'Eu sou um ser humano. Tive uma crise de choro no início', diz Justos ao descobrir câncer

Feriado com muito calor

A previsão é de muito calor em Belém neste feriado, com temperatura máxima de 32 graus por volta das 14 horas.



Homenagem aos músicos

O Dia do Músico, na próxima quinta-feira, 17, terá apresentação especial da Banda da PMPA no Theatro da Paz.

(J. Bosco)

"Foi difícil. Eu sou um ser humano como qualquer um. Tive uma crise de choro no início”

Roberto Justus, empresário de 67 anos, ao detalhar em suas redes, nesta segunda, 14, como levou um susto ao descobrir que estava com um câncer na bexiga, após ver os resultados de um dos exames de seu check-up anual.



> O LIBERAL

76 ANOS



O Jornal O LIBERAL completa hoje 76 anos de existência. Nesse período, se firmou como um dos mais importantes do País. Passou por diversas revoluções tecnológicas e hoje é, cada vez mais, uma voz em defesa da Amazônia e de seus povos. A edição comemorativa será publicada no próximo dia 26, com conteúdos sobre a trajetória do jornal, histórias de leitores, assinantes, clientes e também sobre o início do jornal, conduzido por Romulo Maiorana, que este ano celebra o centenário de seu nascimento.



SAUDAÇÃO



Ontem, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) enviou, a O LIBERAL, documento parabenizando o veículo e a equipe pela data. “A credibilidade proporcionada por uma extensa e sólida trajetória editorial é ingrediente fundamental para a vida harmônica em sociedade e para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país”, diz o documento assinado pelo presidente executivo da entidade, Marcelo Rech.



> COP 27

AMAZÔNIA



O governador Helder Barbalho foi designado para representar o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal na 27ª edição da Conferência das Nações Unidas para o Clima, realizada em Sharm El-Sheikh, no Egito. Helder já tinha programação no evento e os compromissos foram ampliados com a ausência do atual presidente do consórcio, Waldez Goes, governador do Amapá. Por conta da agenda já firmada e a representação do Consórcio, Helder passou o dia em reuniões e encontros no estande da Amazônia na COP 27.



AGENDA



Hoje, Helder Barbalho participará do painel “Combatendo conjuntamente as crises do clima e a biodiversidade: o papel crítico das soluções baseadas na natureza” e do painel “O Brasil pode liderar novamente?”. Ambos na Blue Zone.



PROPOSTA

Para o governo paraense, os eventos marcam a nova fase do País no cenário ambiental internacional e a adaptação proposta pelo Pará, que inclui a valorização das pessoas, das florestas, e da economia de baixo carbono para alcance de nova realidade socioeconômica no Estado.



> LULA

PRESENÇA



A confirmação da ida de Lula à COP 27 aumentou pedidos de credenciamento da imprensa nacional e internacional para o evento, já que o presidente eleito deve anunciar - ou ao menos deixar recados e mensagens - de mudança de rumo do Brasil na questão ambiental.

carbono



O anúncio da criação da “OPEP das Florestas”, pelo atual governo federal de Jair Bolsonaro, gerou ainda mais expectativas para saber qual será o posicionamento do Brasil sobre o tema, que envolve o complexo funcionamento do chamado mercado de carbono, onde quem tem florestas preservadas deve receber pelo serviço ambiental ao planeta, ajudando a combater as mudanças climáticas.



> SAÚDE

PISO



O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA) obteve na justiça a determinação para que o município de Xinguara, no sul do Pará, pague o piso salarial aos agentes comunitários de saúde (ACSs), que é de dois salários mínimos, ou R$ 2.424,00. A decisão foi emitida pelo juiz Haendel Moreira Ramos, do Tribunal de Justiça do Pará, com base na Emenda Constitucional 120/2022, que determina o piso sem prejuízos das vantagens da carreira. A sentença do magistrado também beneficia os Agentes de Combate às Endemias (ACEs), e as atualizações salariais, em tese, já deverão constar na próxima folha de pagamento, que fecha dia 20 deste mês e é depositada na conta dos servidores até o dia 5 de dezembro. A decisão também dá luz a outras ações que estão em andamento pelo Sindsaúde em outros municípios.



> INDÍGENA

FISCALIZAÇÃO



A Justiça Federal deu prazo de 30 dias para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e a Fundação Nacional do Índio (Funai) apresentem planejamento de ações de fiscalização ambiental no interior da Terra Indígena Sarauá, em Ipixuna do Pará. Em caso de descumprimento, os dois órgãos terão que pagar R$ 10 mil por dia de atraso. De acordo com a decisão, que atendeu pedido do Ministério Público Federal, os “responsáveis por eventuais infrações ambientais devem ser autuados e deve ser efetuado, se for o caso, o flagrante e a colheita de evidências dos crimes praticados”.



EM POUCAS LINHAS

- Francesco Azzarello, embaixador da Itália no Brasil, estará na solenidade de abertura do Itália Mia, que será realizada às 19h do próximo dia 22, no Theatro Maria Sylvia Nunes.

- Ele será recebido pela anfitriã do evento, Rosângela Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal e vice-cônsul da Itália no Pará. O mestre de cerimônias será Ismaelino Pinto.

- Por conta do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último final de semana, a saída de Belém em direção às praias foi menor em relação aos últimos feriadões com ponto facultativo, o que deverá se refletir em retorno tranquilo à capital nesta terça-feira, 15.

- A mesma situação de relativa calmaria foi detectada em Salinópolis pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado lá, para a “Operação República”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

- Aliás, o trabalho integrado das forças de segurança em Salinópolis foi muito mais efetivo na própria realização do Enem, em oito locais de provas, que receberam mais de 1,6 mil estudantes.

- Nesta quarta, 16, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) realiza a cerimônia de lançamento de três novos produtos: o relatório do produto interno bruto (PIB) do Pará 2020, o radar de indicadores das regiões de integração e o mais novo anuário estatístico do Estado do Pará, referentes ao ano de 2022.

- Os lançamentos, no Teatro Estação Gasômetro, pretendem entregar novos dados e informações para a sociedade paraense, referentes aos eixos sustentáveis, econômicos e produtivos do Estado.

- A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) confirmou para dezembro a terceira edição do Congresso Amazônico de Meio Ambiente e Energias Renováveis (III Camaer), com ampla programação de minicursos, palestras e mesas redondas com pesquisadores de instituições nacionais.

- O congresso deste ano será de 13 a 15 de dezembro, no auditório Ceamazon, no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá.