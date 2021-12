Casa nova

O Governo do Pará entregará, hoje, 368 unidades habitacionais nos conjuntos Riacho Doce I, II e III, em Belém.

Carestia à mesa

O preço do litro do açaí começou a subir sem parar nos pontos de vendas de Belém. O do tipo médio já custa R$ 20.

Whindersson Nunes (J)

"Eu tô muito feliz com a decisão...”

O humorista, youtuber, ator e cantor Whindersson Nunes usou suas redes sociais, ontem à noite, para anunciar uma pausa nos shows após quase dez anos de carreira. “Dar um sumida parece que coloca tudo ao meu controle de novo e eu vou voltar 10x mais forte, aí sim, o planeta vai ter que engolir!”, disse.

VIOLÊNCIA

Denúncia

Um dos símbolos das ações em defesa da população em situação de rua no Brasil, o padre Júlio Lancellotti, da Arquidiocese de São Paulo, postou em suas redes sociais as tristes imagens de um homem sendo espancado por seguranças de uma empresa privada quando dormia na “Feira da 25”, no bairro do Marco, em Belém. Nas imagens que chocaram o País, o morador de rua é alvo de chutes, socos e choques elétricos. No final da tarde de ontem, o vídeo postado pelo padre já tinha mais de dez mil comentários; a maioria deles condenando a ação.

Investigação

Ontem, o secretário extraordinário de Cidadania e Direitos Humanos de Belém, Max Costa, enviou ofício ao Ministério Público do Pará (MPPA) pedindo a investigação do caso. O procedimento criminal foi instaurado pelo promotor de Justiça Isaías Medeiros, responsável pelo plantão do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do MPPA. A promotoria também deve iniciar uma apuração sobre as ações de grupos de segurança privados, “pela suposta prática de violência a grupos vulnerabilizados”.

SOURE

Aeródromo

Dos doze municípios insulares do Arquipélago do Marajó, apenas o de Breves tem pista de pouso operacional. A situação é crítica, já que a região carece de infraestrutura rodoviária e tem dimensões superiores a muitos países da Europa. Em Soure, considerada a capital do arquipélago, a prefeitura já vinha fazendo esforços em negociações com fontes ligadas à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para retirar as restrições existentes sobre a pista do aeródromo da cidade. Mas, o resultado positivo da “Expo Marajó”, evento promovido pelo governo federal para atrair a atenção internacional para turismo e negócios no arquipélago, tornou essa cobrança ainda mais urgente. Em dez dias de evento, mais de 95 mil pessoas passaram pelo Pavilhão Brasil, onde estava a mostra.

Interdição

O aeródromo de Soure está interditado há mais de dois anos, quando foram proibidas as operações de pouso e decolagem de aeronaves de asa fixa, exceto no caso de operações de emergência médica e transporte de valores, porém, estas só podem ocorrer mediante autorização prévia da Anac.



Ajustes

No entendimento da prefeitura, são poucos os ajustes necessários para que o aeródromo se torne operacional o quanto antes, já que a pista de 1,1 quilômetro está asfaltada e possui estação de embarque e desembarque, mas a gestão reconhece que falta, e garante que vai fazer já no início do ano, as obras do fechamento da cerca em alguns pontos, além da pintura e atualização do plano básico de zona de proteção de aeródromo, uma exigência da Anac.

DEPUTADA

Cirurgia

A deputada estadual Marinor Brito (PSol) passou por uma cirurgia após fraturar o fêmur. O incidente ocorreu na noite do último domingo. Em boletim médico divulgado na tarde de ontem, foi informado que o procedimento ocorreu de maneira rápida, satisfatória e dentro da normalidade. Não houve necessidade de internação em leito de UTI.

CONCURSO

Ausências

Por algum motivo que a organização ainda não arriscou a pontuar, o concurso da Prefeitura de Ananindeua para a área da saúde pública teve um dos mais altos índices de faltosos de que se tem notícia em concursos públicos no Estado. Foram 53,90% de candidatos ausentes. Dos 41.998 candidatos inscritos, 22.640 não compareceram às provas, aplicadas no último domingo.

Vagas

Uma das situações reais, e que talvez tenha desanimado candidatos, foi a demora na realização do concurso, lançado em 2020, e suspenso logo depois, por causa da pandemia de covid-19. As inscrições foram reabertas em outubro deste ano, recebendo as novas e mantendo as inscrições que já estavam feitas. Os quase 20 mil candidatos que compareceram agora enfrentam apenas metade da concorrência prevista para as 199 vagas em cargos que exigem níveis fundamental, médio e superior para o quadro da Secretaria Municipal de Saúde.

EM POUCAS LINHAS

► Em Ananindeua, a partir de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde aplicará a terceira dose, de reforço, em pessoas de qualquer faixa etária que tenham o intervalo mínimo de quatro meses após a segunda dose, de acordo com a nova orientação do Ministério da Saúde.

► A vacinação contra a covid-19 prosseguirá até quinta-feira, 23, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ananindeua.

►Foi inaugurada, ontem à noite, em Belém, a sede estadual do partido União Brasil, resultado da fusão entre PSL e DEM.

► No Pará, a nova legenda reúne os deputados federais Celso Sabino (ex-PSDB), Eduardo Costa (PTB) e Hélio Leite (ex-DEM).

► Relatório da operação “Amazônia Viva”, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, aponta que nas 18 etapas já realizadas, foram embargados mais de 270 mil hectares de terras.

► Essas terras, onde ocorrem desmatamentos ilegais, têm uma área superior ao dobro do tamanho do município do Rio de Janeiro.

► Em decisão divulgada, ontem à noite, a Justiça Federal determinou que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá até o dia 28 de fevereiro de 2022 para incluir na pauta do conselho consultivo o processo que trata do tombamento do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico de Fordlândia, distrito que pertence ao município de Aveiro, no oeste paraense.

► O Governo do Pará começou, ontem, o pagamento do “Renda Pará”. Até o final da tarde de ontem, já havia sido liberado cerca de R$ 1,7 milhão em benefícios para 17,7 mil pessoas.

► Desde ontem, os shopping centers funcionam até às 23h. No dia 24, véspera de Natal, as lojas fecharão às 19h.

► Neste ano, não haverá as tradicionais “viradas”, quando as lojas funcionam durante a madrugada toda, sem intervalos.