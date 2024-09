'Eu não me surpreendi', diz Haddad sobre Banco Central elevar a Selic para 10,75% ao ano

Pix mais seguro

Bancos serão obrigados a enviar um “alerta de golpe” aos usuários em caso de transações consideradas atípicas.



Histórico negativo

Um levantamento do g1 mostra que 61 candidatos das eleições 2024 são alvos de mandados de prisão em aberto.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Eu não me surpreendi.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre a decisão do Banco Central de elevar a Selic para 10,75% ao ano. Houve um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros.



>COP 30

SENADO



A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal aprovou requerimento determinando que o secretário extraordinário para a COP 30, Valter Silva, apresente o cronograma e os planos de ação da Conferência que será realizada em Belém, em novembro do ano que vem. Nomeado em abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o secretário é responsável por acompanhar a preparação da capital paraense para receber a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para as mudanças climáticas. Valter também é a pessoa que tem feito a articulação entre as esferas municipal, estadual e federal e os representantes da ONU. O requerimento teve autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos).



>QUEIMADAS

CONTROLE



Gestores da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi) se reuniram, nesta semana, com lideranças indígenas do Pará, além de representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa), Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) e Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), para a definição de planos estratégicos destinados aos territórios atingidos pela seca e estiagem. As medidas anunciadas têm como meta impedir que as chamas que já atingem Territórios Indígenas Apyterewa e Kayapó se espalhem por outras regiões. A ação terá apoio das prefeituras e do Exército Brasileiro. O Corpo de Bombeiros anunciou que está monitorando, via satélite, os focos de incêndio em todo o Pará e que traça os planos estratégicos para impedir que os danos causados pelas mudanças climáticas afetem mais as regiões distantes dos grandes centros e voltadas à preservação de cerca de 70% das unidades de conservação no território paraense.



PREOCUPAÇÃO



O governo federal está preocupado com os impactos negativos que a crise climática, intensificada também por crimes ambientais, pode gerar na economia brasileira. Dados do Banco Central indicam que, no início do ciclo da safra 2023/2024, o volume de crédito contratado caiu de R$ 114,6 bilhões para R$ 68,9 bilhões, uma redução de 40%. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) registrou queda de 28% nas contratações. O governo teme que se não houver uma reversão no quadro de seca associada a incêndios criminosos, os efeitos poderão afetar não apenas a economia, mas também o abastecimento do País.



>FACÇÕES

COMBATE



Uma comitiva da Polícia Civil do Pará participou de reunião interinstitucional com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para tratar da Política de Combate às Facções; do projeto Pátio Limpo e da implantação dos Núcleos Especiais Criminais com aplicação dos princípios da Justiça Restaurativa. A Política de Enfrentamento às Facções Criminosas (PEFC), lançada no dia 3, foi criada para fortalecer as investigações no Pará.



>ACHADO

MUSEU



A proa de embarcação metálica encontrada durante as obras da Nova Doca, na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, começou a ser resgatada ontem. O trabalho é acompanhado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a partir dos alinhamentos com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que deu a aprovação para os serviços na área. O achado arqueológico irá para o acervo museológico e deverá ficar exposto no Memorial Amazônico da Navegação, no Mangal das Garças. A avaliação inicial é de que o material é do final do século XIX. Após o achado da proa, a área foi isolada, medida essencial para garantir a melhor observação e conservação do bem arqueológico, o que possibilitou a sequência dos serviços.



>SOCIAL

ATUAÇÃO



Belém recebe, nos dias 19 e 20, o fórum “Negócios e estratégias humanizadas na Amazônia”, na Estação das Docas. A programação da ABRH-PA promoverá palestras, feiras de negócios e arena do conhecimento. Kilma Cunha, diretora de Operações de Onça Puma, unidade produtora de ferro-níquel da Vale Metais Básicos, participa do painel “Impacto social para construção de sociedades fortes”. Na oportunidade, a executiva vai falar sobre a atuação da empresa em diferentes frentes.

Em Poucas Linhas

- “Políticas de formação de leitores na Amazônia e no Brasil: da literatura ao humanismo” será o tema da conferência que a professora Eliana Yunes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRF), ministrará no próximo dia 25 de setembro, das 8h às 10h, no Centro de Convenções Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA).



- A conferência integra a abertura do 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua e Literaturas da Educação Básica e do 2º Encontro dos Egressos do ProfLetras da Universidade Federal do Pará, que ocorre de 24 a 27 de setembro, na instituição federal de ensino.



- A educadora é conselheira da Política Nacional de Leitura e cocriadora da Cátedra Unesco de Leitura no Brasil e da Rede de Estudos Avançados em Leitura (Reler).



- Foi lançado nesta terça-feira (17), no auditório da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), o maior evento de insumos agrícolas do Brasil. O Seminário Nacional de Insumos Agrícolas (Sagrenagri) será realizado na capital paraense, de 10 a 12 de junho de 2025, e deve reunir 700 pessoas de várias regiões do Brasil, entre técnicos, fiscais e estudantes.



- A Amazônia Jazz Band (AJB) será a principal atração do IV Encontro Internacional de Clarinetistas de Belém, hoje, em evento que conta com concertos, recitais, workshops, palestras e masterclasses. A apresentação ocorre às 20h, no Theatro da Paz, sob a regência do maestro Elias Coutinho.



- O Sindicato dos Médicos do Pará declarou apoio à ferramenta desenvolvida pelo Conselho Federal de Medicina, “Atesta CFM”, lançada recentemente. A partir de novembro, os médicos poderão emitir documentos pela plataforma e, após 180 dias da publicação, todos os atestados médicos deverão ser emitidos ou validados pela ferramenta.



- A avaliação é de que o sistema dará mais transparência e segurança a médicos e pacientes.