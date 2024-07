'Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente', diz Biden ao desistir de eleições

Benefícios

Descontos e recompensas atraem 84% dos consumidores para os programas de fidelidade, mostra o estudo CX Trends.

Sistema de cotas

MEC vai reunir as universidades federais no começo de agosto para discutir padrões mínimos de funcionamento e coibir fraudes.

Joe Biden (J. Bosco)

"Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, publicou carta desistindo da candidatura à reeleição. Democrata estava sendo pressionado a abandonar corrida eleitoral desde o fim de junho.

AMERICANOS

IMPACTO

Em janeiro deste ano, quando Joe Biden ainda despontava como favorito a vencer a eleição dos Estados Unidos, O LIBERAL já noticiava a possibilidade de o Partido Democrata retirá-lo da disputa presidencial. Nos últimos meses, o jornal vem dedicando amplo espaço à cobertura das eleições americanas com notícias e também análises. Apesar da distância geográfica, o resultado do pleito tem grande impacto sobre a economia mundial, afetando a vida em vários países, incluindo o Brasil.



FEBRE

ALERTA



Estudos conduzidos pela Seção de Arbovirologia do Instituto Evandro Chagas (IEC), laboratório de referência nacional para Arboviroses e Centro Colaborador da OPAS/OMS para Arboviroses Emergentes e Reemergentes e outros Vírus Zoonóticos Emergentes, resultaram em evidências, ainda iniciais, de risco da transmissão vertical, de mães para bebês, do vírus causador da febre Oropouche. Em função desse achado, o Ministério da Saúde publicou nota técnica orientando os Estados e municípios a reforçarem a vigilância com especial atenção às gestantes.



CUIDADOS



Entre as recomendações às futuras mamães estão as seguintes: evitar áreas onde há muitos insetos (maruins e mosquitos), se possível, usar telas de malha fina em portas e janelas, optar por roupas que cubram a maior parte do corpo e aplicar repelente nas áreas expostas da pele. Também é recomendado fazer a limpeza de terrenos e de locais destinados à criação de animais.



SINTOMAS



Também na semana passada, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) publicou o “Alerta Epidemiológico Oropouche na Região das Américas: evento de transmissão vertical sob investigação no Brasil”.



RECOMENDAÇÕES



No documento, a entidade internacional recomenda que os estados membros permaneçam em alerta à ocorrência de casos do vírus causador da febre Oropouche. A doença tem sintomas parecidos com os da dengue e da chikungunya, entre os quais dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Não há tratamento específico para a enfermidade. A orientação das autoridades de saúde é para que os pacientes permaneçam em repouso, com tratamento sintomático e sob acompanhamento médico.



INOVAÇÃO

ANÚNCIO



Serão anunciados hoje, em Belém, os nomes das 14 startups e dos cinco pesquisadores selecionados pelo programa suíço-brasileiro nexBio Amazônia 2024, voltado para a inovação e o avanço da bioeconomia amazônica. Os escolhidos devem desenvolver soluções tecnológicas sustentáveis de curto prazo, fáceis e rápidas de implementar, e que melhorem a sustentabilidade e a eficiência das cadeias produtivas existentes na região.



PARCEIROS



O nexBio Amazônia 2024 é promovido pela Swissnex no Brasil, com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Fiocruz, Sesc, University of St.Gallen – Leading House for the Latin American Region, Instituto Peabiru e Pólen - Laboratório de Inovação em Gestão Pública.



EVANGÉLICOS

BANCADA



O senador Zequinha Marinho (Podemos) assumiu a presidência da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) do Senado Federal. A bancada evangélica é uma das mais poderosas do Congresso Nacional e ultimamente tem entre suas bandeiras o combate à descriminalização do porte de drogas e o combate às tentativas de regulamentação do aborto. A FPE tem como vice-presidente a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF).



BASÍLICA

OBRAS



Começou na semana passada a terceira etapa do trabalho de restauração da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Nesta fase, a obra vai se concentrar na parte central do Santuário. Uma preocupação é conciliar o Círio, quando aumenta o fluxo de pessoas na Basílica, com as obras. Em nota, a equipe responsável informou que a meta é concluir toda a parte que o público frequenta e, durante a quadra nazarena, concentrar o trabalho nas capelas laterais, onde ficam as imagens.

Em Poucas Linhas

- Na próxima quarta-feira, 24, a Ciclus Amazônia completa 100 dias de operação na limpeza de Belém. Para marcar a data, a empresa apresentará um balanço do que vem sendo feito na capital paraense. Atualmente, a empresa conta com contingente de 2,3 mil funcionários.



- O Laboratório de Instrumental, responsável pelas perícias da área de química forense da Polícia Científica do Pará em Belém, recebeu 100% de aprovação no III Ensaio de Proficiência de Identificação de Drogas. É o terceiro ano consecutivo que o laboratório alcança o nível máximo de aprovação.



- O “III Ensaio” é uma iniciativa organizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e pelas Secretarias Nacional de Segurança Pública e de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen), responsáveis por avaliar os laboratórios de análises de química forense de todo o Brasil.



- Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito de Itinga, no município de Dom Eliseu, apreenderam, durante uma fiscalização, 30 toneladas de sardinhas congeladas que eram transportadas num baú frigorífico. O valor estimado da carga é de R$ 36 mil.



- A mercadoria tinha nota fiscal com origem no Rio de Janeiro e destino a Luís Correia (PI). Ao passar na unidade da Sefa em Dom Eliseu, o caminhão estava totalmente fora de rota. Foi identificado, ainda, que a nota fiscal apresentada não estava na base de dados da Sefa, o que levantou mais suspeitas.



- O projeto “Onda Equatorial”, realizado em Mosqueiro, Salinas e Outeiro, balneários mais frequentados pelos veranistas nessa época, incluiu ação de limpeza nas praias.



- A rotina de carros atolados na praia do Atalaia, em Salinópolis, ganhou destaque nacional no fim de semana.



- As imagens que correram o Brasil mostram pelo menos oito veículos arrastados pela maré.