'Falar palavrão é inapropriado. Esse é o meu sentimento e minha desculpa', afirma Tite

Facilidade para o cidadão

O Tribunal Superior do Trabalho começou a instalar totens interativos em cidades do interior para facilitar a consulta a processos.



CNH no celular

Cerca de 60 milhões de brasileiros já têm carteira de habilitação digital. A informação é da Secretaria Nacional de Trânsito.



Tite (J.Bosco)

"Falar palavrão é inapropriado. Esse é o meu sentimento e a minha desculpa (...) Tenho netos pequenos. E o problema foi eu ter me sentido mal.”

Antes do treino de ontem da seleção brasileira, em Le Havre, na França, o técnico Tite reuniu a imprensa e pediu desculpas pela declaração da última quarta-feira, 21, sobre o atacante Neymar. Empolgado, Tite elogiou o desempenho do astro do PSG e acabou falando um palavrão.

VACINA

Crianças



Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aplicação da vacina da Pfizer contra a covid-19 em crianças de seis meses a quatro anos ainda não tem data para começar. É que o Ministério da Saúde não incluiu a vacina no Plano Nacional de Imunização. Com isso, os Estados não podem começar o atendimento dessa faixa etária. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública confirmou que ainda aguarda orientações do Ministério da Saúde e o envio das doses do imunizante da Pfizer para esse público.

AFTOSA

Balanço



A gerência do programa estadual de erradicação da febre aftosa da Agência de Defesa Agropecuária do Pará divulgou os números da segunda etapa da campanha de vacinação contra a doença realizada nos municípios de Faro e Terra Santa, no oeste paraense, no período de 15 de julho a 30 de agosto deste ano. Faro fechou a campanha com 100% dos rebanhos bovino e bubalino vacinados e Terra Santa atingiu 99,68% de cobertura vacinal.



Calendário



Nos dois municípios, a campanha segue o calendário adotado pelo Estado do Amazonas por causa das condições geográficas que interferem nas pastagens e na oferta de nutrientes para o gado, que se desloca na divisa entre os dois Estados.

LANCHA

Naufrágio



A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) marcou para o próximo dia 3 o pregão eletrônico que vai definir a empresa responsável pela retirada da Baía do Marajó da lancha “Dona Lourdes II”, que saiu de Cachoeira do Arari e afundou perto da Ilha de Cotijuba. Vinte e duas pessoas morreram. A garota Sophia Loren Andrade dos Santos, de 4 anos, continua desaparecida e a suspeita é de que o corpo esteja preso às ferragens da embarcação.

CÍRIO 2022

Voluntários



Começará, na próxima segunda-feira, o treinamento da primeira turma de voluntários que atuará junto à Defesa Civil de Belém durante o Círio de Nazaré 2022. As aulas serão ministradas por técnicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sob a coordenação do órgão municipal. As inscrições para o serviço de voluntário durante a festa religiosa poderão ser feitas até o próximo dia 30 através do site da Defesa Civil.

BOLSONARO

Presentes



Em Belém para cumprir agenda de campanha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, recebeu presentes durante o comício na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto. Uma aluna do Conservatório Carlos Gomes interpretou uma música composta para o candidato. O artista plástico e artesão Thiago dos Santos pintou, ao vivo, no palco, uma tela de Bolsonaro e outro artista, Davi Costa, fez uma réplica do presidente montado em uma motocicleta.



Motocarreata



O candidato ao governo do Estado pelo PL, Zequinha Marinho, que integrou a comitiva presidencial vinda de Brasília, acompanhou todo o percurso da motocarreata desde o aeroporto até a avenida Visconde de Souza Franco, montado na garupa da motocicleta conduzida por Bolsonaro. O trajeto foi alterado em alguns trechos. No meio da manhã, vias de ligação com a avenida Júlio César ficaram congestionadas e o trânsito na zona central da capital foi normalizado somente após o final do evento, por volta das 11h.

BIOMETRIA

Teste



Será realizada hoje, em Belém, uma audiência pública para tratar da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que determina que seja utilizada a biometria de eleitores voluntários durante o chamado teste de integridade das urnas eletrônicas. Esse teste será feito no mesmo dia e horário da eleição, ou seja, no dia 2 de outubro.



Convites



O “Projeto Piloto com Biometria” prevê que eleitores sejam convidados a ir às seções eleitorais designadas pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave) para fazer a avaliação da biometria. No Pará, os testes serão feitos em dois locais. Na capital, no ginásio “Mangueirinho”, e, em Marabá, no Centro de Convenções do município.

Em Poucas Linhas

► Terminará hoje o prazo de inscrição para a 18ª edição do Concurso de Redação sobre o Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré. Poderão participar alunos do ensino médio das redes pública e privada do Estado do Pará.

► Será aberta, nesta segunda-feira, 26, a exposição audiovisual “200 Anos de Independência do Brasil nos Jornais Paraenses”. A mostra ficará aberta à visitação no auditório “Wilson Fonseca”, da Universidade Federal do Oeste do Estado.

► A Receita Federal vai liberar hoje a consulta ao último lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022. E o pagamento será feito até o próximo dia 30. Os primeiros lotes foram pagos em 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho e 31 de agosto para 17,3 milhões contribuintes.

► O Grêmio Literário e Recreativo Português completará 155 anos de história. As comemorações estão marcadas para este domingo, 25, na sede do clube.

► A partir da próxima segunda-feira, o “Disque Eleitor” passará a funcionar das 8h às 19h. Nos dias 1º e 2 de outubro, o funcionamento será das 7h às 17h. Por meio do número telefônico 148, os eleitores poderão esclarecer dúvidas sobre os locais de votação, justificativas de votos, convocação de mesários, entre outros.

► Foi dada a largada para o Carnaval 2023. Ontem, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu os representantes da Liga dos Blocos do Pré-Carnaval da Cidade Velha para tratar sobre o circuito da folia que será retomado após dois anos de suspensão por causa da pandemia de covid-19.

► A Prefeitura de Ananindeua anunciou que irá entregar, hoje, às 19h, novos abrigos de ônibus produzidos com aço inoxidável na travessa SN3, que interliga os bairros da Cidade Nova 2, 3, 4 e 8.