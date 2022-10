'Foi a reafirmação do nosso estado democrático de direito', afirma Rosa Weber sobre as eleições

Tecnologia no TJPA

O Poder Judiciário paraense alcançou uma marca histórica ao tornar as ações cíveis e criminais 100% digitais.

Que venha o Círio

Passado o primeiro turno das eleições gerais, os paraenses agora correm para participar do Círio 2022. Faltam 6 dias.

Rosa Weber (J. Bosco)

"Que possamos olhar para este 2 de outubro de 2022 e concluir que foi a reafirmação do nosso estado democrático de direito”

ROSA WEBER, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao comentar a realização do primeiro turno das eleições deste ano. “Estamos celebrando essa democracia que nos une nas nossas diferenças e que assegura que o povo defina os destinos do nosso País via a afirmação de sua vontade soberana”, disse a ministra.

ELEIÇÕES

Votação

Muita gente deixou para votar ontem no período da tarde, o que causou filas em diversas seções eleitorais no Pará. Pontualmente, às 17 horas, os portões dos locais de votação foram fechados, mas quem estava na fila pôde ainda registrar o voto. A situação ocorreu em Belém e em alguns municípios do Estado, informou o próprio Tribunal Regional Eleitoral.



Apuração



A apuração começou também às 17 horas e ganhou maior agilidade na contagem final dos votos a partir das 20 horas. Por volta das 21 horas, foi confirmada a reeleição do governador Helder Barbalho (MDB). Com 99% das urnas apuradas, Helder atingiu mais de 70% da preferência dos paraenses, com mais de 3 milhões de votos. O número é bem maior que o total atingido em 2018 por Helder, que somou 2 milhões de votos no segundo turno e 1,8 milhão no primeiro turno.



Resultados



A disputa ao Senado foi vencida por Beto Faro, que mantém a cadeira do PT na bancada do Pará, com a saída de Paulo Rocha, que encerra o mandato. Beto obteve mais de 42% na contagem final, totalizando mais de 1,7 milhão de votos, quase 300 mil a mais que Mário Couto, do PL, que ficou na segunda posição com 35%. Na disputa entre deputados, o MDB, partido de Helder, conseguiu eleger nove deputados federais e 13 deputados estaduais, fortalecendo ainda mais a base de apoio ao governo estadual.



Federal



Na Câmara Federal, Alessandra Haber, esposa do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi a campeã de votos, com mais de 257 mil, e será estreante em Brasília. A segunda posição ficou com o delegado Eder Mauro, do PL, com 205 mil votos. A terceira posição ficou com Elcione Barbalho, com mais de 174 mil votos. Priante ficou com 166 mil votos e Renilce Nicodemos, que deixa a Alepa para assumir a vaga em Brasília, 161 mil votos.



Estadual



Na Assembleia Legislativa, o MDB fez as três primeiras colocações, com Chamonzinho, Iran Lima e Chicão. Zeca Pirão deixa a Câmara Municipal para assumir a vaga de deputado estadual, com 61 mil votos. Somente na área da capital, foram mais de 40 mil votos, uma das maiores entre os candidatos.

SANTINHOS

Sujeira



Apesar da decisão judicial que estipulou multa de R$ 2 mil para partidos, coligações e federações partidárias flagradas fazendo o “derramamento de santinhos”, Belém foi inundada por milhares de impressos com as famosas colas. A sujeira se concentrou, especialmente, nas proximidades dos locais de votação.

Prisões



Em Santarém, no oeste do Estado, seis pessoas foram presas na madrugada de domingo quando arremessavam os “santinhos” pela janela de uma caminhonete. O mesmo motivo levou à prisão de duas pessoas em Altamira. Nos dois casos, foi lavrado o termo Circunstanciado de Ocorrência. Os acusados foram liberados, mas vão responder a processos na Justiça Eleitoral.

LEI SECA

Descumprimento



Como de praxe, a lei seca não foi observada em todo o Estado. Em Belém, vários bares abriram, inclusive nas proximidades dos locais de votação. Nos bairros da periferia, foi comum também ver famílias reunidas nas frentes das casas. Para muitos, a festa da democracia foi regada a cerveja e churrasco. Curiosamente, contudo, foi bem menos comum encontrar grupos fazendo boca de urna pela cidade.

DRONE

Monitoramento



O Ministério Público do Pará (MPPA) testou ontem uma nova tecnologia para combater crimes eleitorais. Na 72ª Zona Eleitoral de Ananindeua, drones foram usados para captar imagens dos locais de votação que podem ajudar a identificar, por exemplo, cabos eleitorais que estivessem fazendo boca de urna. Os drones sobrevoaram os seis maiores locais de votação da cidade na Região Metropolitana de Belém.

Em Poucas Linhas

► Os estragos das tempestades com ventos fortes registrados na última sexta-feira e sábado continuaram causando transtornos ontem. No conjunto Médici, dezenas de árvores caídas ainda atrapalhavam o trânsito na manhã de domingo. No sábado, a Prefeitura de Belém anunciou que a Defesa Civil do município havia sido acionada para uma série de vistorias técnicas em imóveis atingidos pelo vendaval. O trabalho vai seguir ao longo de toda esta semana. A maioria dos problemas se concentrou nos bairros da Pedreira, Sacramenta, Val-de-Cans, Maracangalha, Bengui e Castanheira. Além do destelhamento de casas e queda de árvores, foram registrados também problemas na rede elétrica em vários pontos da cidade. Prédios ficaram sem energia e moradores relataram picos de luz e queima de eletrodomésticos. Previsto para começar na sexta-feira, o projeto Caminho das Águas foi um dos prejudicados pelo vendaval. A programação inclui a projeção de vídeo mapping em um veleiro na Estação das Docas e um desfile de embarcações pela orla da cidade com velas decoradas por fotografias que retratam o universo da população ribeirinha.

► O resultado das eleições de ontem mostrou mais uma vez que pesquisas eleitorais falham e que ao final o que vale mesmo é o resultado das urnas. Uma das maiores surpresas foi em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, que aparecia bem atrás de Álvaro Dias, mas acabou eleito senador pelo Estado do Paraná. O mesmo ocorreu em São Paulo, com o ex-ministro Astronauta Marcos Pontes, eleito como senador.

► O Grupo Liberal manteve ontem quase cinco horas de transmissão ao vivo, com milhares de acessos, pelo portal e redes sociais, com as notícias da apuração minuto a minuto. E, nesta edição do impresso, traz caderno especial com 16 páginas.