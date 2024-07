'Eu reverencio este cargo, mas amo mais o meu país', diz Biden após desistir das eleições nos EUA

Polícia Federal

Levantamento da PF sobre fraudes no INSS concluiu que a checagem por biometria poderia ter impedido mais da metade dos casos.



Domicílio Eletrônico Trabalhista

A utilização do DET será obrigatória para MEIs e para quem tem empregados domésticos a partir da próxima quinta-feira, 1º de agosto.

Joe Biden (J. Bosco)

"Eu reverencio este cargo, mas amo mais o meu país.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que a defesa da democracia é melhor do que qualquer cargo, durante pronunciamento na noite de ontem. Ele também afirmou que está fazendo uma “passagem de bastão” para as novas gerações como forma de unir o país.



>AGRO

RECUO



A renda do agro recuou, com safra menor e exportações mais fracas no primeiro trimestre deste ano, segundo dados Cepea/Esalq/USP-CNA. A queda foi de 2,20% em relação aos primeiros três meses do ano passado. Com base nesse desempenho, o PIB do agronegócio foi de R$ 2,45 trilhões em 2024, sendo R$ 1,65 trilhão no ramo da agricultura industrial e R$ 801 bilhões no ramo pecuário (a preços do primeiro trimestre de 2024).



PERFORMANCE



Portanto, considerando esses resultados, estima-se que a participação do setor na economia fique perto de 21,5% em 2024, ou seja, abaixo dos 24% registrados em 2023. A performance do agronegócio foi impactada pela diminuição dos preços e pela queda na produção de vários dos principais produtos.



>SAFRA

RECURSOS



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participa nesta quinta-feira, em Belém, do lançamento do Plano Safra do Banco da Amazônia, que vai disponibilizar R$ 11 bilhões para o setor agropecuário nos Estados da região Norte, 11% superior à última safra, quando a instituição financeira destinou R$ 9,9 bilhões ao agronegócio regional.



VERDE



Uma novidade no Plano deste ano será o lançamento de linhas de crédito verdes, com juros mais baixos para empreendimentos sustentáveis. As taxas especiais serão destinadas a financiar projetos de conservação e proteção ao meio ambiente, recuperação de áreas degradadas, geração de energia por fontes renováveis, desenvolvimento de atividades no âmbito da Agricultura de Baixo Carbono (ABC), entre outros. O plano, em vigor desde 1º de julho, segue aberto até 30 de junho de 2025.



>PESCA

SOCORRO



O senador paraense Beto Faro, líder da bancada do PT no Congresso, sugeriu que a MP a ser editada, que trata do amparo aos agricultores do Rio Grande do Sul, inclua o socorro aos pescadores artesanais que estão sendo severamente atingidos pela seca no Norte do País. A exemplo do que fez a MP 1.195\2023, assinada no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que garantiu crédito extraordinário de R$ 300 milhões para pagamento de auxílio a pescadores artesanais de regiões afetadas pela seca na região Norte.



>CRÉDITO

RECUPERAÇÃO



O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, divulgado ontem, revelou que, do total de dívidas dos consumidores do Norte do País, em março, 59% foram sanadas em até 60 dias do mês de referência. O Tocantins foi o Estado da região que mais quitou débitos no período (69,3%). No Pará, o índice ficou em 59,1%, dentro da média regional. Com esse percentual, o Estado ficou em 19ª posição no ranking nacional que é encabeçado pela Paraíba (72,8%).



>CANDIDATOS

LISTA



O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, conselheiro Antonio José Guimarães, se reuniu ontem com o procurador regional eleitoral do Pará, Alan Mansur, e entregou a pasta com cartão e QR Code que direciona à lista virtual com nomes dos gestores municipais que tiveram as prestações de contas julgadas irregulares pela Corte de Contas, nos últimos oito anos. Técnicos das duas instituições também participaram da reunião para alinhar questões operacionais, como a alimentação do sistema eletrônico eleitoral. Na próxima terça, Antonio José se reunirá com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim Jr., quando também entregará o documento, que já pode ser acessado por qualquer cidadão no portal do TCMPA. A lista é um dos itens levados em conta no processo de impugnação de candidaturas.



>COTIJUBA

EM ALTA



A ilha de Cotijuba está se consolidando como um dos destinos mais procurados neste período de férias escolares. Nos dois últimos finais de semana, 8.710 passageiros fizeram a travessia de Icoaraci para Cotijuba. A prefeitura, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), teve que providenciar viagens extras do navio Lady Líria, que opera a linha municipal para a ilha.

Em Poucas Linhas

- Guitarrada, brega e ritmos com influências caribenhas tomarão conta do Boulevard da Gastronomia, a partir das 19h30 de hoje, durante a 17ª Roda de Lambada, promovida pelo Lambada Social Clube.

- O evento é gratuito e conta com o apoio da prefeitura, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

- Mulheres negras amazônidas do Pará realizam hoje a 9ª Marcha das Mulheres Negras, em Belém. A concentração será às 17h, em frente ao prédio da Companhia Docas do Pará e o encerramento, com apresentações artísticas e culturais, será no Quilombo da República.

- A marcha celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, além do Dia Nacional e Estadual de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

- O tema do evento neste ano é “Rumo à Marcha Nacional por Reparação e Bem Viver”, uma referência à marcha nacional que vai ser realizada em novembro de 2025, em Brasília.

- Está saindo do forno o livro “Educação Revolucionária na Amazônia”, organizado e assinado pela professora Márcia Bittencourt e mais 15 profissionais da educação.

- O registro histórico abrange os dois anos em que a professora dirigiu a maior secretaria da prefeitura de Belém, a Secretaria Municipal de Educação, e aborda questões como reconstrução da rede física e ações pedagógicas executadas no período, além dos desafios no enfrentamento da pandemia de covid-19. O lançamento da obra está previsto para este semestre.

- O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços lançou, nesta quarta-feira, cinco chamadas públicas com financiamento total de R$ 267,4 milhões para projetos de pesquisa do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover).

- O programa é uma das apostas para o desenvolvimento de projetos de descarbonização da indústria automotiva.