'Fui punido por virtudes', alega o ex-presidente Jair Bolsonaro

Mulheres na ciência

O Ministério da Igualdade Racial e o Museu Goeldi debatem a presença de indígenas, negras, quilombolas e ciganas na ciência.



Tecnologia e ensino

O presidente francês Emmanuel Macron foi presenteado com óculos de realidade virtual de miriti, feito por empresa do PCT Guamá.

(J.Bosco)

"Fui punido por virtudes"

JAIR BOLSONARO, ex-presidente, em evento promovido terça (25) pelo Partido Liberal (PL), citando o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que decidiu por sua inelegibilidade.

SAFADÃO

FARRA

A deputada federal paraense Renilce Nicodemos (MDB-PA) gastou R$ 3 milhões de emendas parlamentares com shows do cantor Wesley Safadão no Pará. Conforme apurado pela coluna, um dos shows, em Marapanim, terra natal da deputada, acabou se transformado em um verdadeiro showmício. Imagens publicadas no Instagram de Renilce mostram que o artista contratado, por meio de valores de emenda parlamentar, chega a usar e exibir para a câmera um boné com o nome da parlamentar.



“INVESTIMENTO”



Em outro show, em Igarapé-Açu, é a própria Renilce quem chama Wesley Safadão ao palco. Já em um show em Vigia, a deputada anunciou que “estava investindo na cultura paraense”. Renilce é casada com o vereador de Belém, Neném Albuquerque (MDB). Mas o casal está mais para “safadão” do que para “neném”.

ENERGIA

INTERESSE



O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio dos promotores de Justiça do Consumidor Frederico Oliveira e Joana Coutinho, pediu para ser habilitado como assistente litisconsorcial (interessado), na Ação Civil Pública ajuizada, na terça-feira, 25, pela Procuradoria Geral do Estado Pará (PGE) e Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), contra o aumento tarifário da energia elétrica anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).



JUSTIFICATIVA



Na petição, os promotores argumentam que o aumento, previsto para ser aplicado a partir do dia 7 de agosto, “afeta de forma extremamente nociva a sociedade paraense, tendo em vista que, com o aumento da tarifa, o Estado do Pará possuirá a energia elétrica mais cara do País, bem como ampliando as despesas básicas em uma região cuja renda per capita é inferior à média nacional”.

AVENIDA

ANÁLISE



O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Belém e do Parque Estadual do Utinga deu parecer favorável ao projeto da “Avenida Liberdade”, apontada como alternativa para entrada e saída da Região Metropolitana de Belém. Com 13,4 quilômetros, o novo corredor viário será expresso e terá ciclovia. A expectativa é que mais de 23 mil veículos transitem pela nova via, que vai interligar a Avenida Perimetral, em Belém, até a rodovia Alça-Viária (PA-483), em Marituba, sem interrupções. A análise, pelo Conselho, foi necessária porque todo o traçado da via vai passar pela APA Belém, uma das 27 Unidades de Conservação administradas pelo Ideflor-Bio. Por ser uma reserva de uso sustentável, esse tipo de intervenção é permitida, desde que garanta o manejo dos recursos naturais de forma equilibrada.

FEDERAL

GRUPOS



O Ministério Público Federal (MPF) criou, no Pará, dois novos grupos para atuação especializada. O primeiro é o Grupo de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Gaema/MPF/PA) que será responsável por prestar auxílio na atuação de casos ambientais. Já o Grupo de Apoio ao Núcleo Povos da Floresta do Campo e das Águas (Gapovos/MPF/PA) vai atuar em casos que envolvam questões socioambientais, além de assuntos agrários e fundiários. O Gaema e o Gapovos serão compostos por, pelo menos, três procuradores da República em exercício no Estado do Pará e terão estrutura própria, formada por equipes multidisciplinares.

PROCON

DÍVIDAS



O Procon do Pará abre, a partir do próximo dia 1º de agosto, o “Mutirão Renegocia!”, para ajudar os consumidores a negociar dívidas. A ação é preventiva contra o superendividamento. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), segue até o dia 31 de agosto e, no caso do Pará, além do Procon Estadual, também já aderiram à iniciativa os Procons Municipais de Marabá e de Altamira.

CANAÃ

DESTAQUE



Ao discursar em Manaus, durante evento de inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas da capital amazonense, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, questionou a plateia sobre “qual é o município de maior PIB per capita do Brasil?”. Em seguida, respondeu. “Não está em São Paulo. É Canaã dos Carajás”. Com um PIB de R$ 22 bilhões em 2022, Canaã tem a mineração como principal atividade econômica. As estimativas são de que a construção e operação da mina de ferro de S11D, da Vale, em Canaã dos Carajás (PA), deve gerar cerca de R$ 3 bilhões em royalties para o município que, em 2020, aparecia com PIB per capita de R$ 591,1 mil.

EM POUCAS LINHAS

► O advogado paraense Lucas Sá está atuando na defesa do jornalista Petrus Martins, administrador do perfil “O Piauiense” no Instagram. Martins vem sendo alvo de uma série de processos por conta do teor das notícias publicadas em seu espaço, geralmente contendo denúncias contra os gestores públicos. O paraense, reconhecido por atuar em casos de grande repercussão, está atuando tendo como base o direito à liberdade de imprensa.

► O ex-lutador de MMA, ex-BBB e personal trainer Marcelo Dourado está hoje em Belém, a convite da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para ação de combate à violência contra a mulher, realizada em parceria com Associação Brazil Combat de Mixed Martial Arts. Na capital paraense, Dourado, vai ministrar aulão coletivo de defesa pessoal. A atividade é destinada exclusivamente para as mulheres.

► Estão abertas as inscrições para o curso de auxiliar de cozinha ofertado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, Ministério Público do Trabalho, Universidade da Amazônia e Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia (Fidesa). O curso faz parte do programa Empregabilidade e Diversidade do TRT-8, que é parte do acordo de cooperação técnica assinado entre o Tribunal, Unama e Fidesa.

► O Banco da Amazônia lançou dois editais de patrocínio para 2024. O primeiro é destinado a iniciativas nos setores de Feiras e Exposições Agro, Esportivo, Ambiental, Social e Cultural. Já o segundo é o Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia 2024, para projetos artísticos da área de artes visuais, englobando fotografia, pintura, grafite e outras. São destinados mais de R$ 3 milhões com os dois editais. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto.

► O governo do Estado recebeu terça ( 25) documento de posse do terreno onde está instalado o 14° Batalhão da Polícia Militar, em Barcarena. O imóvel foi doado pela Albras. O batalhão funciona há quase 30 anos no local, em forma de empréstimo. Com a reconstrução, a unidade passará a funcionar como um polo de formação da PM na região.