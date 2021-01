Gretchen é criticada e dispara: 'Sou boa de cama e dona do meu cartão de crédito'

Atividades suspensas

O Detran do Pará interrompeu as suas atividades. O retorno dos serviços será no próximo dia 11.

Teste de paciência

Motoristas enfrentaram pontos de lentidão na BR-316 no retorno para Belém após o feriadão.

"Sou boa de cama e dona do meu cartão de crédito.”

Foi assim que reagiu a cantora Gretchen em um vídeo postado em suas redes sociais após ser criticada por seguidores. A artista disse que o marido Esdras Nascimento, com quem se casou em setembro do ano passado, tem recebido comentários depreciativos sobre ela.

DOM ALBERTO

Denúncias

Em uma reportagem com 18 minutos e meio de duração, o programa “Fantástico”, da Rede Globo/ TV Liberal, mostrou, ontem à noite, as denúncias de quatro ex-seminaristas que acusam o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, de assédio e abuso sexual. A reportagem foi fruto de dois meses de apuração jornalística dos repórteres Fabiano Villela e James Alberti e trouxe também a repercussão do caso perante as autoridades do clero.

“Verdade”

Com a chegada do caso a maior emissora de TV do País, a crise que se instalou na Igreja Católica do Pará ganhou repercussão nacional. Se antecipando à reportagem exibida à noite, a Arquidiocese de Belém divulgou, ontem pela manhã, uma nota em que afirma que “prevalecerá a verdade” e pede orações aos fiéis. Há o temor de que, com a exibição da reportagem do “Fantástico”, cresça a pressão para que dom Alberto renuncie ao cargo.

CÂMARA

Renda mínima

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), vai formalizar, hoje, a convocação extraordinária para que os vereadores se reúnam para analisar o projeto de lei que cria a renda mínima de até R$ 450 para famílias em situação de vulnerabilidade social. O presidente da Câmara Municipal, vereador Zeca Pirão (MDB), afirmou à coluna ter conversado com os vereadores e que estes estão prontos para serem chamados a votar tão logo o projeto passe por uma análise jurídica.

Votação

A proposta deve ser votada pelos vereadores até a quinta-feira, 7. “Assim que for analisado o projeto, vamos botar em pauta. A população tem pressa”, disse Pirão. A sessão para votação deve ser mista com parte dos vereadores no plenário e outros acompanhando pela Internet.

Beneficiários

O governo municipal ainda não contabilizou o número exato de pessoas que terão direito ao benefício neste primeiro momento, mas a estimativa é de que o programa atinja em torno de 9,7 mil famílias. Cadastradas no programa Bolsa Família, elas receberam o auxílio emergencial do governo federal que foi encerrado em dezembro de 2020 e, agora, estão à beira da pobreza extrema. O programa deve consumir até R$ 40 milhões neste ano.

Segurança

O secretário municipal de Planejamento, Cláudio Puty, afirmou que a administração decidiu criar o programa por meio de projeto de lei e não de decreto para dar mais segurança jurídica, já que a ideia é manter a renda mínima, mesmo após cessado o estado de calamidade provocado pela pandemia de covid-19.

Reclamação

O ex-prefeito Zenaldo Coutinho usou as redes sociais para reclamar contra a nova gestão que teria apagado, do site da Agência Belém, notícias sobre os seus últimos dias à frente da Prefeitura de Belém, especialmente as que tratavam sobre inaugurações de obras. Em nota divulgada na noite de ontem, a Coordenadoria de Comunicação Social negou a exclusão dos textos. Disse que a nova gestão ainda não recebeu as senhas do sistema operacional da Agência Belém e das redes sociais da prefeitura. De acordo com a nota, apenas hoje a nova equipe terá acesso à área de administração do site oficial da prefeitura.

ANIMAL

Morte

Vítima de maus-tratos, um cavalo agonizou no meio da rua, na noite do último sábado, 2, no bairro do Jurunas, em Belém. As imagens do animal invadiram as redes sociais, comoveram e geraram revolta. Um grupo chegou a se organizar para ir ao local para tentar socorrer o animal, mas foi tarde. O cavalo acabou morrendo. Moradores fizeram protestos e um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso.

HABITAÇÃO

Financiamentos

A crise gerada pela pandemia passou ao largo dos financiamentos imobiliários concedidos no ano passado. Segundos dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, divulgados no último sábado, os financiamentos com recursos da poupança somaram R$ 92,7 bilhões, um crescimento de 48,8% em relação 2019.

EM POUCAS LINHAS

* O Governo do Estado vai garantir o reforço das ações de limpeza urbana do município de Ananindeua, que, ontem, completou 77 anos de história.

* Para isso, o governo assinará, hoje, um convênio com a Prefeitura de Ananindeua. A solenidade de assinatura será no Ginásio do “Abacatão”.

* A parceria também vai gerar trabalho e renda por meio da contratação de agentes para realizar tarefas como limpeza de ruas, canais e bueiros.

* O ano de 2021 iniciou com saldo positivo para o sistema de segurança pública do Pará. No primeiro dia do ano, o Estado apresentou uma redução de 60% no índice de Crimes Violentos Letais e Intencionais, o CVLI (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) em comparação ao primeiro dia de 2020.

* Os dados foram divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, que é vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

* Os dados apontam que em 1º de janeiro de 2020 foram computados 25 casos de CVLI em todo o Estado. Já em 2021, no mesmo período, foram apenas dez.

* A Guarda Municipal de Belém (GMB) apura o furto de 20 pirarucus dos lagos artificiais na Praça Batista Campos. A denúncia veio através da Associação de Amigos da Praça.

* No sábado, 2, o novo inspetor geral da GMB, Joel Ribeiro, foi até a praça para averiguar a denúncia e garantiu que a a proteção do patrimônio municipal será reforçada.

* Dores de cabeça, de estômago e alteração no apetite e no sono são alguns sinais de alerta da depressão infantil. Os pais também devem ficar atentos à dificuldade de atenção, angústia, agressividade, isolamento e cansaço.

* Segundo especialistas, o isolamento social enfrentado neste período de pandemia de covid-19 pode agravar a ansiedade e depressão nas crianças, já que a maioria das tarefas estão restritas ou até mesmo proibidas.