'Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza', afirma escritor indígena Ailton Krenak

Agora é lei federal

Gestante presa tem direito a tratamento humanitário durante e após o parto, além de assistência à saúde dela e do recém-nascido.



Nome limpo

Pesquisa mostra que 40% da população pretende usar o saque extra de R$ 1 mil do FGTS, disponível hoje, para quitar dívidas.

Ailton Krenak (J.)

"Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza.”

AILTON KRENAK, indígena, escritor e ambientalista, ao defender uma ligação profunda entre o homem e a natureza e o reconhecimento da diversidade no País. Krenak é autor de best-sellers, como “Ideias para Adiar o Fim do Mundo” e “A Vida Não é Útil”, que falam sobre a realidade das comunidades indígenas no Brasil.

Exército

Reconhecimento



O empenho dos militares das Forças Armadas durante a pandemia, com entrega de doses de vacinas em localidades distantes e de difícil acesso, entre outras ações, foi apenas um dos pontos destacados por diversas autoridades e pela população que prestigiaram a solenidade realizada ontem pelo Dia do Exército. Em Belém, o comandante militar do Norte, General de Exército João Chalella Junior, foi o anfitrião do evento, realizado em todas as capitais do País. Chalella assumiu o Comando Militar do Norte (CMN) em agosto do ano passado e vem recebendo elogios pelo diálogo aberto e pelo reforço das ações do Exército em apoio à população local e à segurança da Amazônia.

Jovens

Efeito



Segundo balanço divulgado ontem pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, foram emitidos, entre janeiro e março deste ano, mais de um milhão de títulos de eleitor para brasileiros na faixa etária entre 17 e 18 anos, recorde histórico. Além do envolvimento massivo de jovens por todo o País em ações cívicas para estimular outros jovens, a campanha do TSE para atrair os novos eleitores foi impulsionada pela adesão de famosos, como os cantores Anitta e Zeca Pagodinho, além dos artistas que se apresentaram no festival de música Lollapalooza. Os números ainda podem aumentar, já que o prazo termina em 4 de maio.

Vigia

Concerto



A cidade de Vigia, nordeste paraense, vai receber no sábado, 23, a Orquestra do Theatro da Paz, que fará um concerto na trissecular Igreja da Mãe de Deus. No elenco da OSTP figuram três instrumentistas vigienses: Helden Sávio Sarmento Silva (trompa), Adriano Leal (fagote) e João Marcos Palheta (clarinete), que farão solos. Com o apoio da Prefeitura de Vigia, o concerto sinaliza o compromisso do Estado com as obras de restauro do templo jesuíta, hoje matriz da paróquia de Vigia.

Máscaras

Aviões

As máscaras de proteção contra a covid-19 parecem estar mesmo com os dias contados em quase todo o mundo. Ontem, o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou que a Administração de Segurança dos Transportes (TSA, na sigla em inglês) não aplicará mais a lei federal que exige uso do acessório em todos os aeroportos do país e a bordo de aeronaves. Como efeito imediato, a peça, agora, é opcional para funcionários, membros da tripulação e clientes nos aeroportos dos EUA e no interior de aeronaves nas linhas domésticas e na maioria dos voos internacionais.



Brasil



O governo americano alertou ainda que, dada a natureza inesperada desse anúncio, resultante de uma sentença judicial emitida no país, clientes e funcionários de companhias aéreas e agências federais, como a TSA, podem receber essas informações em momentos diferentes e pode-se enfrentar uma fiscalização inconsistente nas próximas 24 horas, período em que a notícia será divulgada de forma mais ampla. Além disso, os passageiros precisam estar atentos, já que as leis de outros países, como o Brasil, ainda podem estar em vigor para o uso de máscaras em locais fechados.

Adoção

Regras



Boa notícia para quem pretende ingressar com processo de adoção no Estado do Pará. O Tribunal de Justiça do Estado publicou ontem portaria sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Adoção (SNA). Segundo o judiciário paraense, a medida vai “concretizar as garantias fundamentais do amplo acesso à Justiça”. A portaria paraense acompanha as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a nova regra, os interessados em iniciar o processo no SNA poderão fazer o pré-cadastro por meio de formulário eletrônico e se dirigir à Vara da Infância e Juventude da Comarca de seu domicílio.

Trânsito

Desvio



A avenida Independência, uma das mais movimentadas de Ananindeua, no bairro do Icuí, será interditada a partir das 7 horas de hoje. Uma opção para os condutores será desviar pela rua Santa Fé. A interdição, pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran), será para os serviços de restaurações e troca de tubulações. A previsão é de que a obra seja concluída em até 20 dias. Nesse período, as linhas de ônibus Icuí/ Ver-o-Peso; Icuí/Presidente Vargas e as linhas de micro-ônibus Anita Gerosa/Icuí e Águas Brancas/Icuí também vão percorrer rotas alternativas.

Em Poucas Linhas

► A Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa do Pará que defende os direitos das pessoas com autismo realiza, hoje, reunião para debater a possível extensão da Tarifa Social Baixa Renda de energia elétrica para pessoas com autismo. A frente é presidida pelo deputado Miro Sanova (PDT). A reunião terá a presença de representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria Municipal de Saúde de Belém, Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Secretaria de Saúde do Estado do Pará, Equatorial Energia e movimentos sociais ligados à causa.

► A propósito, o programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que concede descontos na conta de energia, deve beneficiar mais de 39 mil famílias indígenas e quilombolas, que podem receber descontos de até 100% na tarifa de energia e ainda não se cadastraram. O levantamento foi divulgado ontem, dia de homenagem aos povos indígenas, pela Equatorial Pará. Para ter acesso ao auxílio, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, apresentar o Registro Administrativo de Nascimento (Rani), emitido pelas coordenações regionais e locais da Fundação Nacional do Índio (Funai).

► A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Pará (Hemopa) realiza, hoje, campanha para atrair novos doadores de sangue e medula óssea. Os alvos são estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). A coleta será feita na Unidade Móvel do Hemopa, estacionada ao lado do Centro de Eventos Benedito Nunes.



► O calendário de pagamentos do Estado, neste mês, começa na próxima semana, dia 27 de abril. Para quem gosta de viajar nos feriados, a notícia não é tão boa porque o único feriado de maio, após o pagamento, é o Dia do Trabalhador, que cairá num domingo, sem chances para prorrogações.