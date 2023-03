'Grato encontro', diz Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, após reunião com Celso Amorim

Reeleito

Xi Jinping, 69, foi reeleito, nesta sexta (10), pelo Congresso Nacional do Povo, para o seu 3º mandato como presidente da China.



Feira do Pescado

A Feira do Pescado volta nos dias 5 e 6 de abril, em Belém e 50 municípios do Pará. Na capital, a venda será na Aldeia Cabana e no Centur.

Nicolás Maduro (J.Bosco)

"Grato encontro"

NICOLÁS MADURO, presidente da Venezuela, após reunião com Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial da Presidência. Itamaraty vê a ida de delegação ao país como "passo natural" à reabertura da Embaixada do Brasil em Caracas.

SEQUESTRO

DESFECHO

O sequestro de uma mulher e três crianças, sob a mira de facas dentro de um carro na rodovia Augusto Montenegro, entrou para a história com um dos mais longos registrados em Belém. O caso só teve desfecho após quase 17 horas. As negociações - difíceis, porque as informações eram de que o sequestrador estava em surto psicótico -, começaram na noite de quarta e só foram encerradas quando Yann Carlos, 27 anos, decidiu se entregar no início da tarde de ontem. Felizmente, o episódio terminou sem mortes, mas fica, para mãe e filhos, um trauma. Nas redes sociais, a equipe de agentes de segurança que comandou as negociações foi elogiada pela cautela - o que evitou que o pior ocorresse. O caso atraiu grande interesse público. Nas redes sociais do Grupo Liberal, como Facebook, TikTok e YouTube, e no portal OLiberal.com, o assunto obteve mais de um milhão de visualizações.

SENADORES

COMISSÕES

Com o início de nova legislatura, o Senado definiu nova composição das Comissões Permanentes da Casa. Os paraenses Jader Barbalho (MDB), Beto Faro (PT) e Zequinha Marinho (PSC) - serão titulares da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). Marinho compõe, também como titular, a de Meio Ambiente e Barbalho está na de Constituição e Justiça. Nas comissões tramitam os projetos antes da chegada ao plenário. Elas também são espaços a audiências e debates que resultam na apresentação de proposições. Ainda pode haver mudança no quadro, dependendo de conversas entre líderes de partidos, mas, por enquanto, nenhuma das comissões do Senado será presidida por paraense.

CLIMA

PARCERIA

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o Ministério Público do Estado do Pará assinam quinta (16) parceria para promover debates sobre soluções legais para financiamento de ações de conservação para redução de impactos das mudanças climáticas.



EVENTO



A ideia é levar o tema aos profissionais do sistema de Justiça. O resultado da parceria será o ciclo Diálogos pelo Clima, que integra o Programa Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas de Áreas Protegidas nos biomas Amazônia e Cerrado (Copaíbas) que vai reunir organizações da sociedade civil, membros do Ministério Público e pesquisadores. O evento terá a presença do coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente/MPE, além do promotor de justiça, José Edvaldo Pereira Sales, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, e Andréia Mello, gerente de projetos do Funbio.

GRÁVIDAS

VIOLÊNCIA

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Pará projeto que prevê a criação de Política Estadual de Prevenção à Violência Obstétrica no Estado do Pará. O projeto foi apresentado pelo deputado Lu Ogawa (PP). De acordo com a proposta, o governo deverá criar uma rede de informação e proteção às mulheres gestantes ou que recentemente deram à luz.

PROPOSTA

A proposta define violência obstétrica como o “ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por doulas, por algum familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou física as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda no período puerpério”. O projeto ainda será analisado pelas comissões de casa e, se passar, os responsáveis pela ofensa às mulheres podem ser enquadrados nos crimes de ofensa verbal ou física.

ONU

REPRESENTANTE

A paraense Carmen Foro chegou ontem a Nova York para participar da CSW 2023, maior encontro anual da Organização das Nações Unidas sobre igualdade de gênero. Carmem é atual Secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, e está chefiando a comitiva brasileira como representante da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

TECNOLOGIA

CSW significa Commission on the Status of Women (Comissão sobre a Situação das Mulheres) e é realizado anualmente na sede da ONU, em Nova York, desde 1946. A conferência mundial começou na última segunda-feira, 6, e vai até dia 17, com o tema “Inovação e mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas”.

EM POUCAS LINHAS

► O Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado completa hoje 43 anos de fundação. Todo o staff da legenda, incluindo o presidente estadual e senador Beto Faro, participará da festa, na sede do Sindicado dos Bancários, em Belém, a partir das 18h.

► A Associação Comercial do Pará realizou ontem, no Salão Nobre da entidade, a edição especial Dia Das Mulheres do evento Happy Hour ACP. O bate papo, mediado pela jornalista e apresentadora Bel Soares, teve participação das presidentes da ACP, Elizabete Grunvald, e do Conselho da Mulher Empresária, Izabela Araújo.

► O Comando do 4º Distrito Naval, sediado em Belém, faz amanhã programação em homenagem aos 215 anos do Corpo de Fuzileiros Navais.

► Belém vai sediar pela 1ª vez o Encontro de Empreendedores Cristãos, do Instituto TELA Negócios e Missões, por meio da Rede de Empreendedores Cristãos. O evento vai reunir palestrantes de vários segmentos econômicos, incluindo CEOs de multinacionais. A programação é de 16 a 17 de março, às 8h da manhã, no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).

► Serão lançadas hoje as olimpíadas de Língua Portuguesa e Matemática da rede municipal de ensino de Ananindeua. A disputa envolve quase seis mil alunos do 5º e 9º ano.

► A direção da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (Faepa) confirmou que a sede da entidade em Belém foi alvo de tentativa de ocupação pelo MST, na terça, 8. O caso teve repercussão, ontem, nas falas de lideranças do setor, na “1º Primeira Rodada da Agenda ESG do Agronegócio Paraense”, no município de Xinguara, no sul do Pará. O presidente da Faepa, Carlos Xavier, já havia recebido manifestações de apoio de parlamentares, produtores e dos ex-ministros, Alisson Pauline e Roberto Rodrigues, da Agricultura; e Aldo Rebelo Rebelo, da Defesa.

► A Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (AVAO) completa 24 anos de atuação nesta sexta (10). Nesse período, a AVAO atendeu a mais de 3 milhões de pacientes e acompanhantes, com café da manhã, almoço e outros serviços. Uma nova diretoria assumirá a associação nesta sexta.