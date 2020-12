'Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro', diz Crivella após ser preso

Final feliz

Após denúncias, três cães foram resgatados pela Polícia Civil na Cabanagem, em Belém. Donos foram indiciados por maus-tratos.

Ceia mais barata

O Varejão de Natal da Ceasa, em Belém, continuará hoje a partir das 21h. Os produtos estão com descontos especiais.

Marcelo Crivella (J. Bosco)

Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro.”

Foi o que disse, ontem, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), após ser preso sob a acusação de chefiar uma organização criminosa. Ele se diz vítima de “perseguição política”.



NATAL

Comércio

O movimento do comércio de Belém foi intenso nos primeiros dias desta semana, contrariando os mais pessimistas que imaginavam lojas vazias neste período de festas. O Natal é a principal data do varejo e, apesar da pandemia, não deve ser diferente neste ano. Apesar de ser pouco provável que o volume de vendas supere o registrado no Natal do ano passado, também não deve ficar muito atrás. Roupas, acessórios e eletroeletrônicos devem ser os setores mais movimentados.

Estoques

Mas o que os consumidores percebem é que muitos lojistas não apostaram na recuperação da economia e não reforçaram os estoques para o período de festas neste ano. Muitas pessoas, por exemplo, não encontraram os brinquedos pedidos pelas crianças ao “Papai Noel”. A compra pela internet acabou sendo uma opção, mas, neste caso, há o inconveniente da espera que pode ser de até 21 dias úteis.

MÚSICAS

Lançamento

O prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), acaba de lançar, em meio físico, um CD de músicas autorais gravadas por cantores da terra, como Andréa Pinheiro, Olivar Barreto e Dayse Addario. O álbum “Parcerias” foi lançado pelo selo Ná Figueredo com sete faixas gravadas no Studio Zarabatana Produções, com produção de Adilson Alcântara e arranjos de Ziza Padilha e Paulinho Moura. A capa é ilustrada por desenho do próprio Edmilson.

ODONTOLOGIA

Conselho

O Conselho Federal de Odontologia nomeou a nova diretoria do Conselho Regional (CRO) do Pará. O cirurgião-dentista Marcelo Folha é o presidente, que vai cumprir mandato tampão até o final de 2021. O CRO do Pará passou por intervenção e a plenária anterior foi destituída após denúncias de irregularidades administrativas.

CÂNCER DE PELE

Matemática

Neste “Dezembro Laranja”, os números mostram porque o câncer de pele é motivo de preocupação entre os especialistas. O Instituto Nacional do Câncer estima em 185.380 o número de novos casos de câncer de pele neste ano. Apesar dos alertas, 63% de brasileiros não usam nenhum tipo de proteção contra o sol, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Especialistas alertam que todos devem ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano, porque o câncer de pele é o tipo de maior incidência no País e, ironicamente, é também o mais negligenciado.

CIÊNCIA

Museu Goeldi

Já está disponível, on-line e com acesso gratuito, o dossiê “Arte, Arqueologia e Agência na Amazônia”, que integra o Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi - Ciências Humanas. São doze artigos de autores que refletem sobre universos estéticos da Amazônia antiga em diferentes contextos e a partir de distintos materiais. A proposta da edição é dialogar com o presente etnográfico por meio de uma abordagem sensível, decolonial e inclusiva.

PEIXES

Apreensão

A Polícia Federal fez, ontem, no aeroporto do município de Altamira, no Pará, uma nova apreensão de peixes ornamentais. O material foi encontrado dentro de uma mala, em meio às roupas, e seria levado para Manaus (AM), de onde, provavelmente, seria enviado para o exterior. Os peixes apreendidos foram levados para a Universidade Federal do Pará. Foi a segunda apreensão em menos de um mês.

TRABALHO

Infantil

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou ação civil pública com pedidos de antecipação de tutela e pagamento de danos morais coletivos contra o município de Belterra, no Pará. O motivo é a ausência de políticas públicas para combater o trabalho infantil nas praias da região. O MPT já havia proposto um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ao município, mas este não concordou com o prazo indeterminado proposto do documento, sugerindo prazo de validade até 31 de dezembro de 2024.



Exigências

Entre as medidas pedidas pelo MPT à Justiça, estão a presença constante de fiscalização na praia de Pindobal, onde se concentra a maioria das crianças em situação de risco. A fiscalização deve ser feita especialmente aos sábados, domingos e feriados. Também foi pedido um diagnóstico do trabalho infantil no município.

EM POUCAS LINHAS

* O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Marabá, no sudeste do Pará, passaram a compartilhar uma sede.

* A sede compartilhada do MPF e do MPT fica na rodovia Transamazônica.

* O uso de um mesmo prédio pelos dois órgãos vai reduzir os custos de manutenção.

* A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) lançou, ontem, edital de seleção para preenchimento de 12 vagas da carreira de magistério superior.

* As inscrições podem ser feitas no http://concurso.unifesspa.edu.br e seguem até o dia 22 de fevereiro de 2021.

Serão selecionados professores para os campi de Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara. Todas as vagas são para professor adjunto A com regime de dedicação exclusiva.

* A Amazônia Jazz Band realiza hoje concerto especial de Natal. Será às 19h30, com transmissão ao vivo pela TV Cultura do Pará. A regência é do maestro Nelson Neves.

* Chegou a 50 o número de shows e festas suspensas, por decisão judicial, neste final de ano em Santarém, no oeste do Pará.

* As Estações “Cidadania”, locais onde é possível ter acesso a uma série de serviços como emissão de documentos, não funcionarão nos dias 24, 25, 31 deste mês e 1º de janeiro de 2021.



* Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o comércio de Belém ficará fechado. A medida se estende às lojas dos shopping onde funcionarão apenas os espaços de lazer e alimentação.

* O Tribunal de Justiça do Pará emitiu parecer autorizando que estabelecimentos comerciais possam realizar eventos de final de ano em Salinópolis, no nordeste do Pará. Ontem, a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos anulou a decisão do juiz Antonio Carlos Koury, da Vara Única da Comarca do município que suspendeu os eventos na cidade a pedido do Ministério Público, para de evitar aglomeração por causa da pandemia da covid-19.