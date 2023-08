R70: 'Eu termino aqui, mas ela continuam. São meninas de talento', diz Marta em última Copa

Mercado aquecido

As vendas de motos tiveram crescimento de 14,4% no mês passado, no Brasil, na comparação com julho de 2022.



Ações emergenciais

Medida provisória libera R$ 140 milhões em crédito extraordinário para apoio das Forças Armadas em terras indígenas.

"Eu termino aqui, mas elas continuam. São meninas de talento.”

Marta, atacante, que ontem encerrou a última Copa da carreira, com a eliminação do Brasil pela Jamaica. Maior artilheira da história do torneio, ela pediu que o público siga apoiando a seleção feminina.

GRUPAMENTO

EXTINÇÃO



A Polícia Militar anunciou, nesta semana, a extinção de 14 Grupamentos Táticos Operacionais da corporação. Em nota à redação, a assessoria da PM informou que “o efetivo (desses grupamentos) passará a integrar as Companhias Independentes de Missões Especiais das respectivas circunscrições (onde atuam), e continuará a exercer a mesma atividade”. A PM garantiu que “não haverá prejuízo ao serviço prestado à sociedade”. A extinção foi publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (31). Esses grupamentos eram treinados para, no jargão policial, atuar no segundo esforço, ou seja, nos casos em que batalhão comum de radiopatrulhamento não era capaz de resolver sozinho a ocorrência. Para atender a essas ocorrências os GTOs usam equipamentos especiais como escudos e armamento de longo alcance.



POLÊMICA



A coluna apurou que com o fim desses grupos, a intenção é criar e treinar novos policiais para criação de um grupo de elite. O assunto, contudo, é polêmico. “Eu sou contra a dissolução deste grupo, pois a segurança pública passa por um momento delicado, a gente precisa desse grupo tático. Eu defendo novos cursos ou até a reciclagem desses agentes, porém, me posiciono de forma contrária à extinção do GTO”, disse o coronel da PM e deputado estadual Neil Souza (PL).

POBREZA

AUMENTO



Com grandes riquezas minerais e tendo um território fincado na área de maior biodiversidade do planeta, o Estado do Pará tem 41,90% de sua população na linha da pobreza. Os dados são referentes a 2021 e fazem parte do estudo da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) com base no levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



COMPARAÇÃO



Comparando com 2020, todas as regiões do Pará registraram aumento da população na faixa da pobreza, mesmo as com maiores riquezas naturais, caso de Carajás, onde ficam as principais minas de ferro do Estado.



TAXA



Em 2020, a região tinha taxa de pobreza de 29,80%. Em 2021, o percentual subiu para 31,23%. O arquipélago do Marajó segue sendo a área com maior vulnerabilidade social, com nível de pobreza chegando a 67,6% do total da população.

COMPANHIA

AMPLIAÇÃO



Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal o projeto que amplia a atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para todo o Estado do Pará. O projeto teve autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). Das 144 cidades do Pará, 98 já fazem parte da área de abrangência da Codevasf. A porção do Estado ainda não atendida pela Companhia apresenta municípios com os mais baixos índices de desenvolvimento econômico e social. É o caso das mesorregiões do Baixo Amazonas e do Marajó. Das 16 cidades marajoaras, 14 fazem parte da lista dos municípios brasileiros com o mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).



IRRIGAÇÃO



A Codevasf desenvolve projetos de irrigação para agricultura, a revitalização de bacias hidrográficas e para a redução dos efeitos da estiagem por meio da oferta de água para consumo humano e animal nas regiões em que atua. Aprovado na CAE, o projeto segue agora para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) em decisão terminativa.

CONSELHÃO

ENCONTRO



O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o famoso Conselhão, se reúne amanhã em Belém. O encontro faz parte da programação prévia da Cúpula da Amazônia que será realizada na semana que vem. Na pauta da reunião “Financiamento para Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima: Experiências, Contingências e Oportunidades”. O evento terá a presença dos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (Ministro), do Desenvolvimento Agrário Paulo Teixeira, do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome Wellington Dias.

Em Poucas Linhas

► O deputado Thiago Araújo vem construindo debates com a sua base para uma pretensa candidatura a prefeito de Belém.



► O jovem deputado sempre aparece entre os quatros mais citados das últimas pesquisas.



► Thiago está no terceiro mandato de deputado e já foi candidato a prefeito em 2020.



► Suas redes sociais mostram uma movimentação em torno da candidatura.



► Passageiro que perdeu voo de Belém para Santarém precisou comprar novo bilhete e pagou a bagatela de quase R$ 3 mil para apenas um trecho.



► Falando em Santarém, o presidente Lula e a primeira-dama Janja passarão o fim de semana em Alter do Chão. Vão aproveitar o finalzinho do verão amazônico.



► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que não haverá suspensão das aulas, na rede estadual, nos dias 8 e 9 de agosto.



► O titular da Central de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA), Raimundo Santos Júnior, fará hoje, em Brasília, visita técnica à Ceasa do Distrito Federal.



► Ele será recebido pelo presidente da Central de Abastecimento da capital federal, Bruno Sena Rodrigues.



► Também durante o encontro, Raimundo Santos vai apresentar a experiência exitosa do governo do Pará com os projetos Banco de Alimentos, que distribui mais de uma tonelada semanal de hortifrútis orgânicos a famílias em situação de insegurança alimentar, e Cozinha Escola, que capacita centenas de pessoas de baixa renda.



► O ministro de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Silvio Almeida, lança amanhã, no auditório João Batista, da Assembleia Legislativa, o programa Cidadania Marajó.



► A revista britânica The Economist, uma das mais respeitadas no mundo na cobertura de temas econômicos, publicou ontem em seu site uma reportagem apontando a melhoria das perspectivas econômicas do Brasil.



► O texto registra o crescente otimismo de investidores estrangeiros em relação à economia brasileira.