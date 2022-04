Fique atento

A campanha de vacinação contra a influenza está prevista para começar oficialmente amanhã.

Copa do Mundo

Para alegria dos torcedores que esperam uma “folguinha”, os primeiros jogos da seleção brasileira caem em dias úteis.

Will Smith (J. Bosco)

"Eu traí a confiança da Academia. Estou de coração partido".

A declaração é de Will Smith, que na sexta-feira (1º) renunciou como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A decisão foi tomada por causa do tapa dado pelo ator no comediante Chris Rock no Oscar 2022.

OURO

FINO



A implantação de uma refinaria de ouro em Belém, comemorada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), tem chamado a atenção de órgãos como o Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado (MPE). O assunto ganhou outro contorno após publicação de reportagem do site “The Intercept” que revela informações sobre quem está por trás da North Star: o empresário Sylvain Goetz, ligado a uma empresa condenada por lavagem de dinheiro na Bélgica.



ESQUEMA



Segundo a matéria, os rolos do grupo Goetz são tamanhos que ele se tornou alvo até da Organização das Nações Unidas (ONU), que vem apurando os negócios da família na República Democrática do Congo. Na Bélgica, os Goetz foram condenados por fraude e lavagem de dinheiro. Segundo a reportagem do “The Intercept”, o grupo criou “um esquema fraudulento para burlar as regras fiscais daquele país e ocultar a origem do ouro negociado”.



CRIMES



A reportagem do “The Intercept” mostra ainda as ligações do grupo com diversos negócios e empresas, apontando que parte do ouro que venha a ser refinado pode ter origem ilegal. Na lista de crimes citados na matéria está trabalho escravo, danos ao meio ambiente, inclusive com contaminação de rios e áreas de reserva ambiental, e violação de direitos de comunidades tradicionais.

DETRAN

PLACAS



Corre na justiça estadual, no Juizado Especial de Fazenda, ação que pede a suspensão de portaria do Departamento de Trânsito do Estado (Detran/PA) que determina credenciamento de sistema homologado pelo órgão para fabricantes de placas para veículos.

CONTESTAÇÃO

A contestação, porém, destaca que a obrigação é que o sistema seja homologado pelo Denatran, que é o órgão nacional de trânsito. De acordo com o processo, a exigência restringe a concorrência e deixa o preço do fornecimento de placas mais caro ao cidadão.

MEDICINA

CENTRO

Para comemorar os 15 anos do seu curso de medicina, o Centro Universitário do Pará (Cesupa) vai inaugurar amanhã as novas instalações do Centro de Especialidades Médicas, na avenida Governador José Malcher. A área do antigo centro, um casarão tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), foi revitalizada e será transformada em espaço cultural. Atrás da antiga construção foram erguidos o prédio com cinco pavimentos e mais de 80 consultórios que deverão ampliar em até 50% a capacidade de atendimento.

POLÍTICOS

Filiações



Foi intensa a movimentação política na semana passada. O troca-troca de partido atingiu as bancadas federal e estadual e também lideranças sem mandato. Entre os que estão de casa nova, o ex-deputado Márcio Miranda, que anunciou filiação ao PTB. Miranda era o DEM que agora forma, com o PSL, o União Brasil. Este recebeu a filiação do ex-tucano Vitor Dias. Já os deputados estaduais Junior Hage e Luth Rebelo assinaram a ficha do PP, mesma legenda que recebeu o ex-senador Flexa Ribeiro.

TV LIBERAL

VEM AQUI



A TV Liberal realiza na próxima terça-feira, dia 5 de abril, o “Vem Aqui”, evento para profissionais do mercado publicitário e parceiros comerciais. Durante o encontro, a emissora vai apresentar as novidades da programação e também fará a inauguração da unidade de negócios voltada para a produção audiovisual, batizada de Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP). O NEP será um espaço para o desenvolvimento de ações, programas e projetos de entretenimento audiovisual para a própria TV Liberal, para plataformas digitais e demais veículos do Grupo Liberal.

Em Poucas Linhas

Marcada para agosto, a comemoração pelos 50 anos da Marmobraz vai reunir os arquitetos parceiros em uma grande festa.

E o ponto alto deve ser o lançamento do livro com a história da arquitetura paraense, registro mais que necessário.

A Universidade Federal do Pará retoma, no período de 4 a 8 de abril, o programa de extensão “Caravana Cultural”. Haverá atividades presenciais em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A programação inclui apresentações artísticas, oficinas e reuniões, com produtores culturais, nas áreas de teatro, dança, fotografia, canto e literatura.

Será realizada de 23 a 27 de maio a 6ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Durante o evento, que retorna à forma original em 2022, os órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus em todo o País vão buscar o maior número possível de soluções consensuais nos processos em tramitação na Justiça do Trabalho.

O grupo de estudos e pesquisas Narrativas Contemporâneas na Amazônia (Narramazônia) lança, no próximo dia 8 de abril, o seu primeiro e-book: “Narr’Amazônia: modos de ser e estar no mundo”. O livro é resultado de quase sete anos de estudos e pesquisas.

A organização da publicação é das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres, da Faculdade de Comunicação e Programa de PósGraduação Comunicação, Cultura e Amazônia/UFPA; e do professor Paulo Nunes, do Programa de PósGraduação em Comunicação, Linguagens e Cultura, da Universidade da Amazônia.

Final de Parazão com clássico Remo e Paysandu. O primeiro jogo será neste domingo, às 18h, no Baenão. A decisão terá transmissão ao vivo pelo OLiberal.com, pelas redes sociais de @oliberal e Rádio Liberal.