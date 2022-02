Na expectativa

A Anvisa informou que já recebeu o primeiro pedido de registro para a venda do autoteste para covid-19.

Arrecadação do Pará

Os cofres estaduais arrecadaram R$ 28,7 bilhões em 2021, revela balanço da Secretaria de Estado de Fazenda.

José Alberto Simonetti (J. Bosco)

'Fake news são um câncer para a democracia brasileira'

Foi o que afirmou, ontem, o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Alberto Simonetti, do Amazonas. Escolhido para mandato de três anos, ele assumirá, hoje, a presidência nacional da entidade de classe no lugar de Felipe Santa Cruz.

ENFERMEIROS

Manifestação

O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará (Senpa) promoverá, hoje, uma manifestação em frente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, um dos maiores hospitais gerenciados pela Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Pró-Saúde no Pará. A diretoria do Senpa afirma que os enfermeiros estão há dois anos sem reajuste salarial. A manifestação de hoje foi marcada após reunião com enfermeiros de seis hospitais gerenciados pela Pró-Saúde em Belém e no interior do Pará.

Transparência

Além da questão específica dos enfermeiros, o Juízo da 6ª Vara Cível de Santarém, no oeste paraense, concedeu uma liminar que obriga a Pró-Saúde a dar publicidade e transparência ao contrato de gestão do Hospital Regional do Baixo Amazonas “Dr. Waldemar Pena” (HRBA). No prazo de 30 dias, a organização deve incluir as informações em site eletrônico, em tempo real, para viabilizar aos cidadãos e aos órgãos de controle social a fiscalização dos atos relacionados à gestão do hospital. A decisão é fruto de ação civil pública ajuizada em dezembro passado pela 8ª e 9ª Promotorias de Justiça de Santarém.

LUTA

Preparação

O preparo mostrado no ringue pelo campeão de boxe Acelino Popó Freitas, de 46 anos, contra o youtuber Whindersson Nunes, de 27, se deve em boa parte aos intensos treinamentos feitos com o paraense Ulysses Pereira, seu treinador há duas décadas e amigo. Nas redes sociais, Popó e Ulysses postaram vários vídeos dos treinos, inclusive boa parte deles em Belém, ainda no ano passado. Tetracampeão mundial de boxe na sua categoria, Popó mostrou a técnica de sempre e disparou vários golpes, dominando os oito rounds da disputa. O resultado naturalmente seria favorável a Popó, mas a decisão dos juízes pelo empate buscou apenas reforçar o tom de espetáculo do evento.

OUTEIRO

Obras

Após assinatura da ordem de serviço, pelo governador Helder Barbalho, para o início imediato da reconstrução da ponte da Ilha de Outeiro, a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou que vai trabalhar com duas equipes em linha de frente das obras de fundação do mastro central da estrutura, que agora terá um novo projeto por meio de estais, a exemplo da obra feita na ponte União, na Alça Viária. O objetivo com isso é acelerar os trabalhos e cumprir o cronograma prometido, de conclusão em seis meses, mas, em três meses, liberar o trânsito de veículos leves, motocicletas e pedestres, ficando o tráfego mais pesado para após a conclusão da obra.

TRANSPORTE

Licitação

Em Belém, a licitação do transporte coletivo voltou a ser tema de mais uma tratativa, ontem, entre o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e o Tribunal de Contas dos Municípios. O objetivo foi dar continuidade à construção de acordo previsto nos autos da ação civil pública que já existe sobre o tema. A fase agora é de ajustes técnicos para cumprimento de um cronograma de ações para concluir o edital de licitação.

Conciliação

O MPPA apresentou uma proposta de acordo, considerando os interesses das partes envolvidas em solucionar consensualmente a questão. A proposta foi submetida à avaliação das procuradorias do município e da Semob, que também participaram da reunião, para contribuições finais, com prazo estipulado até 25 de março para o cumprimento desse cronograma até a conclusão da proposta do edital.

Prótese

Técnica

Ocorreu no último sábado, 29, mais um procedimento inovador no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém. A inédita técnica chamada “Frozen Elephant Trunk”, realizada pelos médicos cardiovasculares Marco Travessa e Gustavo Guerreiro, juntamente com a anestesiologista Sheila Acioli, envolve uma prótese híbrida para uso cirúrgico na instalação de stent, que é a intervenção no interior de uma artéria para evitar um possível fechamento total dos vasos.

Indicação

Dentro da cirurgia cardiovascular, este tipo de tratamento é indicado em doenças complexas, como aneurismas. A incorporação destas novas tecnologias permite resultados cirúrgicos bem melhores, com menor tempo de recuperação do paciente e também de internação.

EM POUCAS LINHAS