviou, até o momento, recomendações para as unidades do Incra com atuação nas regiões sudeste e nordeste do Estado e para os municípios de Cachoeira do Piriá, Eldorado do Carajás, Ipixuna do Pará, Itupiranga, Mãe do Rio e Paragominas. A parceria entre o Incra e os municípios prevê acesso direto, pelas prefeituras, aos bancos de dados que permitam checar se a área pode ser destinada para regularização fundiária. A preocupação é de que o processo acabe avançando sobre terras com destinação determinada constitucionalmente como, por exemplo, as ocupadas por indígenas.

CIDADANIA

Atendimentos

A Defensoria Pública do Pará vai inaugurar, amanhã, unidade móvel. A “Carreta de Direitos” tem 15 metros, com 16 guichês e capacidade de atender cerca de 500 pessoas por dia. As salas têm notebooks, tablets e impressoras. Já a carreta tem gerador próprio de energia e acesso à internet, além de copa e banheiros. Neste domingo, a unidade ficará estacionada na Praça da República, próximo ao Theatro da Paz. No local serão oferecidos serviços de emissão de documentos como cédula de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e carteira de trabalho.

ABAETETUBA

Tomógrafo

Um novo aparelho de tomografia computadorizada começará a funcionar, hoje, em Abaetetuba. Com capacidade para mais de mil exames por mês, o novo equipamento será instalado no Hospital Regional do Baixo Tocantins, no distrito de Santa Rosa. A equipe técnica já passou por treinamento e capacitação para operar o tomógrafo, que atenderá também, por encaminhamento, os pacientes oriundos dos municípios de Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju e Oeiras do Pará.

SAÚDE

Investimento



A Prefeitura de Belém fez, ontem, a reabertura do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, no bairro da Cidade Velha, e também da Unidade Básica de Saúde que fica no Portal da Amazônia. As duas unidades de saúde estavam fechadas para reformas. A Prefeitura de Ananindeua também entregou, ontem, a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Nonato Sanova, no bairro do Distrito Industrial. A unidade tem capacidade para três mil atendimentos por mês.

URNA

Hackers

Prosseguirá até o dia 29 de setembro, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prazo de inscrição para quem deseja participar do “Teste público de segurança do sistema eletrônico de votação”. Qualquer pessoa maior de 18 anos de idade poderá participar e a ideia é atrair especialistas em segurança para fazerem tentativas de invasão do sistema. Os testes serão feitos entre 20 e 26 de novembro. Nesse período, o TSE vai disponibilizar hardwares e softwares utilizados nas urnas eletrônicas para a verificação pelos interessados. Esta é a sexta vez que o TSE faz chamamento para esse tipo de teste do sistema. Mas, neste ano, com a polêmica em torno da urna eletrônica, o assunto passou a despertar mais a atenção da opinião pública.

EM POUCAS LINHAS

► Hoje e amanhã tem programação especial de coleta de doações de sangue nos municípios de Belém, Abaetetuba, Altamira, Capanema, Marabá e Santarém. A Fundação Hemopa precisa repor estoques de hemoderivados.

► O velejador e medalhista olímpico Lars Grael cumpriu agenda nesta semana na região sudoeste do Pará. O atleta é embaixador do “Belo Monte Comunidade”, projeto social da Norte Energia, empresa concessionária da hidrelétrica que fica no rio Xingu. Grael visitou comunidades no município de Anapu e, em Altamira, participou de aula inaugural dos cursos profissionalizantes ofertados pelo projeto da empresa.

► O arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, que já foi arcebispo de Belém, enviou mensagem parabenizando o jornalista Walbert Monteiro, eleito para assumir uma cadeira na Academia Paraense de Letras.

► Em Brasília já há quem duvide que a minirreforma tributária que prevê, especialmente, mudanças no Imposto de Renda, consiga apoio para ser votada ainda neste ano. Mas o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP-AL), não se deu por vencido. Tem dito que a proposta vai à votação. O relator da matéria é o deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA).

► O município de Santarém, no oeste paraense, vacinará contra a covid-19, hoje e manhã, os adolescentes que têm entre 12 e 17 anos.

► A liberação de shows e boates, anunciada ontem pelo governo do Estado, animou os produtores de eventos. A expectativa é de uma retomada do setor, especialmente no que diz respeito a eventos privados como os casamentos, por exemplo, que foram adiados por causa das medidas sanitárias contra a covid-19.