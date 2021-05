Gastronomia, em Icoaraci, é o curso mais concorrido do Forma Pará, ofertado pela UEPA

Cozinha em alta

Gastronomia, em Icoaraci, é o curso mais concorrido do Forma Pará, ofertado pela Universidade do Estado do Pará.



Filas para adoção

Entidades pedem agilidade em processos de adoção de 35 mil crianças no país. Ao

menos 5 mil estão aptas para um novo lar.

"Tudo indica...”

DIMAS COVAS, diretor do Instituto Butantan, em depoimento à CPI da Covid, ao admitir a possibilidade de que a vacina contra covid-19 precise ser aplicada em doses anuais. Segundo ele, haverá necessidade do reforço periódico da vacinação.



VACINAÇÃO

EDUCADORES



O Ministério da Saúde tornou oficial a determinação para que municípios incluam trabalhadores da educação no Plano Nacional de Imunização. A medida é importante porque garante o envio de vacinas para esse público. A orientação é começar sempre pelas primeiras séries, ou seja, profissionais creches, pré-escolas e ensino fundamental seguindo então o ensino médio, ensino profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos. O último grupo a ser contemplado será o de profissionais da educação superior. Segundo levantamento feito pela Confederação dos Municípios, 48,5% das cidades brasileiras já haviam iniciado a vacinação de profissionais da educação na semana passada. Em Belém, o atendimento começou ontem.



PFIZER



Uma boa notícia para os gestores de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que a vacina da farmacêutica Pfizer pode ser mantida nas temperaturas entre 2ºC e 8ºC, por até 31 dias. Até agora, a orientação era que essas temperaturas, consideradas altas para esse tipo de imunizante, só poderiam ser mantidas por período máximo de cinco dias. A mudança vai permitir que municípios mais distantes das capitais recebam lotes desse imunizante. No Pará, até agora, apenas Belém e Ananindeua estavam sendo contempladas por causa das restrições logísticas.



ENDÊMICA

COOPERAÇÃO



Preocupada com o quadro de alta transmissão no Pará da sífilis congênita, isto é, passada de mãe para filho, a Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio da Organização Pan Americana da Saúde (Opas), vai repassar ao Pará meio milhão de reais como cooperação técnica para a implantação do plano de ação para o controle e erradicação da sífilis congênita, doença que em tese já deveria ter sido erradicada. O compromisso da Opas firmado no plano de trabalho é de transferência dos recursos até 31 de julho deste ano.

INDÍGENAS

AJUDA

A associação de mulheres indígenas contrárias à mineração em suas terras e Ministério Público Federal lançaram campanha de arrecadação de recursos para a reconstrução das casas da família da coordenadora da associação, localizadas em Jacareacanga. As moradias foram incendiadas na quarta-feira, 26, por grupo favorável ao garimpo em terras indígenas. A ação teria sido uma retaliação contra a operação de forças federais para coibir esse crime em território Munduruku. Entre as lideranças que tiveram a casa incendiada está Maria Leusa, que assina artigo na página 2 desta edição de O LIBERAL.

perícias científicas.

NECESSIDADES



Velhos problemas continuam enraizados no Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, que ainda anda a passos de tartaruga na emissão de laudos relacionados às perícias criminais. Além disso, ainda há a necessidade de contratar médicos em determinadas regiões onde não há núcleo ou unidades regionais do CPC, mas o órgão alega que está de “pires na mão” e não tem recursos para as melhorias, já que um núcleo pericial não se resume ao médico, mas precisa também de consultório, sala de necropsia e sala de acolhimento, além de equipamentos.



FLAGRA

INFANTIL



Na força-tarefa de representantes do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, Polícia Federal e Auditoria Fiscal do Trabalho em quatro municípios no sudeste do Pará, um garoto de 12 anos foi flagrado em atividades enquadradas na lista das piores formas de trabalho infantil. Além de propriedades rurais em Jacundá, onde o menino trabalhava como ajudante de vaqueiro, foram fiscalizadas fazendas em São Domingos do Araguaia, Itupiranga e na zona rural de Marabá. Dois empregadores firmaram termo de ajuste de conduta com o MPT.



ATENDIMENTO

REFUGIADOS



Cobrado dos gestores públicos desde 2017 pelo Ministério Público Federal, o espaço de atendimento a refugiados e migrantes de Belém foi, finalmente, entregue. Segundo levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, vivem cerca de 500 indígenas da etnia Warao no Pará. Os indígenas começaram a chegar a Belém em meados de 2017, fugindo da grave crise econômica na Venezuela. A criação do espaço de acolhimento para os venezuelanos é parte de acordo judicial assinado em maio de 2019.



EM POUCAS LINHAS



Em ato em Brasília, o deputado federal Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, sacramentou o nome do empresário Marcos Raposo como novo presidente do diretório estadual da legenda no Pará.



No encontro, foram discutidos nomes que já mostram interesse em migrar ao partido e os rumos da legenda nas eleições de 2022.

Foi marcada para 20 de janeiro do ano que vem, a reabertura do Museu do Marajó. Inaugurado em 1981, o museu idealizado e construído pelo padre italiano Giovanni Gallo abriga acervo sobre a história do povo marajoara.



O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, por unanimidade, a liberação de recursos para construção da sede da entidade de classe no município de Itaituba, oeste do Pará.



A Prefeitura de Abaetetuba está reclamando que são poucas as 1.325 doses de vacinas que chegaram ao município para atender os profissionais da educação.



Seria necessário o triplo desta quantidade para atender a demanda da cidade e sua região de ilhas.



Reclamações frequentes nas redes sociais dão conta de assaltos frequentes na área interna do Parque do Utinga nos últimos dias.

Mais de cinco mil contribuintes idosos e portadores de moléstia grave que atenderam ao chamado da Receita Federal para apresentar documentos por meio digital poderão ter suas restituições liberadas já na próxima semana.



O Projeto “Restituição Prioritária” analisou declarações retidas em malha fiscal, exercício 2021, para que tão logo o contribuinte faça a correção, a Receita libere o pagamento ao grupo.



A Prefeitura de Belém atingiu na semana passada a marca de meio milhão de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas.



Cerca de 310 pessoas receberam a primeira dose e 191.224 segunda dose.