'Existe miséria no Brasil. Só que alguns políticos querem esconder', disse Arnaldo Jabor

Em março, motoristas poderão transferir veículos pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Após reformas, o Governo do Pará entregará, hoje, a Escola Estadual “Santa Rosa”, em Vigia de Nazaré.

"Existe miséria no Brasil. Só que alguns políticos querem esconder de nós e do mundo essa tragédia nacional.”

A afirmação é do cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, que morreu, ontem, aos 81 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Sírio-Libanês, após sofrer um acidente vascular cerebral.

PARTIDOS

Federação

As eleições deste ano terão pelo menos duas federações envolvendo legendas com nomes paraenses bem conhecidos para a disputa a cargos na Assembleia Legislativa do Pará, Câmara Federal e Senado. A principal delas reúne PT, PSB, PCdoB e PV. As negociações estão avançadas. Outra federação deve ser formada por PSol e Rede. O prazo para registro das federações junto à Justiça Eleitoral terminará no dia 31 de maio. Ao contrário das coligações, as federações precisam ter abrangência nacional, o que torna as negociações mais complicadas, já que muitas vezes partidos aliados em um Estado são adversários em outro. Além disso, após as eleições, as federações devem atuar em bloco, como se fossem uma legenda apenas.

Encontro

Na segunda-feira, 14, representantes do PV, PSB, PCdoB e PT do Pará se reuniram, em Belém, para tratar do programa conjunto, específico para o Estado. Também começaram a desenhar as chapas para a disputa às eleições legislativas. O encontro reuniu os presidentes do PV, Zé Carlos Lima; do PSB, Cássio Andrade; e do PC do B, Jorge Panzera, além de Beto Faro, presidente do PT e pré-candidato da legenda ao Senado.

ARTE

Amazônica

Obras de mais de 100 artistas dos nove países que integram a Amazônia Internacional (Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname) serão selecionadas para compor a “Bienal das Amazônias”. O evento cultural vai reunir exposições e performances nos municípios paraenses de Belém e Marabá, além de São Luís (MA). O projeto quer usar a arte para provocar a discussão sobre a realidade das cidades. A proposta é ir além do debate florestal, mostrando os costumes e o cotidiano de quem vive na região. A bienal foi aprovada pela Lei Rouanet e receberá recursos do setor privado, especialmente do Instituto Cultural Vale.

IGREJA

Saúde

A Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, elabora um diagnóstico sobre a saúde dos padres que atuam no País. O resultado será lançado, em maio, durante o 18º Encontro Nacional de Presbíteros. O estudo foi motivado pelo aumento de casos de suicídios entre os religiosos nos últimos anos. O problema foi um dos principais pontos da pauta da reunião ampliada da CNP realizada em Belém na semana passada. Após fazer o diagnóstico, a igreja deve lançar um programa de prevenção ao suicídio.

SESSÃO

Calorosa

A sessão de ontem da Câmara Municipal de Ananindeua ferveu e o motivo foi um imbróglio que envolve os vereadores Zezinho Lima (Avante) e Wellington Braga (MDB). A briga começou após Zezinho ter usado a rede social para supostamente ofender a família de Braga. Ontem, Zezinho não estava presente à sessão, pois, como fez questão de registrar em suas redes sociais, está viajando com a namorada.

Ofendido

O vereador ofendido chegou a chamar o faltoso para a “porrada”, entre acusações como “bandido é você”, “você responde processos de desvio de dinheiro”, entre outras baixarias proferidas em plenário. Nenhum dos vereadores presentes à sessão ousou interferir ou emitir opinião sobre a briga, agora pública, entre os dois políticos que atuam no Legislativo do segundo maior município da Região Metropolitana de Belém.

EDUCAÇÃO

Comando

O paraense Claudio Alex Jorge da Rocha é o novo presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). Ele foi empossado no cargo, ontem pela manhã, em Brasília. Rocha é o atual reitor do Instituto Federal do Pará. É a primeira vez que um representante da Região Norte vai comandar a entidade.

RÚSSIA

Madeira

Potência na produção florestal, a Rússia baixou uma norma proibindo a venda de madeira em tora oriunda de suas florestas, além de fixar uma taxa para o comércio de madeira simplesmente serrada acima de 10 centímetros de diâmetro. A decisão animou os exportadores paraenses. A expectativa é de que a madeira russa fique mais cara, aumentando a competitividade dos produtos do Estado no mercado internacional. A União Europeia é o segundo principal importador da produção do Pará.

Em Poucas Linhas

► Muitos paraenses já estão de olho no próximo concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que vai preencher 701 vagas para o hospital da Universidade Federal do Amapá. São 122 vagas para médicos em diversas especialidades, 492 para a área assistencial (que inclui enfermeiros e técnicos em enfermagem, por exemplo) e 87 para os setores administrativos. As inscrições estarão abertas até o próximo dia 21 e poderão ser feitas através do site www.ibfc.org.br.

► Começou, ontem, a capacitação em Educação Ambiental no município de Altamira, no oeste paraense, para as comunidades da região do Xingu. Promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a capacitação terá temas relacionados ao descarte irregular de resíduos e alternativas para o reaproveitamento de materiais como o óleo de cozinha.

► O Comitê Deliberativo de Participação Feminina do Judiciário disponibilizou formulário para o cadastramento de dados de mulheres juristas que atuam nas mais diferentes áreas do Direito no Estado. O formulário vai servir de base para a criação do repositório de mulheres juristas no Poder Judiciário do Pará.

► O Tribunal Superior Eleitoral renovou parceria com as principais plataformas digitais que operam no Brasil e que se comprometeram a atuar contra a desinformação nas eleições deste ano. O acordo envolve Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Linkedin e a Kwai.

► O procurador Patrick Bezerra Mesquita assumiu, ontem, o cargo de procurador de Contas do Estado do Pará.

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), representado pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, participou, ontem, de ação social com serviços voltados ao sexo feminino promovida na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua.