'Eu também quero retornar ao Brasil', afirma Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

Combustível mais barato

O preço médio da gasolina nos postos do País caiu 0,8%, para R$ 5,08 por litro na semana que foi de 5 a 11 de fevereiro.



Conta revisada

A nova lista de credores da Americanas atualiza a dívida da varejista com os 5 maiores bancos do País, de R$ 13,1 bi para R$ 15,2 bi.

(J.Bosco)

"Eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, durante evento com brasileiros na Flórida. Em um primeiro momento, ele havia anunciado à imprensa que voltaria ao País no final de janeiro.

ENQUETE

RAINHAS



Uma enquete realizada com o público durante a 75ª edição do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia, o Rainha das Rainhas, aponta que o Hangar Convenções & Feiras da Amazônia é o local preferido para receber a disputa em 2024. A enquete foi feita no site e nas redes sociais de O LIBERAL, no sábado (11), quando foi consagrada Monã Rita Vianna, representante do Iate Clube de Santarém, como a nova Soberana do Carnaval paraense.



PREFERÊNCIA



A disputa ocorreu entre o Hangar, a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) e o Estádio Jornalista Edgar Proença (Mangueirão). Embora os dois primeiros tenham sido bem votados, por maioria de votos em três dos quatro canais de votação, o Hangar ganhou a preferência do público. No site OLiberal.com o espaço recebeu 36,84% dos votos. Já no Twitter a preferência pelo Hangar representou 43% dos votantes. Nos stories do Instagram a disputa também foi acirrada, mas o Hangar venceu com 46% de preferência dos internautas.

PERMISSÃO

CANCELADA



A Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon) decidiu pela extinção das outorgas de autorizações emitidas para os proprietários, um homem e uma mulher, de dois veículos de transportes alternativos intermunicipais cujos motoristas protagonizaram, em janeiro, uma “briga no asfalto”, na estrada de Maracanã, no nordeste paraense. Os dois eram permissionários de vans que faziam o percurso de ida e volta a partir do município de Castanhal.



PROVAS



A Arcon cancelou as permissões com base em testemunhos e provas, em vídeos que ganharam a internet, feitos por pessoas que estavam em veículos atrás dos dois “brigões”. Elas fizeram vídeos nos quais era possível visualizar as placas.



RACHA



Os dois veículos aparecem sendo conduzidos perigosamente na estrada, como se estivessem disputando um racha. Um tentava jogar o outro para fora da estrada, em situação que colocava em risco tanto os passageiros das vans quanto as pessoas em outros veículos.

MANDATOS

PARECER



Em contato com a coluna, o deputado federal Raimundo Santos (PSD) esclareceu que é equivocada a notícia, divulgada na imprensa e nas mídias sociais, afirmando que há risco da perda de mandato de três deputados federais eleitos pelo Pará, incluindo ele próprio, em razão do recente parecer do procurador-geral da República, Augusto Aras, que ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.263/DF opinou sobre o critério de distribuição da chamada “sobras das sobras” para indicar a que partidos ou federações pertencem as últimas vagas a serem preenchidas, no último pleito.



SEGURANÇA



Ele diz que, ao contrário do que vem sendo divulgado, a opinião apresentada pelo procurador concede segurança jurídica aos deputados federais eleitos no Pará, pois se insurge apenas contra a eleição de parlamentares que, mesmo o partido ou federação partidária a que pertençam tendo atingido o percentual de 80% ou mais do quociente eleitoral, não alcançaram a votação nominal mínima de 20% desse quociente eleitoral, o que não é o caso de Santos e dos outros dois citados nas notas - os deputados delegado Caveira (PL) e Henderson Pinto (MDB). Santos cita a conclusão do parecer do procurador Aras que, segundo ele, é de “clareza solar” e dá apenas a procedência parcial do pedido, conferindo interpretação conforme prevê a Constituição Federal.

ROBÓTICA

FUTURO



A energia produzida a partir do açaí foi o tema da temporada de robótica na etapa regional do First Lego League Challenge (FLL). A competição paraense de FLL, encerrada na última sexta-feira, em Ananindeua, reuniu 36 equipes e mais de 200 alunos do Pará e ainda do Acre, Amapá e Roraima. Com projetos de inovação mostrando riquezas do Pará e um futuro promissor no campo da robótica, a competição teve como vencedora a equipe da escola Sesi Ananindeua.

Em Poucas Linhas

► Nesta segunda-feira (13), as famílias desabrigadas após incêndio na passagem Joana D’arc, no bairro do Guamá, terão prioridade nos serviços de emissão de documentos na Usina da Paz do Guamá, onde elas estão abrigadas desde sábado. As famílias já receberam orientações sobre o processo de inscrição no programa “Sua Casa”, da Cohab, que concede até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de imóveis.



► Está marcada para 15 de abril deste ano a ordenação episcopal do padre Paulo Andreoli como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Natural da Itália, ele foi nomeado no último dia 1º, pelo Papa Francisco, e já está trabalhando ao lado do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que presidirá a ordenação de Andreoli em solenidade na Catedral Metropolitana de Belém.



► O começo das obras do Terminal Hidroviário Turístico do distrito de Icoaraci, em Belém, foi autorizado ontem pelo governador Helder Barbalho, com assinatura da ordem de serviço para o início dos trabalhos. Localizado na rua Siqueira Mendes, ao lado do atual trapiche do distrito, o novo terminal vai facilitar a integração entre Icoaraci e região das ilhas, incluindo o Marajó e todas as cidades que são atendidas pelo modal hidroviário. O projeto prevê investimentos de R$ 7,9 milhões. O terminal será construído em uma área de 650 m², com amplas áreas de embarque, lojas, restaurantes, decks e espaços de exposições.

► Pessoas interessadas em participar do programa de apadrinhamento afetivo “Conta Comigo” já podem preencher o formulário de pré-inscrição para o curso preparatório. A iniciativa, da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), fica aberta até o dia 28 deste mês.