"Foi um dia muito especial e difícil, mas estou muito grata', diz Rebeca Andrade no 1º dia em Paris

O Brasil e os EUA decidem o futuro de seus respectivos juros na quarta (31) e a expectativa é de manutenção das taxas.



As nomeações para mesários nas eleições de 2024 ocorrem entre julho e agosto, com eventuais substituições até outubro.

"Foi um dia muito especial e difícil, mas estou muito grata por ele!”

Rebeca Andrade, ginasta que liderou o time brasileiro rumo à classificação para a final por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024, ontem. Ela também garantiu vaga nas finais do individual geral, do salto, da trave e do solo.



>PETRÓLEO

AMAZÔNIA



Mais uma voz paraense tem engrossado o coro do questionamento sobre a dificuldade do governo federal em querer saber da existência de petróleo na foz do rio Amazonas, a chamada Margem Equatorial. O geólogo Luís Ercílio Faria Junior afirma que em mais de um ano em que o Ibama negou o licenciamento ambiental para as sondagens da Petrobras, nenhum argumento baseado em pesquisa foi apresentado para a manutenção da negativa. Especialista em Geoquímica de Solos e doutor em Ciências Naturais pela Universidade de Würzburg, na Alemanha, o pesquisador e professor paraense afirma que sobre os argumentos, que recentemente a ministra Marina Silva disse, em Belém, que serão técnicos, nada aconteceu ainda na direção de modificar o parecer 128/2023, que negou a licença ambiental e que, na avaliação de Luís Ercílio, foi baseado em diversos equívocos.



CONFIRMAÇÃO



Ele afirma que o principal é partir do pressuposto de que poderá ocorrer um desastre ainda na fase de estudos com os poços exploratórios, ignorando tanto a expertise da Petrobras com a exploração em águas profundas, quanto a importância de confirmar a existência de um recurso que poderia mudar drasticamente a realidade de muitas comunidades amazônicas, a exemplo do que ocorreu no passado com a descoberta do petróleo em Macaé, no Rio de Janeiro, que ainda nem era cidade, e transformou-se em um polo de geração de empregos e qualidade de vida para as populações do entorno.



>ENCONTRO

TURISMO



A Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur) realiza seu primeiro encontro de 1 a 3 de agosto, em Natal (RN).



COP 30



O evento, que terá como principal conferencista o jornalista e escritor Fernando Gabeira, terá também um representante da prefeitura de Belém para reforçar a proposta de ter a capital paraense como sede do encontro em 2025, o ano da COP 30. A proposta é da atual diretoria regional da Febtur, os jornalistas Cristina Hayne e João Ramid, para reforçar a colaboração entre jornalismo e turismo na Amazônia no ano em que a região estará sob os holofotes mundiais por conta da conferência da ONU.



>ÁGUA

AÇÕES



A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) passou este último final de semana das férias de julho com ações voltadas à promoção de educação ambiental, com foco no consumo consciente de água e atendimento aos clientes. Em linha direta com a coluna, o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Junior, fez um balanço parcial da ação e avaliou que o objetivo maior foi atingido, de “reforçar práticas sustentáveis neste período de fim das férias escolares, associadas ao verão amazônico”. Por isso mesmo ele disse que as ações se concentraram nos terminais de embarque de passageiros, pontos turísticos de Belém e nas praias de Salinópolis, nordeste do Pará, locais com alto fluxo de pessoas neste verão.



>PRAIAS

LIMPEZA



O mesmo movimento intenso do último final de semana de julho nos balneários paraenses foi visto na praia do Farol, uma das mais centrais de Mosqueiro, de onde uma ação prática e educativa retirou cerca de 60 quilos de lixo da praia, volume contendo principalmente itens de plástico, vidro e metais. A segunda edição do projeto “Ecoverão: cuidar do lixo é a nossa praia” foi realizada pela Guamá Tratamento de Resíduos em parceria com voluntários do Instituto Alachaster e do Aquatona, um projeto de extensão da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) que também realiza conscientização ambiental e limpeza em praias e orlas do Pará.



ENTULHO



Já o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), coletou, durante o mês de julho, mais de 20 mil toneladas de lixo no centro de Salinópolis. O diferencial da ação, feita em conjunto com a prefeitura da cidade, é que envolveu também a retirada de entulho das orlas e praias do município.

Em Poucas Linhas

Foi encerrada no sábado (27), em São Paulo (SP), a Feira Internacional da Panificação e Confeitaria (Fipan), o maior evento do setor na América Latina, realizado no Expo Center Norte.

O evento reuniu 900 marcas e 500 expositores, incluindo marcas da indústria paraense, representada pelo presidente do Sindipan do Pará, André Carvalho, que participou da feira com 10 diretores e 12 associados para conhecer novas tecnologias e inovações de baixo carbono para recomendar ao setor como forma de mitigar impactos climáticos no segmento da panificação.

O partido Agir oficializou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a convocação de sua convenção para as 18h da próxima quinta-feira, 1° de agosto, no espaço náutico Marine Club, no bairro do Guamá.

Presidido em Belém por Shirley Rolim Alves, o partido deve confirmar o nome de Marcos Souza para concorrer à prefeitura de Belém. O prazo de realização das convenções para as eleições municipais termina em 5 de agosto.

Na sua visita ao Pará, no primeiro dia de convenções partidárias em Ananindeua, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, garantiu que o próximo passo do partido será filiar a primeira-dama de Ananindeua, a deputada federal Alessandra Haber (MDB), assim que abrir a janela partidária das eleições de 2026.

Haber foi eleita para o primeiro mandato em 2022, pelo MDB, e foi a mais votada para o cargo no Pará naquele ano.

Vai até hoje o prazo para que proprietários de veículos com placas de final 09 a 39 ganhem descontos no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Os descontos valem para quem não tem multas de trânsito. São 15% para quem está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações.

Para consultar o valor do imposto e emitir o Documento Estadual de Arrecadação (DAE), o proprietário do veículo deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa).