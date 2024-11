R70: 'Faz tudo o que não diz a lei', diz Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes

Homenagem

O poeta David Lehman escreveu cinco poemas sob o título “Em Honra a Machado de Assis” para a “New Yorker”, dos EUA.

Contra o mau hálito

Corante à base de urucum, planta nativa brasileira, reduz o custo de tratamento contra halitose em crianças respiradoras bucais.

(J.Bosco)

"Faz tudo o que não diz a lei.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente, criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em sua primeira declaração pública após o indiciamento pela Polícia Federal nas apurações sobre a suposta trama golpista para se manter no poder em 2022.

FERROGRÃO

PLANO



O governo federal estuda fazer uma concessão casada da Ferrogrão com a BR-163, no Pará, para viabilizar a operação da via férrea, que visa interligar o Porto de Miritituba (PA) ao município de Sinop (MT). A construção é alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF). A ideia também abarca a construção da ferrovia na faixa de domínio do Parque Nacional de Jamanxim, ou seja, fora dos limites originais da reserva, que foram modificados por medida provisória em 2016, durante o governo de Michel Temer. Naquele ano, o governo alterou os limites do parque.



MULHER

VIOLÊNCIA



Pesquisa nacional feita pelo DataSenado e pela Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, revelou um quadro preocupante. A maioria (85%) das mulheres negras que sofreram violência doméstica ou familiar e não possui renda suficiente para se manter continua convivendo com os agressores dentro de casa. A pesquisa mostrou também que entre as mulheres negras que afirmaram não conseguir se sustentar, uma em cada três (32%) já sofreu algum tipo de agressão. Para 24% das entrevistadas, o episódio de violência aconteceu nos últimos 12 meses, mas quando perguntadas sobre situações específicas de violência descritas na pesquisa, o número de mulheres negras que sofreram agressões no último ano subiu para 31% - o que revela que muitas mulheres não consideraram, em um primeiro momento, aquilo que viveram como abuso doméstico.



MIRITI

GEOGRAFIA



Artesãos de miriti de Abaetetuba estiveram ontem na agência do Sebrae da região para conhecer o diagnóstico de Potencial de Indicação Geográfica do Artesanato de Miriti de Abaetetuba, cujo processo está sendo coordenado pelo Sebrae no Pará.



POSITIVO



O documento, positivo para as potencialidades, agora será usado para dar início ao processo de comprovação da IG que irá compor a documentação a ser entregue ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que concede o Selo de IG, considerado um instrumento importante para promover o desenvolvimento territorial, impulsionar melhorias na produção e fomentar o crescimento dos produtores e prestadores de serviço.



EXPORTAÇÕES

DESTAQUE



O Pará é o estado da região Norte com o melhor desempenho no ranking das exportações de produtos do agronegócio, segundo o levantamento feito pelo Núcleo de Planejamento e Estatísticas da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). Até outubro deste ano, a exportação de produtos registrou crescimento de 4,27% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com valor de exportação atingindo US$ 3,19 bilhões.



AGRO



A Sedap elaborou o estudo com base nas informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O Pará ocupa o décimo lugar no ranking das unidades federativas exportadoras de produtos do agronegócio do país, com participação de 2,28% nas exportações nacionais. A soja continua sendo o principal produto da pauta de exportação do estado, registrando até outubro o valor de US$ 1,50 bilhão. Em seguida aparecem os grupos das carnes (US$ 630,37 milhões); animais vivos (exceto pescado - US$ 399,85 milhões); produtos florestais (US$ 166,34 milhões); e os cereais, farinhas e preparações (US$ 154,13 milhões).



DOCUMENTÁRIO

VIGIA



Vai ser lançado na próxima sexta-feira, 29, em Vigia, o documentário “Rocinha, aqui não tem flores”. Premiada pela Lei Paulo Gustavo (Secult), a produção é um projeto dos jornalistas vigienses Nélio Palheta e Will Lee Santos. O roteiro trata dos impactos ambientais da ocupação do mangue chamado Rocinha, há mais de 50 anos, bem no centro da cidade de Vigia. O igarapé com o mesmo nome, que corta o mangue, está poluído, sob o impacto da forte ocupação que aos poucos foi destruindo o manguezal.

Em Poucas Linhas

- Na próxima segunda-feira, às 9h, a Assembleia Legislativa do Pará realiza sessão especial para a assinatura e lançamento dos protocolos de consulta prévia, livre e informada de quatro comunidades quilombolas de Barcarena.



- O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém, vai realizar a segunda edição do Amazônia Tech: Conferência Pan-Amazônica de Ciência e Tecnologia. O espaço também sediará pela primeira vez o International Cooperation Day - Incoday. Ambos os eventos ocorrem de 26 a 29 de novembro, nos auditórios dos Espaços Inovação e Empreendedor.



- O Incoday é um evento itinerante, promovido pela Associação Brasileira para a Promoção da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Colaboração (BraFip), com o objetivo de promover a inovação colaborativa e sustentável.



- O Amazônia Tech vai reunir especialistas do Brasil e Peru para trocarem experiências sobre inovação sustentável na Amazônia.



- Além da sessão solene em homenagem aos 80 anos da Escola de Enfermagem Magalhães Barata, o curso mais antigo da Uepa, a programação especial prossegue na sexta-feira, às 9h, com um evento científico. À tarde, a partir das 16h, ocorrerá uma homenagem aos servidores, seguida pela apresentação do coral Vozes que Cuidam. Durante todo o dia estará aberta ao público a exposição com um histórico da evolução de indumentárias de enfermagem.



- Ronaldo Fenômeno admitiu nesta quinta-feira a ideia de presidir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como antecipou a coluna na segunda-feira. O ex-jogador disse que acalenta o sonho há algum tempo e sinalizações de apoio nos bastidores de membros do alto escalão de Fifa e Conmebol foram bem-vindas. “Não sou candidato, não tem eleição à vista. É só a minha vontade”, afirmou à ESPN.



- Um movimento internacional vem se formando para que a candidatura do Fenômeno seja antecipada. As principais entidades de futebol do mundo andam incomodadas com as indecisões na CBF.