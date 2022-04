'Eu sempre fui o único negro na equipe', afirma Lewis Hamilton sobre sua trajetória

Saúde em alerta

Pesquisadores alertam sobre o risco de um novo surto global de vírus zika. A doença causou danos cerebrais em de bebês, em 2016.

Discriminação além-mar

As denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram 433% desde 2017, aponta levantamento.

(J.Bosco)

"Eu sempre fui o único negro na equipe”

LEWIS HAMILTON, heptacampeão mundial de Fórmula 1, sobre sua trajetória como um jovem negro de classe média na Inglaterra e a superação de desafios para chegar à F-1 e se tornar o maior vencedor do esporte atual. O piloto britânico deu seu testemunho de enfrentamento do racismo durante um evento de inovação digital realizado em São Paulo, esta semana.

DESEMBARGO

CORRIDA



A corrida pela vaga deixada pelo desembargador Milton Nobre, no Tribunal de Justiça do Pará, ganhou mais um candidato de renome. Antonio Barra Britto, que atua há quase 40 anos como advogado, anunciou que vai entrar na disputa. A vaga pertence ao Quinto Constitucional, mecanismo que prevê que 20% do desembargo sejam formados por nomes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Além de Britto, a disputa já conta com nomes como Haroldo Gaia, Valério Saavedra, Carlos Kayath, Alan Pinheiro, Ricardo Dias, Diogo Conduru, entre outros. Entre as mulheres concorrentes à vaga, figura a procuradora do Estado Anete Penna.

EXÉRCITO

COMEMORAÇÃO



O Comando Militar do Norte celebra, na próxima terça-feira, 19, o Dia do Exército, uma das mais importantes datas da chamada Força Terrestre. A solenidade será às 9h30, na Praça da Bandeira, em Belém. Como manda a tradição, haverá desfile da tropa das Guarnições de Belém em continência ao comandante militar do Norte, general João Chalella Júnior. O evento, que sempre atrai espectadores, volta a ser realizado após dois anos de suspensão por causa da pandemia.

GOLPE

JORNALISTA



O jornalista João Jadson, apresentador da TV Liberal, é a mais nova vítima dos golpistas que usam fotos e mensagens de WhatsApp para pedir dinheiro em nome de terceiros. Em alguns casos, os golpistas conseguem se apossar do aplicativo de mensagens da vítima, o que não foi o caso de Jadson. Nas redes sociais, ele relatou que continua com os mesmos números de celular, mas um telefone desconhecido tem sido usado para disparar a mensagem com pedidos de ajuda no nome dele. Especialistas alertam que sempre que receber esse tipo de pedido, é importante confirmar antes com o provável emissário.

ASSÉDIO

COMBATE



A vereadora Bia Caminha (PT) apresentou à Câmara de Belém projeto de lei que prevê a criação de um programa municipal de combate ao assédio sexual na rede municipal de ensino. O projeto estabelece que o programa seja desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) em parceria com as unidades de ensino e sugere ações como a criação de canais de denúncia acessíveis, além de atendimento psicológico às vítimas.

ORÇAMENTO

SALDO



Balanço entregue pelo governo ao Tribunal de Contas do Estado confirma que o Pará bateu, no ano passado, o recorde de arrecadação do ICMS, o principal imposto estadual. Foram arrecadados R$ 16,9 bilhões, cerca de 82% da arrecadação total. Outro dado destacado é que a receita bruta do Estado (incluindo as transferências constitucionais) somou R$ 39,640 bilhões, para uma despesa total de R$ 39,390 bilhões, ou seja, houve um saldo positivo de R$ 245 milhões.

EDUCAÇÃO

DEBATE



Ministério Público, movimentos sociais e Secretaria de Educação do Estado (Seduc) se reúnem no próximo dia 25 para tratar do novo modelo de ensino, proposto pelo Estado, para as comunidades tradicionais e do campo. O Estado anunciou que pretende implantar o Sistema de Educação Interativo (SEI) e o MP teme que seja uma tentativa de substituir o ensino médio regular por uma modalidade de ensino a distância. Movimentos sociais querem acesso aos detalhes do modelo e pedem que seja feita uma consulta prévia às comunidades, antes da substituição. Segundo essas entidades, a formatação do projeto não pode ignorar hábitos, costumes e tradições das comunidades.



MEIA-PASSAGEM

A Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Intermunicipal (Cogmep) e a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará estenderam para até 31 de maio o prazo para o cadastramento de estudantes que precisam se deslocar entre dois municípios e fazem uso da meia-passagem estudantil intermunicipal, chamada Interpass. Alunos matriculados nas instituições de ensino de Belém, Ananindeua e Marituba devem fazer o cadastro no escritório da comissão, no 1º andar do Terminal Rodoviário de Belém. Para alunos dos demais municípios, a orientação é entregar a documentação às instituições de ensino, que serão as responsáveis por encaminhar os papéis para a Cogmep.

Em Poucas Linhas

► Mantendo a tradição, o Coral Santa Cecília fará hoje o acompanhamento do Sermão das Sete Palavras, que, após dois anos, volta a ser aberto ao público, na capela do colégio Santo Antônio.



► A Diretoria da Festa de Nazaré lançou um programa semanal de rádio, comandado pelo diretor de evangelização, Jorge Xerfan. O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, pela Rádio Nazaré FM e, além de entrevistas, traz a agenda de atividades da Diretoria no processo de organização dos eventos do Círio 2022.



► A Mineração Rio do Norte conquistou recomendação da manutenção das certificações baseadas nas normas ISO 14001, que trata de procedimentos para a proteção ao meio ambiente. Também conseguiu manter o ISO 45001, que abrange segurança e saúde ocupacional dos empregados. O reconhecimento é feito pelo órgão certificador internacional Bureau Veritas Certification.



► Após dois anos de aulas remotas, a Universidade do Estado do Pará marcou para a segunda-feira, 18, a recepção presencial dos calouros aprovados em 95 cursos ofertados nos seus 21 campi espalhados por 17 municípios paraenses.

► Ontem, véspera do feriado de Sexta-feira Santa, o restaurante popular Desembargador Paulo Frota, da Prefeitura de Belém, ofereceu cardápio especial à base de peixe e camarão. A refeição é subsidiada pelo município e os usuários pagam R$ 2.



► O feriado prolongado parece ter começado mais cedo na capital paraense. Ontem, o dia foi de trânsito tranquilo, apesar da chuva forte que caiu durante toda a tarde. A tranquilidade na BR-316 no sentido Almirante Barroso surpreendeu quem precisou pegar a via nos horários de rush.