'Eu não apoio a posição dele (Jair Bolsonaro) de neutralidade', afirma o presidente da Ucrânia

Belezas naturais

Será lançado hoje o primeiro guia turístico da Ilha de Cotijuba. A publicação tem patrocínio da Prefeitura de Belém.



Boa notícia

O preço do litro do açaí do tipo popular está em queda em pontos de vendas de Belém. Caiu de R$ 20 para R$ 16.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

“Eu não apoio a posição dele (Jair Bolsonaro, presidente do Brasil) de neutralidade. Eu não acredito que alguém possa se manter neutro quando há uma guerra no mundo.”

Foi o que disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em entrevista exclusiva à TV Globo. Zelensky criticou a neutralidade do Brasil decidida por Bolsonaro em relação ao conflito e comparou a posição dele a de líderes que ficaram neutros durante o início da Segunda Guerra Mundial.

MINERAÇÃO

LICENÇA

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) suspendeu os efeitos de decisão da primeira instância que suspendia as Licenças Ambientais Prévia (LP) e de Implantação (LI) do projeto “Volta Grande”, da empresa Belo Sun Mineração. A decisão, favorável à Belo Sun, foi assinada pela desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro na noite da última segunda-feira, 18. A magistrada afirmou que não identificou o motivo para a tomada de decisão em caráter urgente.



TRÂMITE



Com a suspensão da liminar, o processo de licenciamento ambiental do projeto “Volta Grande” continuará em tramitação na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Em nota, a Belo Sun Mineração afirmou que “como sempre, continua à disposição das comunidades” e que “o projeto trará desenvolvimento, progresso e segurança para essas comunidades e região do Estado do Pará”. A suspensão das licenças havia atendido ao pedido da Defensoria Pública do Pará que entendeu que o licenciamento ambiental só poderá ser feito após estudo socioambiental sobre povos ribeirinhos que seriam atingidos pelo empreendimento.

VOTO

TRÂNSITO



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado do Pará divulgou a lista das seções eleitorais que poderão receber os votos de eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no primeiro turno (2 de outubro). No Estado, haverá seções nos municípios de Belém, Santarém e Marabá e em outras cidades que tenham mais de 100 mil eleitores. Quem for de outros Estados e estiver nessas cidades no dia da eleição poderá votar apenas para presidente e vice-presidente da República. Quem for registrado no TRE do Pará poderá votar também para senador, deputado estadual e deputado federal. Para votar em trânsito é preciso fazer solicitação prévia no cartório eleitoral. O prazo terminará no dia 18 de agosto.

ECOSSISTEMAS

AMAZÔNIA



A Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) já fez um aporte de R$ 100 milhões ao Fundo Amazônia+ para financiar estudos em biodiversidade, bioeconomia, mudanças climáticas e situação das populações e comunidades tradicionais da região Norte. Pelo alto interesse internacional, essa verba pode chegar a R$ 500 milhões, segundo especialistas. O projeto tem a parceria da Fapespa do Pará e das demais congêneres no Brasil, por meio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.



OPORTUNIDADE



O diretor técnico e administrativo da Fapesp, Carlos Américo, justifica o aporte afirmando que o edital ressalta o apoio à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em instituições de ensino e pesquisa e em empresas sobre os problemas atuais da Amazônia, que tenham como foco o “estreitamento das interações natureza-sociedade para um desenvolvimento sustentável”. Para a comunidade científica da Amazônia, o edital é a oportunidade de dar voz aos cientistas locais para um plano ousado de ciência, pesquisa e inovação.

CONVENÇÃO

FEDERAÇÃO



A federação partidária formada pelo PT, PCdoB e PV marcou convenção para 4 de agosto, um dia antes do fim do prazo legal. Além dos candidatos a deputados federal e estadual, a federação vai confirmar o nome do deputado federal Beto Faro (PT-PA) na disputa ao Senado. PT e PCdoB já definiram também apoio à campanha pela reeleição do governador Helder Barbalho (MDB). Os dirigentes do PV ainda devem se reunir com o emedebista nos próximos dias para definir um possível apoio.

MOSQUEIRO

CONTRATOS



O Banco do Povo, da Prefeitura de Belém, assinou, ontem, mais 30 contratos com pequenos empreendedores do distrito de Mosqueiro. O dinheiro será depositado amanhã nas contas dos beneficiários. Os 30 contratos somam R$ 104,4 mil em investimentos. Ao todo, a prefeitura já liberou até agora o valor de R$ 177 mil para empreendedores da ilha. Cinquenta pessoas foram beneficiadas pelo crédito solidário, entre tapioqueiras, feirantes, vendedores ambulantes, agricultores assentados e vendedores de camarão, entre outros. Com valores de até R$ 5 mil por pessoa física e de até R$ 10 mil por pessoa jurídica, pagamento parcelado e com carência e juros de até 1,5%, a prefeitura quer apoiar os pequenos empreendedores na renovação do estoque para o veraneio.

Em Poucas Linhas

► Depois dos bairros do Umarizal e Nazaré, a interrupção do fornecimento de água atingiu ontem também moradores de parte do Guamá, em Belém. A Companhia de Saneamento do Pará tem informado que essas suspensões dos serviços se devem às obras de substituição da rede de abastecimento.



► A Polícia Federal incinerou, na última segunda-feira, meia tonelada de drogas e 215 mil cigarros. A queima foi feita em uma cerâmica do município de Altamira, no oeste paraense.

► Amanhã, o Sinduscon do Pará receberá, em Belém, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, e representantes da Corporação Financeira Mundial (IFC), do Grupo Banco Mundial. Na pauta do encontro, os assuntos de interesse do setor com os associados do sindicato. Na oportunidade, o IFC apresentará o Programa de Fortalecimento de Mercado e Incentivo às Construções Sustentáveis junto à Prefeitura de Belém e aos dirigentes de secretarias municipais, a fim de propor incentivos a projetos de desenvolvimento urbano.

► O cientista político Luís Felipe Miguel, professor da Universidade de Brasília, lançará hoje, em Belém, o livro “Democracia na Periferia Capitalista - Impasses do Brasil”. O lançamento da obra será a partir das 18h, na livraria Saraiva do Boulevard Shopping.



► A equatoriana Natalia Greene é uma das organizadoras do Tribunal dos Direitos da Natureza e da formação da Frente Parlamentar Mundial em Defesa dos Direitos da Natureza. As duas iniciativas estratégicas serão promovidas durante o 10º Fórum Social Pan-Amazônico, que será realizado de 28 a 31 deste mês, em Belém.