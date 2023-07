Cobrança interna

Ministros do governo Lula descumpriram a ordem do presidente e não intensificaram a frequência de viagens pelo Brasil.

Caso Bruno e Dom

A Justiça Federal retoma hoje a audiência de instrução sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

Jair Bolsonaro (J.Bosco)

"Eu sou o ex mais amado do Brasil.”

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, ao ser ovacionado por apoiadores em Goiânia.

CÂMARA

MUDANÇA

Com a divulgação do novo censo populacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Câmara Federal deve começar a discutir a divisão de cadeiras na Casa que leva em conta o número de habitantes por unidade da federação. A pressão é para que as mudanças comecem a valer já para as próximas eleições gerais, daqui a três anos. No fim de semana, a Folha de S.Paulo divulgou projeção feita, a pedido daquele jornal, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). O estudo aponta que sete estados perdem cadeiras e outros sete, entre eles o Pará, devem ganhar.

PROJEÇÃO

Segundo a projeção do Diap, o Rio de Janeiro perderia quatro assentos na Câmara, caindo de 46 para 42 vagas. Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba perderiam duas vagas cada um. Já os estados de Pernambuco e de Alagoas ganhariam uma cadeira na Câmara. O Pará, que hoje tem 17 deputados, ganharia quatro, indo a 21. O vizinho Amazonas ganharia duas vagas, enquanto Minas Gerais, Ceará, Goiás e Mato Grosso teriam um assento a mais cada.



ÚLTIMA

O número de cadeiras na Câmara não é alterado desde dezembro de 1993, ano em que ocorreu o último redesenho das vagas na Câmara a partir da aprovação de uma lei complementar. Não houve atualização do tamanho das bancadas a partir dos dados dos Censos de 2000 e 2010.

COMUNICAÇÃO

BALANÇO

O governo federal lançou uma plataforma na qual é possível acompanhar as políticas públicas federais em cada Estado da Federação. O serviço está disponível no site da Secretaria de Comunicação da Presidência.

DESTAQUE

No Pará, o destaque até junho deste ano era o programa Mais Médicos, que já contratou 611 profissionais para atuação no Estado. O documento indica que até o final deste ano serão contratados mais 1.943 médicos, chegando a 2.554 profissionais. O segundo destaque fica por conta da Lei Paulo Gustavo, que está destinando R$ 165,4 milhões para projetos culturais em 144 municípios.

PRÉDIO

USO

O prédio que foi ocupado pela Polícia Federal na avenida Almirante Barroso, em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em breve irá abrigar a nova sede da Corregedoria Geral da Polícia Militar do Pará. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, participou, na semana passada, de uma reunião com o superintendente do Patrimônio da União no Pará, Marcos Antônio de Souza, e com o superintendente substituto, Carlos Roberto Libonati Machado, para oficializar a passagem definitiva do espaço. As tratativas para obtenção do imóvel vinham sendo realizadas desde 2001, e o acordo foi agora fechado oficialmente.

DIÁLOGOS

PRÉVIA

A secretária-executiva adjunta da Presidência da República, Tânia Maria de Oliveira, estará em Belém nos dias 18 e 19 deste mês para articulações sobre os Diálogos Amazônicos que vão ser realizados no início de agosto, durante a Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Nos dias que passará em Belém ela se reunirá com representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil para organizar os temas que devem ser incluídos nos Diálogos.

SÃO FÉLIX

JUSTIÇA

Começa hoje, em São Félix do Xingu, o programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, que será realizado até sexta (21). Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho da Justiça Federal (CJF), Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o projeto foi criado para levar ações do Judiciário à região, caracterizada pela dificuldade de deslocamento entre municípios. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a ministra Cármen Lúcia e a presidente do Tribunal de Justiça do Pará, a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, vão até São Félix acompanhar os trabalhos.

Em Poucas Linhas

- Assim como na capital paraense, a Secretaria de Estado de Obras Públicas firmou parceria com a Prefeitura de Salinópolis para um mutirão de limpeza. A medida foi adotada porque os balneários de Salinópolis estão entre os mais procurados para as férias escolares e o fluxo de visitantes aumenta consideravelmente neste período. Cerca de 40 pessoas estão trabalhando na cidade.

- O governo anunciou que as obras de urbanização e paisagismo que estão sendo realizadas na avenida Romulo Maiorana entraram na reta final, com 90% dos serviços de drenagem concluídos. O investimento de R$ 27 milhões é feito em parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Belém.

- A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) divulgou os projetos aprovados na chamada direcionada para o Plano Estadual de Bioeconomia, o PlanBio, que prevê soluções baseadas na natureza para transformar a economia existente para uma de baixo carbono e com valorização do conhecimento tradicional.

- O certame previa a aprovação e contratação de 10 projetos de pesquisa, mas a Fapespa conseguiu ampliar para 14, um crescimento de 40% do planejamento inicial. Com a captação de recursos, o investimento passou de R$ 1,2 milhão para cerca de R$ 1,6 milhão.

- Superlotada neste fim de semana, Salinópolis continuou sendo alvo de queixas dos veranistas paraenses por conta do abuso nos preços cobrados nas barracas à beira da praia. Nas redes sociais viralizou um cardápio no qual uma enchova assada é vendida pela bagatela de R$ 400.

- A Confederação Brasileira de Futebol acenou com a data de 7 de setembro para a realização do jogo entre Brasil e Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no novo Mangueirão. Nas próximas semanas uma comitiva da entidade deve desembarcar em Belém para vistoriar o estádio.