Geraldo Alckmin anuncia filiação ao PSB como candidato à vice de Lula

Proteção ambiental

A Polícia Federal e o Ibama destruíram maquinário avaliado em R$ 1 mi em garimpo ilegal no Xingu, no Pará.

Em busca de um lar

Hoje tem nova edição da “Feira de Adoção Pet” em um shopping center da avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Simone Tebet

BELÉM

A pré-candidata à Presidência da República, senadora Simone Tebet (MDB-MS), desembarcará, hoje, em Belém. Ela participará da inauguração promovida pelo Governo do Estado da unidade do programa Usina da Paz, em Marituba, e almoço no complexo do Ver-o-Peso. Na noite de ontem, Tebet concedeu entrevista ao Grupo Liberal. Adiantou que votará contra o projeto que autoriza a mineração em terras indígenas e declarou que não cogita abrir mão da disputa presidencial para compor uma chapa como candidata a vice- -presidente. A entrevista completa já está disponível no portal OLiberal.com e os principais trechos serão publicados na edição deste domingo de O LIBERAL.

Mulheres

REPRESENTAÇÃO

Mesmo representando 51% da população brasileira, as mulheres ocupam apenas 12% das cadeiras no Senado e 15% na Câmara dos Deputados. Aliás, a luta das mulheres será tema de debate na plenária “Vivi pela Vida das Mulheres”, nesta segunda-feira, 21, a partir das 18h30, no Espaço Cultural Apoena. O evento é organizado pela deputada federal Vivi Reis (PSOL-PA). A plenária vai contar com a presença da também deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), da rapper Nic Dias, da artista e transativista Flores Astrais e da geógrafa Alcidema Magalhães.

Aeroporto

OBRA

Após as obras de balizamento e ampliação na extensão e largura da pista concluída, a Prefeitura de Tucuruí busca junto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a autorização para que o Aeroporto “Cláudio Furman” passe a operar voos noturnos. O secretário municipal interino de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Alan Ribeiro, garante que todas as obras solicitadas pela Anac estão sendo executadas dentro das normas brasileiras de segurança. Ele informou que 50% do processo de balizamento de iluminação do aeroporto estão concluídos.

Geraldo Alckmin (J. Bosco)

“Não vamos desistir do Brasil”

O ex-governador de São Paulo GERALDO ALCKMIN anunciou, ontem, em publicação no Twitter, que irá se filiar ao PSB. Alckmin, que esteve durante 33 anos no PSDB, migra de legenda para ser candidato à vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela corrida ao Planalto.

Convenção

COMÉRCIO

A nova diretoria do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) fechou, nesta semana, a convenção coletiva de trabalho com mudanças. Entre elas, garantiu o pagamento do retroativo das diferenças salariais aos trabalhadores do comércio em até quatro parcelas; aumentou o prazo para utilização do banco de horas de 120 dias para 160 dias, e, além disso, o setor comercial, que vivenciou momentos difíceis nos últimos dois anos, conseguiu permissão para abertura das lojas em nove feriados no ano, com a inclusão, neste ano, da Sexta-feira Santa.

HORÁRIOS

Ainda em relação às mudanças estabelecidas na convenção coletiva aprovada nesta semana, o comércio de Belém passa a funcionar em datas importantes para o setor lojista, como no domingo do Círio, dia de intenso movimento de turistas na cidade, e em horário diferenciado nos dias 21, 22 e 23 de dezembro. Nessas datas, que antecedem o Natal, o comércio poderá funcionar até à meia-noite. Após o devido registro da convenção no Ministério do Trabalho e Previdência, o Sindilojas trabalhará a negociação salarial para o período 2022-2023.

Oeiras do Pará

HACKERS

Ontem pela manhã, os servidores e sistemas da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, no Marajó, foram invadidos por hackers, que impediram os funcionários de acessar os arquivos administrativos que foram fechados por meio de criptografia. Os autores da invasão exigiram até um resgate para a liberação dos sistemas. A administração pública municipal pediu abertura de inquérito para apurar o crime cibernético e está fornecendo informações às autoridades policiais, além de ter anunciado medidas internas de aprimoramento na segurança dos servidores por parte da empresa contratada pelo município.

VALE

IMPOSTOS

A Vale divulgou ontem que, em 2021, suas operações no Pará geraram R$ 6,1 bilhões em arrecadação. Desse total, R$ 4,5 bilhões são referentes à Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem); R$ 781,9 milhões vieram do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); R$ 507,4 milhões foram recolhidos sob a forma de Taxa de Fiscalização sobre a Atividade Mineral (TFRM) e Taxa pelo Uso dos Recursos Hídricos (TFRH). Os R$ 332 milhões restantes vieram do recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS). A nova edição do Balanço Vale+ que a empresa divulgou esta semana está disponível no site da empresa.

Em Poucas Linhas