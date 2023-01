'Guaidó ficou meses exercendo papel de presidente da Venezuela, sem ser presidente', diz Lula

Ciência animada

Animações e um livro paradidático digital: eis o fruto de uma dissertação do Instituto de Educação Matemática da UFPA.



Cirurgia na volta

Bolsonaro passará por cirurgia ao voltar ao Brasil, estima Antônio Macedo, médico do ex-presidente. O retorno segue sem data.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Guaidó ficou meses exercendo papel de presidente da Venezuela, sem ser presidente. Quem está errado?”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente da República, ao dizer, ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que o “problema” da Venezuela será resolvido com diálogo, e não com bloqueios.

CONSELHÃO

CONVITE



O jornalista e presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, vai integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, recriado no governo Lula. Conhecido como “Conselhão”, o órgão foi muito atuante nos dois governos anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), contando com a presença de diversos empresários e personalidades, reconhecidas em diferentes áreas, para unir forças e conhecimentos em favor do crescimento da sociedade brasileira.



ORGULHO



Paulo Rocha (PT-PA), que deixou recentemente o cargo de senador, fez o convite a Ronaldo Maiorana para integrar o Conselhão, extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda em 2019. “Aceitei o convite com muito orgulho e humildade, e estou pronto para ajudar no desenvolvimento do País com minha experiência empresarial e industrial”, assegura Ronaldo Maiorana.



POPULAÇÃO



Ao confirmar o convite para integrar o Conselhão, que está sob a responsabilidade do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo federal, Ronaldo Maiorana lembrou que, no primeiro mandato do presidente Lula, o poder de consumo das classes D e E aumentou, e que um dos indicativos para tal constatação foi o fato de que uma parte da população teve acesso, pela primeira vez, a refrigerantes. O jornalista, que também é empresário, foi proprietário da fábrica de refrigerantes Fly, que chegou a gerar mais de 1 mil empregos diretos e indiretos, e a comercializar mais de 140 mil pacotes do produto.

GOLPES

VIRTUAIS



As tentativas de golpes virtuais já atingiram até autoridades e órgãos públicos. Mas, de forma ainda mais audaciosa, agora os fraudadores estão usando indevidamente o nome – e marcas– do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em ligação telefônica e mensagens no aplicativo WhatsApp.



DADOS



Os golpistas se passam por servidores e servidoras, e até usam o nome de magistrados e magistradas, exigindo pagamentos e depósitos antecipados relacionados às custas processuais. A tentativa consiste em solicitar que a pessoa faça o pagamento de um boleto ou uma transferência por Pix para receber um suposto valor. Algumas das mensagens golpistas contêm até dados pessoais da vítima, o que pode tornar o golpe mais convincente. Porém, o Poder Judiciário do Estado do Pará emitiu alertas informando que não encaminha nenhum tipo de solicitação de pagamento para a conclusão de processo por ligação ou mensagens de qualquer natureza.



DENÚNCIAS



A recomendação, nestes casos, é denunciar às autoridades competentes qualquer recebimento de pedido suspeito. O TJPA reitera que, em caso de dúvida, é possível realizar a consulta processual pública no portal do Tribunal, já que os processos estão digitalizados. O interessado também pode entrar em contato com a unidade judiciária, por meio do Balcão Virtual. O TJPA ressalta a importância de registrar boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia.

DECISÃO

FPM



Publicada ontem, a decisão liminar concedida na última segunda-feira, 23, pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), reacendeu a luz aos cofres dos municípios brasileiros atingidos pela redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A liminar suspendeu os efeitos de uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União (TCU), que estabeleceu novo cálculo para a distribuição dos recursos para o FPM. A decisão de Lewandowski garante que os critérios dos coeficientes utilizados nos repasses do FPM deste ano tenham como base o exercício de 2018, conforme Lei Complementar 165/2019. A liminar também estabeleceu que os valores já transferidos a menos serão compensados nas transferências dos próximos meses.



JUSTIÇA



O prefeito de Santarém, no oeste do Pará, Nélio Aguiar, que é presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep) e tesoureiro na Confederação Nacional de Municípios (CNM), disse que o STF fez justiça e deu uma tranquilidade aos municípios que tiveram os índices rebaixados do FPM e receberam uma parcela menor em janeiro, entre eles 49 municípios no Pará, que tiveram queda no repasse, com base nos dados prévios do Censo de 2022. Por outro lado, oito municípios da região tiveram aumento populacional, e receberam uma fatia maior no repasse de janeiro. São eles: Alenquer, Altamira, Almeirim, Aveiro, Itaituba, Mojuí dos Campos, Novo Progresso e Prainha.

EM POUCAS LINHAS

► A prévia da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acelerou para 0,55% em janeiro. O IBGE divulgou o resultado ontem, e havia expectativa de que a taxa do mês seria de 0,52%, a mesma registrada em novembro. Os preços da saúde, cuidados pessoais e alimentação pressionaram o índice de preços.

► A Petrobras anunciou ontem que o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. O aumento de R$ 0,23 por litro vale a partir desta quarta-feira. Por conta da mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

► A Base Aérea de Belém tem novo comandante, mas continua tendo um paraense à frente da instituição. O coronel aviador paraense Ricardo Bevilaqua transmitiu o cargo ao também coronel aviador Rodrigo Piedade, em cerimônia conduzida pelo brigadeiro do ar Raimundo Nogueira.

► Após abrandar a crise na urgência e emergência de Belém, o recém-nomeado secretário municipal de saúde, Pedro Anaisse, esteve em reunião com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Osvaldo Luís Carvalho, para debater os desafios da gestão em saúde de Belém.

► A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), em consonância com seu Grupo de Trabalho de Saúde Indígena, anunciou um chamado nacional às médicas e médicos de família e comunidade para que somem seus trabalhos à Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). A Força foi implantada pelo Ministério da Saúde, que decretou emergência pública no Distrito Especial Indígena Yanomami como uma das medidas de socorro anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.