'Eu sempre disse que posso ser candidato ou posso apoiar outro', afirma Mandetta

Mais tempo

A Universidade do Estado do Pará decidiu prorrogar o prazo de inscrição no Processo Seletivo de 2022 até 9 de dezembro.

Mudança no atendimento

O Hospital Regional de Castanhal não é mais exclusivo para casos de covid-19. A partir de agora, atenderá outras especialidades médicas.

(J.Bosco)

"Eu sempre disse que posso ser candidato ou posso apoiar outro candidato. Mas jamais desistirei do Brasil. O médico não abandona o paciente”

A declaração é do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) ao anunciar, em rede social, que não deseja mais disputar a Presidência da República em 2022 pelo União Brasil e prefere concorrer ao Senado pelo Mato Grosso do Sul.

EDIÇÃO ESPECIAL

O Liberal

O LIBERAL circulará, neste fim de semana, com uma edição especial comemorativa aos seus 75 anos de história. Serão mais de 100 páginas de conteúdo que, além da história do mais tradicional jornal do Norte do Brasil, mostrarão a relação do leitor paraense com o veículo. Com o olhar voltado para o futuro, o Grupo Liberal vai aproveitar a comemoração para anunciar mais de 30 novidades que incluem conteúdos em multiplataformas, novos articulistas e parcerias. A edição especial de 75 anos de O LIBERAL circulará com duas datas: sábado, 27, e domingo, 28 de novembro de 2021.

RAINHA DAS RAINHAS

Suspensão

A edição de número 75 do concurso “Rainha das Rainhas do Carnaval” está suspensa. O motivo é a pandemia de covid-19. A deste ano também foi cancelada por causa do avanço do novo coronavírus na capital paraense durante o período momesco. Já a do ano que vem foi suspensa a pedido dos clubes que não tiveram tempo hábil para preparar as fantasias das possíveis candidatas. Em nota, a diretoria do Grupo Liberal informou que trabalha com clubes, estilistas, coreógrafos e maquiadores, para realizar, em 2023, a edição que marcará a celebração dos 75 anos do “Rainha das Rainhas do Carnaval”.

PAJÉ

Título

A pajé marajoara Zeneide Lima receberá, na quarta-feira, 1º, o título de doutora honoris causa da Universidade do Estado do Pará. A honraria foi aprovada durante reunião do conselho superior da Instituição na última terça-feira, 23. A entrega do título será feita durante o seminário do Núcleo de Pesquisa Culturais e Memórias Amazônicas. A escolha foi uma forma de reconhecer a história de Zeneide, engajada em ações solidárias, além de ser um marco no reconhecimento dos saberes dos povos tradicionais da Amazônia.

MADEIRA

Origem

Oito entidades empresariais divulgaram, ontem, nota em que destacam que a madeira nativa exportada do Brasil “vem de projetos de manejo florestal sustentável, que utilizam as melhores técnicas de impacto reduzido, além de possuírem um robusto sistema de controle e fiscalização de toda a sua cadeia de valor”, passando por cinco instituições governamentais de fiscalização e controle.

Esclarecimento

O documento é uma resposta a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que, em transmissão ao vivo, no último dia 19, chegou a afirmar que “países estrangeiros deveriam parar de adquirir madeira da Amazônia”. “Entendemos que (Bolsonaro) se referia à madeira ilegal. Porém, receosos que a frase venha a ser utilizada fora do contexto, para prejudicar ainda mais o setor florestal da Amazônia, julgamos importante nossa manifestação pública”, diz trecho da nota.

UFOPA

Eleição

Vai ser acirrada a disputa pelo cargo de reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A consulta à comunidade universitária será feita hoje, das 8h às 21h. Três chapas foram homologadas pela Comissão Eleitoral de Consulta. A votação será exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Eleições (SigEleição), disponível no site da Ufopa. Os candidatos são os professores Jarsen Guimarães, Edilan Quaresma e Aldenize Xavier.

MINISTRO

Honraria

Será, hoje, no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a cerimônia de entrega da honraria “Segurança Humana - Prêmio de Alta Honra e Distinção da América Latina” para o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. A solenidade está marcada para as 10h, no plenário “Oswaldo Pojucan Tavares”, na sede do TJPA.

Mérito

A honraria é concedida pelo Comitê Permanente da América Latina de Prevenção do Crime ligado ao Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Crime e Tratamento do Delinquente. Em Belém, o ministro receberá também a medalha da “Ordem do Mérito Judiciário” no grau grã-cruz, a mais importante comenda do Judiciário do Estado. A entrega será feita pela presidente do TJPA, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

EM POUCAS LINHAS

► O presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará, Eduardo Imbiriba, visitou, ontem, a desembargadora Luzia Nadja Nascimento, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Na pauta do encontro, as eleições de 2022.

► Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que, em 2020, apenas 10% dos brasileiros conseguiram pagar as despesas comuns do início do ano, como IPTU, IPVA e matrícula das crianças nas escolas particulares. Por isso, a recomendação dos especialistas é para que os trabalhadores façam planejamento financeiro e destinem parte do 13º salário para cobrir essas despesas.

► O deputado estadual Raimundo Santos (Patriota) representou a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) na Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos. A edição deste ano tratou da importância da troca de informações para o desenvolvimento de políticas públicas eficientes nos Estados.

► Na Região Metropolitana Belém teve shopping center que abriu às 10h de ontem e só fechou na madrugada de hoje. O horário especial foi uma estratégia para turbinar as vendas da Black Friday. A expectativa é de que os consumidores aproveitem a sexta-feira de descontos especiais para antecipar as compras de Natal.

► Na Alepa, o deputado estadual Fábio Freitas (PSB) apresentou um projeto de indicativo ao Executivo para garantir a gratuidade nos ônibus urbanos aos estudantes nos dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio em todo o Pará.

► O professor Mário Sérgio Cortella vai proferir palestra, hoje, para magistrados e servidores da Justiça do Trabalho do Pará e Amapá. O tema é “Cenários turbulentos, mudanças velozes: negação, proteção ou superação?”.