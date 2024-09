'Falamos sobre como tornar a paz justa mais próxima', diz Zelensky sobre reunião na ONU

Voa Brasil

Programa que permite a compra de passagens aéreas a R$ 200 comercializou cerca de 10 mil bilhetes em dois meses.



Brasil possui mais de 26 mil contas com valores acima de R$ 1 milhão depositados, segundo o FGC. Número representa 6% do total.

"Falamos sobre como tornar a paz justa mais próxima.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, após se reunir com o chanceler alemão Olaf Scholz. O ucraniano está em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).



O professor Gilmar Pereira assume, no próximo dia 11, o cargo de reitor da Universidade Federal do Pará. A cerimônia de posse será realizada no Centro Cultural Benedito Nunes. Pereira substitui o atual reitor, Emmanuel Tourinho. A nomeação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. Gilmar foi eleito em abril deste ano, em consulta prévia à comunidade universitária, conquistando a maioria dos votos. O novo reitor da UFPA é mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também tem especialização em História da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, onde se graduou em Pedagogia, em 1992.



O Brasil lidera o ranking mundial do consumo de agrotóxico e já responde por 12,63% dos venenos agrícolas do planeta, à frente de países como Argentina (5,94%), Estados Unidos (3,02%), Europa (2,95%) e China (1,83%). Em 2023 foram despejadas mais de 600 mil toneladas de agrotóxicos nas terras brasileiras, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Desde 2019, mais de 1,5 mil novos agrotóxicos foram aprovados, incluindo venenos banidos em outros países por serem perigosos para a saúde e o meio ambiente.



Trinta custodiados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) trabalham na produção de mudas, cultivo e plantio de árvores e plantas ornamentais utilizadas nos projetos paisagísticos dos logradouros públicos de Belém. Eles ajudam na produção média de mais de 30 mil mudas mensais de espécies arbóreas de pequeno e grande porte, frutíferas e medicinais, como ipês, pau-brasil, andiroba, sumaumeira, pau-preto, mangueiras, ingazeiros e graviola.



O programa Regulariza Pará, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), divulgou o balanço do mutirão realizado em Rurópolis, que regularizou mais de 43 mil hectares na zona rural, o equivalente a 492 certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) validados.



O mutirão resolveu pendências relacionadas a notificações emitidas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar/PA), retificações de imóveis e validações de CAR. A ação beneficiou diretamente 732 pessoas. Todos são pequenos produtores rurais, proprietários ou possuidores de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, que em Rurópolis correspondem a 300 hectares.



A validação do CAR garante aos agricultores familiares o acesso a créditos bancários rurais com taxas de juros menores e prazos de pagamento maiores para financiar suas atividades. Com o CAR regularizado, os produtores rurais podem comprovar a aposentadoria rural e garantir inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Outro benefício é o acesso a programas de apoio técnico e incentivos financeiros voltados à produção sustentável.



Trinta e cinco toneladas de açaí e 16 toneladas de filé de peixe transportadas com nota fiscal irregular foram apreendidas durante fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no final de semana. No caso do açaí, parado no município de Dom Eliseu, a nota fiscal estava com valor abaixo do praticado no mercado. A carga teve origem na cidade de São Francisco do Pará e destino na cidade de Vila Velha (Espírito Santo). Na unidade de Itinga foram apreendidas 16 toneladas de filé de peixe avaliadas em R$ 331 mil, tendo como origem uma empresa de Oiapoque (Amapá) e como destino Brasília (Distrito Federal), no valor total de R$ 330.940,00, como transferência entre filiais, situação em que não incide, em tese, o imposto. A fiscalização, no entanto, encontrou toda a carga com rótulo de outra empresa, também do Amapá. A nota fiscal foi considerada inidônea e desconsiderada pela fiscalização.

- Balanço do Ministério Público do Trabalho aponta que até a última quinta-feira já haviam sido registradas 319 denúncias de assédio eleitoral. Este número é quatro vezes maior que o total do primeiro turno das eleições gerais de 2022, quando 68 acusações foram registradas. No Pará foram dez registros até agora.



- A sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, no Solar Barão de Guajará, é a mais nova vítima do furto de cabos elétricos. Ontem o prédio ficou às escuras porque, possivelmente durante a madrugada, a fiação elétrica foi cortada e os fios de cobre foram furtados.



- Foi realizada ontem a tradicional visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). A imagem percorreu os bairros de Nazaré, Umarizal e finalizou o trajeto no Telégrafo, onde está localizada a sede do órgão.



- O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) arrecadado em 2023 representou apenas 0,2% do Valor Bruto da Produção Agropecuária, que somou R$ 1.165,04 bilhões. Essa discrepância nos números levanta dúvidas sobre a gestão das terras no Brasil e tem feito aumentar a pressão por políticas públicas que transformem essas áreas em espaços produtivos, beneficiando a população e a economia.



- Dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian revelam que do total de dívidas negativadas em abril deste ano, 60,8% foram pagas ou renegociadas pelos consumidores inadimplentes em até 60 dias do mês de referência.



- Com um índice de 57,5, abaixo da média nacional, o Pará ficou na 16ª posição no ranking dos estados.



- Levando em conta apenas os estados da região Norte, o Pará ficou em terceiro lugar no ranking de recuperação de crédito, atrás de Acre e Rondônia.



- A Amazônia Jazz Band apresenta na quarta-feira, no palco do Theatro da Paz, sob a regência do maestro Elias Coutinho, um concerto inédito dedicado à música paraense.