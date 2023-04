'Eu não conheço a Shein', afirma Haddad sobre empresa chinesa que domina 27% do e-commerce no Brasil

WhatsApp aumenta segurança

Agora, se houver tentativa de transferir as conversas para um novo celular, o app poderá pedir confirmação no aparelho antigo.



Recorde de embarques

Em 2022, as operadoras de turismo do Brasil embarcaram 8,4 milhões de passageiros, com crescimento de 13,5% em relação a 2021.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Eu não conheço a Shein.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre a empresa chinesa que domina 27% do e-commerce de roupas e calçados no Brasil e 5% de todo o varejo de vestuário no País.

FERROVIA

PROJETO



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente do conselho da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou, assinam hoje, em Xangai, “Memorando de Entendimento da Ferrovia do Pará”. O documento é uma espécie de carta de intenção da Companhia, que anunciou que deseja investir na construção e posterior operação de ferrovia em território paraense.



INVESTIMENTO



A CCCC é a maior construtora da China e as primeiras informações são de que está disposta a investir R$ 7 bilhões na via planejada para ligar o porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do Pará; a Açailândia, no Maranhão, passando por municípios do sudeste paraense, como Marabá e Parauapebas. Os detalhes do memorando foram tratados ontem durante encontro entre Lula, Helder e Tongzhou.

MENSAGEM

GOLPE



O advogado e chefe de gabinete do governo do Pará, Carlos Kayath, está sendo vítima de criminosos que usam o aplicativo de mensagens WhatsApp para aplicar golpes. Kayath contou que os golpistas estão usando uma foto dele e mandando mensagens em seu nome para conseguir dinheiro de amigos e familiares. Até a mãe do advogado foi acionada pelos bandidos. “Se você receber mensagem em meu nome ou em nome de qualquer outra pessoa, fique atento, pois pode se tratar de um golpe”, avisa.

ASSOCIAÇÃO

ELEIÇÃO



O procurador da República Ubiratan Cazetta foi reeleito presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e vai continuar no cargo pelos próximos dois anos. A chapa encabeçada por Cazetta conquistou 594 votos, o equivalente a 75% do total.



DECLARAÇÃO



“Dois sentimentos traduzem esse momento: gratidão e responsabilidade! Gratidão pela confiança e a responsabilidade de renovar os esforços por uma gestão que defenda os valores da classe e que nos una”, disse. Natural de São Paulo, o presidente reeleito da ANPR tem uma longa história no Pará. Fez mestrado em Direitos Humanos na Universidade Federal do Pará, trabalhou como procurador regional eleitoral e foi chefe do Ministério Público Federal no Estado.

VIGIA

HISTÓRIA



Vigia vai ganhar um novo museu e biblioteca em um só projeto. Nesta sexta-feira, o prefeito Job Xavier Palheta autoriza o início da obra de reforma de um prédio do século XIX que até 2016 abrigou o museu. O novo vai se chamar Museu de História e Arte de Vigia. No mesmo prédio vai ser reinstalada a Biblioteca Alves de Souza, que na década de 1980 também foi fechada pelo governo local. O projeto é do escritório do arquiteto Aurélio Meira. O patrono do museu será Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará, e o da biblioteca será Antônio Augusto Alves de Souza, jornalista, escritor e político. Ambos eram vigienses.

VIOLÊNCIA

COMBATE



O ex-prefeito de Medellín, na Colômbia, Sergio Fajardo, desembarca em Belém no próximo dia 8 de maio para o seminário “Educação do Futuro & a Cultura da Paz”, a ser realizado pela Fundação Ulysses Guimarães e pelo MDB. O ex-secretário de Desenvolvimento Social da cidade colombiana também estará na capital paraense. Eles contarão como a metrópole que chegou a ser apontada como uma das mais violentas do mundo conseguiu virar o jogo e se tornou uma das que mais atraem turistas no país vizinho. Do Brasil, um dos projetos apresentados durante o evento será o das Usinas da Paz, que apresentam um novo conceito de combate à violência com o aumento de políticas, especialmente nas áreas mais vulneráveis das grandes cidades. Entre os participantes confirmados também estão o governador do Pará, Helder Barbalho, e o secretário de Segurança Cidadã do Recife, Murilo Cavalcanti.

ESCOLAS

CENÁRIO



Longas filas se formaram ontem em frente aos portões de escolas particulares e instituições de ensino superior de Belém. O motivo era a demora para acessar as salas de aula por causa das medidas tomadas após a série de boatos sobre possíveis ataques a colégios e faculdades.

EM POUCAS LINHAS

► Passageiros do voo 3707 da Latam, que deveria sair de Belém com destino a Brasília, esperaram por horas até receberem um atendimento adequado por conta do atraso na decolagem da aeronave. É que um buraco em uma das pistas do Aeroporto Internacional de Belém impediu que o voo saísse na hora marcada. No entanto, o despreparo da companhia aérea diante do sinistro deixou os passageiros indignados com a falta de respeito no atendimento aos clientes.

► Foi transferido para 12 de maio o almoço palestra sobre recuperação judicial. Antes marcado para hoje, o evento terá como palestrante o advogado Clóvis da Gama Malcher Filho. A promoção é do Instituto de Advogados do Pará.



► Duas grandes ações do governo do Estado por meio da Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac) serão realizadas neste final de semana. No sábado (15), na Ilha do Combu, e no domingo (16), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O TerPaz Itinerante levará serviços de saúde e cidadania aos moradores dessas localidades. A secretária adjunta da Seac, Alessandra Amaral, estará à frente da coordenação e presente nos dois eventos.

► O governo do Pará anunciou para o primeiro semestre de 2024 a entrega do condomínio Boulevard Tocantins, no município de Marabá. Com 352 apartamentos, o empreendimento é voltado para os policiais militares. Os imóveis poderão ter até 90% do valor financiado pelo Banco do Estado do Pará, com juros mensais de 0.66% ao mês, abaixo do mercado.

► Santarém, no oeste do Estado, e Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, serão as próximas cidades a receber empreendimentos do projeto de habitação destinado a PMs.

► O jornal Amazônia está completando 23 anos e, para marcar a data, a publicação sairá neste fim de semana com edição dupla - datas de sábado (15) e domingo (16). Serão 48 páginas com conteúdo especial.