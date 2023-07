Cobertura vacinal

A maioria dos brasileiros que pode tomar o reforço da vacina bivalente contra a covid não fez isso ainda.

Combustível mais barato

Os preços médios da gasolina e do etanol caíram pela terceira semana seguida nos postos de combustíveis do País.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Eu não consigo dormir desarmado.”



Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que disse se sentir mais seguro com uma arma.

GASTRONOMIA

EXPERIÊNCIA

Belém será uma das dez cidades representadas no 1º Encontro Brasileiro de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que será realizado entre 2 e 6 de agosto, em Florianópolis. A capital paraense é detentora do Selo de Cidade Criativa da Gastronomia desde 2015 e, durante o evento, a prefeitura de Belém vai apresentar como case de sucesso o projeto “Festival Gastronomia das Ilhas”, que na atual gestão já realizou quatro edições (Ilha do Combu, Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro), reunindo cerca de 70 empreendedores e capacitando mais de 650 trabalhadores. Dados da Diretoria de Desenvolvimento e Negócios apontam que cerca de 50 mil pessoas passaram pelas quatro edições do festival, movimentando R$ 4 milhões.

BELO

INELEGÍVEL

A Justiça Eleitoral publicou nesta sexta-feira (28) a certidão de inelegibilidade de Raimundo Belo, ex-prefeito de Capitão Poço, município do nordeste paraense. Belo, que é esposo da deputada estadual Diana Belo, teve decretada a sentença de suspensão dos direitos políticos, por improbidade administrativa, após ação impetrada pelo Ministério Público Federal, que entre os crimes apontou a malversação de recursos públicos federais da educação nos anos de 2001 a 2003.

FRAUDES

O MPF apontou o desvio de verbas dos programas federais do Ministério da Educação e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mediante a realização de procedimentos licitatórios fraudulentos, com a participação de empresas de fachada para manipulação dos resultados e, também, de dispensa de licitação indevida. Entre os desvios o MPF cita a apropriação de recursos do Fundef, com a falta de comprovação de gastos de R$ 62,6 mil, e ainda fraude em procedimento licitatório do programa “Toda Criança na Escola”, no qual houve desvio de R$ 143,3 mil.

DIÁLOGOS

AMAZÔNIA

Evento preparatório da Cúpula da Amazônia, os Diálogos Amazônicos vão reunir, no Hangar, cerca de 400 atividades, muitas delas capitaneadas por pesquisadores paraenses e representantes de instituições do Estado. Na sequência, a IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) terá a presença dos presidentes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além de outros chefes de Estado de países convidados.

OBJETIVO

O objetivo é debater a cooperação entre os países amazônicos e países parceiros no desenvolvimento sustentável da região. Os dois eventos vão atrair, nesta semana, dez mil pessoas para Belém.

TERRA

DEMARCAÇÃO

Um estudo para demarcação da Terra Indígena Kapôt Nhinore, localizada nos municípios de Vila Rica (MT), Santa Cruz do Xingu (MT) e São Félix do Xingu (PA) foi apresentado ontem, durante o evento “Chamado Raoni”, que reúne mais de 800 indígenas de 54 povos do Brasil, na Aldeia Piaraçu, em São José do Xingu, a 932 km de Cuiabá. O anúncio foi feito pela presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joênia Wapichana, após a chegada da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, ao evento.

MINISTROS

PARÁ

Pelo menos cinco ministros vão transferir seus gabinetes, na semana que vem, para Belém. Marina Silva, do Meio Ambiente; Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional; e Anielle Franco, da Igualdade Racial, devem desembarcar na capital no próximo dia 4 e ficarão até o dia 9, para a Cúpula da Amazônia. Nesse período eles devem despachar em sala a ser montada na sede da Superintendência da Amazônia.

MUSEU

ABERTO

Belém vai ganhar um Museu de Arte Urbana no próximo mês de setembro. Com inauguração programada oficialmente para o dia 24 de setembro, a exposição a céu aberto vai ocupar as paredes e prédios do Complexo Ver-o-Rio. Com curadoria do fotógrafo William Baglione, o museu vai contemplar 21 obras, 14 oficinas de arte para crianças e adolescentes em situação de risco, e um festival de música. O edital para chamamento público de artistas visuais locais e de qualquer outra parte do planeta será publicado no site próprio do evento no dia 1º de agosto.

Em Poucas Linhas

O distrito de Mosqueiro receberá amanhã a 16ª Parada do Orgulho LGBTI+. A concentração será na pracinha do Chapéu Virado, a partir das 11h, seguindo pela rua Eurico Romariz, até o bairro do Aeroporto.

A Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa) realiza hoje e amanhã a 13ª Feira do Empreendedorismo Inclusivo. Será no Porto Futuro, das 16h às 21h.

A Feira do Empreendedorismo Inclusivo ocorre sempre no último final de semana do mês, reunindo mais de 200 famílias cadastradas no sistema da Cepa.

Nesta edição serão onze expositores oferecendo diversos produtos, como roupas infantis, brinquedos, objetos de decoração, comida e bolsas.

Devotos de Imperatriz e região, no Maranhão, recebem neste sábado e domingo a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Esta é a segunda vez que a Rainha da Amazônia visita Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão, distante 636 km de São Luís e a 597 km de Belém.

O bispo da Diocese de Imperatriz, Dom Vilson Basso, também mobilizou as 34 paróquias de 13 cidades para participar do momento histórico.

A última visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré à cidade ocorreu há trinta anos, no dia 19 de junho de 1993, quando percorreu vários Estados em comemoração aos 200 anos do Círio de Nazaré.

Pesquisa da Universidade de São Paulo aponta que em 2022 a taxa nacional de mortes de mulheres em decorrência de situações ligadas à violência doméstica e ou sexual foi de 1,4 morte a cada 100 mil mulheres, maior número da série histórica.

Na Amazônia Legal a taxa ficou 35% acima da média, com registro de 1,9 morte a cada 100 mil mulheres.