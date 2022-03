De volta aos trilhos

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás, que interliga o Pará ao Maranhão, retomará hoje as viagens.

Carestia à mesa

O preço da cenoura disparou e virou até meme depois que o quilo do alimento passou a ser vendido a R$ 15.

"Farsa desmascarada”

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou, ontem, que sua absolvição da denúncia de recebimento de R$ 2 milhões de propina comprova o que ele chamou de “farsa”. Ele havia sido acusado de pedir dinheiro ao empresário Joesley Batista. A decisão favorável ao tucano foi publicada anteontem pela Justiça Federal de São Paulo.

CÍRIO 2022

Programação

Sem alarde, a Diretoria da Festa de Nazaré divulgou, ontem pela manhã, em seu site institucional, a programação oficial do Círio deste ano. A novidade é que, após dois anos sem a “Grande Procissão” do segundo domingo de outubro, a imagem peregrina voltará a percorrer as vias da capital paraense. Em 2020 e 2021, as romarias foram canceladas em razão da pandemia de covid-19. A programação leva em conta a queda no número de casos da doença e o aumento do volume de vacinados contra o novo coronavírus. Além da grande procissão, serão retomadas outras romarias como o “Traslado” para Ananindeua e a “Romaria Fluvial”. O Arraial de Nazaré também estará de volta, com abertura prevista para o dia 30 de setembro.

MACHISMO

Combate

O Ministério Público do Pará ingressou com ação civil pública contra o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, pelas declarações machistas feitas durante uma festa no município. As declarações foram filmadas, viralizaram nas redes sociais e o caso ganhou repercussão nacional. Na ação, os promotores de Justiça Ociralva de Souza Farias Tabosa e Nadilson Portilho Gomes pedem liminar para bloqueio de bens do gestor até o limite de R$ 200 mil. Se condenado, Climaco terá que destinar esse valor para o financiamento de campanhas nacionais e regionais de prevenção à violência sexual contra as mulheres.

MÁSCARA

Idoso

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia divulgou nota recomendando que, por ora, mesmo nas cidades onde não há mais o uso obrigatório de máscaras, o acessório continue sendo usado especialmente por pessoas idosas, incluindo as que já estejam com o esquema vacinal completo contra a covid-19. O uso da máscara é recomendado em ambientes abertos e fechados.

Aglomeração

A entidade alerta ainda que os idosos evitem, sempre que possível, lugares com aglomeração. “Existem muitas razões que tornam o idoso mais vulnerável, dentre elas, o fato de acumularem diversas comorbidades, além da imunossenescência, que gera uma resposta menos previsível quanto à eficácia das vacinas”, reforça um dos trechos da nota. No Pará, até o momento, apenas os municípios de Óbidos e Marabá derrubaram a obrigatoriedade do uso de máscaras.

COMBUSTÍVEL

Disparada

Muitos motoristas paraenses ficaram frustrados após enfrentar longas filas para abastecer os veículos na noite de quinta-feira. É que embora o aumento de preços estivesse previsto para entrar em vigor apenas ontem, a maioria dos postos de combustíveis antecipou a cobrança dos novos valores na quinta-feira. Em alguns deles, o litro da gasolina comum ultrapassou os R$ 8. Em fiscalização do Procon do Pará, a constatação foi de que a maioria dos postos aumentou os preços ainda na quinta-feira, antecipando, de forma indevida, o reajuste de 18% na gasolina e quase 25% no óleo diesel, percentuais anunciados pela Petrobrás para valer nesta sexta-feira.

Navegação

Outro setor que sentiu um forte impacto com o aumento de quase 25% no óleo diesel foi o da navegação. É que, no Estado do Pará, as embarcações transportam milhares de pessoas todos os dias. Em várias localidades, os empresários reclamam que as tarifas estão congeladas há anos, e que, agora, o setor não vai suportar esse aumento do óleo diesel. As empresas dizem que, para continuar operando, vão acabar usando, como saída, a diminuição do número de viagens e enxugamento de pessoal contratado, ou seja, a redução da qualidade dos transportes fluviais, que já não é das melhores para muitos destinos do Pará.

MEDICINA

Tecnologia

Os médicos cardiologistas e cirurgiões Cleyton Ramos, Marcos Ayin e Magaly Arrais realizaram procedimento cirúrgico com o suporte da mais alta tecnologia do Centro de Hemodinâmica da Beneficente Portuguesa, no sábado, 5. Com técnica chamada Tavi, foi feita a colocação de válvula cardíaca, realizada sem necessidade de fazer intervenção na paciente de peito aberto, o que possibilita um processo menos invasivo e com a recuperação mais rápida, com alta hospitalar, após apenas um dia de internação. A paciente já está em casa.

EM POUCAS LINHAS

► O mais novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém revelou que, nos últimos sete dias, foram registrados apenas cinco novos casos da doença e três óbitos.

► Já a taxa de ocupação dos leitos clínicos na rede municipal de saúde está em 8,1% e os de Unidade de Terapia Intensiva, 25%.

► Nesta quinta-feira, 17, idosos com mais de 80 anos que moram em Belém poderão tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19.

► Para reforçar o policiamento fluvial, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) entregará, hoje, a terceira lancha blindada para o Grupamento Fluvial de Segurança Pública.

► A lancha tem proteção de casco e de célula de sobrevivência, inclusive, é completamente fechada e com os vidros blindados, o que evita a exposição dos policiais.

► O CEO fundador da startup Global Id Code, da área de rastreabilidade de produtos e processos produtivos, se reuniu, em Belém, com uma equipe liderada por Carlos Xavier, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Pará, para discutir possibilidades de utilização da tecnologia ofertada pela empresa para agregar valor aos produtos da agropecuária paraense.

► O defensor público Marcus Vinicius Franco foi reconduzido ao cargo de presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Pará em cerimônia realizada, ontem à tarde, em Belém.

► O Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais promoverá, hoje, a campanha “Meu Pai Tem Nome”.

► O mutirão de cidadania vai oferecer sessões extrajudiciais de mediação e conciliação voltadas ao reconhecimento de paternidade.

► O atendimento gratuito será prestado das 8h ao meio-dia em Belém e mais doze municípios paraenses.