Governador do Amazonas desabafa: 'o que o Estado vive é algo fora do comum'

Solidariedade ao Amazonas

Até 30 pacientes com covid-19 poderão ser transferidos para hospitais paraenses por decisão do governador Helder Barbalho.

Via interditada

O trecho da rua Gaspar Viana entre a Quintino Bocaiúva e Visconde de Souza Franco vai ser interditado por 28 dias a partir de hoje.

Wilson Lima, governador do Amazonas (J. Bosco)

"O que está acontecendo agora é algo fora do comum."

Com o Amazonas à beira de um colapso na saúde, o governador Wilson Lima (PSC) disse ontem que o Estado "fez sua lição de casa" durante a primeira onda de infecções pelo coronavírus, entre abril e maio, mas agora a situação "é algo excepcional".

JURUTI

Preocupação

Uma equipe de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Pará desembarcou, ontem, no município de Juruti, no oeste paraense, para avaliar as duas maiores unidades de saúde da cidade: o Hospital Municipal e o Hospital “9 de Abril”. O governo estadual anunciou que vai instalar os primeiros cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município. Juruti tem apenas três leitos com respiradores e um deles já ocupado com paciente da covid-19. A preocupação com o município de Juruti se explica pela proximidade geográfica e histórica com o Estado do Amazonas, onde a pandemia chegou a um novo pico e o sistema de saúde está em colapso.

Desembarque

Desde ontem a Polícia Militar do Pará está de prontidão no principal porto de Juruti, onde chegam diariamente os passageiros vindos de Manaus. A ordem é impedir que barcos e navios atraquem já que, por decreto estadual, estão proibidas as viagens entre o Amazonas e o Pará. Nas primeiras horas de ontem, o navio “Amazon Star” que veio de Manaus ainda conseguiu atracar em Juruti. Cerca de 20 passageiros desembarcaram, mas, a partir de hoje, nenhuma embarcação será recepcionada.

VACINAÇÃO

Euforia

O anúncio de que a vacinação contra a covid-19 deve começar no Pará, já na próxima semana, gerou euforia entre os paraenses. A previsão foi feita pelo governador Helder Barbalho durante entrevista à TV Liberal. Segundo ele, a imunização está prevista para ter início no dia 21, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove o uso dos imunizantes, o que deve ocorrer neste domingo. Vale lembrar, contudo, que nesta primeira fase, a vacinação não vai atingir a toda a população porque o número de doses é limitado.

Prioridades

Ontem, a Secretaria de Estado de Comunicação informou que a estratégia de imunização do Pará contra a covid-19 tem como público prioritário os trabalhadores da área da saúde, pessoas com mais de 60 anos, indígenas e quilombolas, professores e profissionais da segurança pública.

Capital

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém informou que seguirá as determinações do Ministério da Saúde para a vacinação. O plano de operacionalização prevê o armazenamento das vacinas nas câmaras frias do município. O transporte será feito “em recipientes adequados às normas sanitárias vigentes e com controle de temperatura”. Em relação às seringas e agulhas, a Sesma garantiu que o estoque do órgão é suficiente para as primeiras fases da campanha. Além disso, mais 400 mil unidades de seringas e agulhas, já encomendadas, serão entregues nos próximos meses, além dos insumos que devem ser recebidos a partir de parceria com o Governo do Pará.

“BORA BELÉM”

Fake news

A divulgação de informações falsas sobre o “Bora Belém”, o programa de renda mínima da Prefeitura de Belém, levou centenas de pessoas ao prédio da Fundação Papa João XXII (Funpapa) em busca de um suposto cadastro para ter acesso ao programa. A assessoria de imprensa da Funpapa explica que não há necessidade de novo cadastro. O programa vai atingir famílias que teriam direito ao Bolsa Família, mas tiveram o benefício cortado pelo governo federal. Já estão identificadas 9.775 famílias que vivem na extrema pobreza que terão acesso ao “Bora Belém” na primeira fase.

PARTIDO

Eguchi

A maior surpresa da eleição municipal de 2020 no Pará, o delegado da Polícia Federal, Everaldo Eguchi, deixou o Patriota, legenda por onde concorreu à Prefeitura de Belém, e desembarcou de mala e cuia no PSL. Desde a quarta-feira, 13, ele se tornou o presidente estadual da legenda que já abrigou o presidente Jair Bolsonaro, hoje sem partido. Em meio às especulações de que também iria para o PSL, o deputado federal Éder Mauro, ainda filiado ao PSD, informou que vai aguardar a decisão de Jair Bolsonaro para definir se trocará de partido.

EM POUCAS LINHAS

* A deputada federal Vivi Reis (PSOL-PA) acionou a Defensoria Pública da União para obrigar o governo federal a garantir insumos necessários aos hospitais de Manaus (AM), especialmente o oxigênio.

* Com 30 especialidades médicas, a Policlínica Metropolitana, em Belém, completou um ano de funcionamento, na última quarta-feira, e divulgou balanço dos atendimentos feitos no ano passado.

* A média de atendimentos diários foi de 860 pacientes nos últimos três meses do ano.

* No pico da pandemia no Estado, durante os meses de abril e maio, a “Poli Metropolitana” foi uma das principais unidades do Governo do Pará para atendimento de pacientes com covid-19. Atualmente, a unidade oferece, entre outros, atendimento “pós-covid” para pacientes que tiveram a doença e ainda apresentam sequelas.

* O curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade do Estado do Pará (Uepa) fez, ontem, cerimônia de colação de grau de três turmas. Entre os colandos, 33 são da etnia Tembé, 22 são Assurini e 45 do Território Etnoeducacional Tapajós-Arapiuns de Santarém.

* A oferta da graduação Intercultural Indígena faz parte da ação de política indigenista da Uepa, por meio do Núcleo de Formação Indígena.

* A Prefeitura de Ananindeua anunciou que, neste ano, os contribuintes poderão pagar o Imposto Predial e Territorial (IPTU) via Pix. O pagamento começará a partir de 10 de maio e o contribuinte que optar por pagamento em cota única poderá ter desconto de até 20% no valor total do imposto.

* A jornalista paraense Andreia Espírito Santo, do Grupo Liberal, foi convidada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) para o debate “A mulher no jornalismo esportivo”. O evento, via zoom, será nesta segunda-feira, 18, às 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal da ABI no Youtube.