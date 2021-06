Alô, calouros!

Termina hoje o prazo para inscrições no Processo Seletivo 2021-2 da UFPA. A seleção considera a nota do Enem de 2020.

Apoio animal

A PM conta com a cadela Lola no combate ao narcotráfico e o Mangal das Garças conscientiza o público com a coruja Olívia.

Nise Yamagushi (J.Bosco)

"Eu desconheço gabinete paralelo. Sou uma colaboradora eventual.”

NISE YAMAGUSHI, ao depor na CPI da Covid. A médica disse que não participa e desconhece a existência de um suposto grupo que aconselhou o presidente Jair Bolsonaro sobre ações para lidar com a pandemia.

ANTIVACINA

Denúncia

Um grupo de sete entidades da sociedade civil que prestam assistência a pessoas com o vírus HIV foi ao Ministério Público Estadual denunciar que há, em Belém, pelo menos uma infectologista pregando que pacientes não se vacinem contra a covid-19, contrariando a determinação do Ministério da Saúde, que incluiu o HIV entre as comorbidades que levam os pacientes a terem prioridade na vacinação. “Após muita luta, no dia 29 de março, o Ministério da Saúde emitiu nota técnica que incluiu pessoas de 18 a 59 anos, com HIV+ para serem vacinadas contra covid-19, independentemente da carga viral”, explica o documento enviado ao MPE.

Explicações

“Ressaltamos que vivemos um momento de fortalecimento de estratégias coletivas de prevenção à covid-19 e a vacinação da população é uma dessas estratégias”, continua a nota. As entidades pedem que os médicos sejam chamados ao MP para explicar as razões da orientação antivacina.

COMPROVA

Credibilidade

O convite feito a O LIBERAL para integrar o projeto Comprova, ao lado de veículos como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e revista Piauí, confirma a credibilidade do jornal que completa 75 anos em novembro. O Comprova é uma reação da grande mídia à disseminação de fake news que ameaçam a democracia e colocam vidas em risco. Juntos, os veículos vão investigar conteúdos suspeitos sobre as eleições presidenciais do ano que vem. O projeto é encabeçado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e tem apoio do Facebook Journalism Project e Google News Initiative, que fornecem suporte técnico e treinamento para as equipes envolvidas. Também apoiam o Comprova o Google News Lab, CrowdTangle, NewsWhip, Torabit, Twitter e WhatsApp.

DOCA

Pânico

A tarde de ontem foi de pânico para os moradores da travessa João Balbi, entre a avenida Visconde de Souza Franco e a travessa Almirante Wandenkolk, bairro do Umarizal. Moradores de prédios assistiram, impotentes, à morte do soldado Thiago Moura Cruz, de 27 anos, conhecido como soldado Cruz. O vídeo de câmeras de segurança da área mostram que o militar caminhava tranquilamente pela calçada quando foi surpreendido por um homem armado, reagiu à tentativa de assalto e foi alvejado na cabeça. As imagens tomaram conta das redes sociais gerando revolta e tristeza.

MÉDICOS

Atraso

Os médicos anestesistas de Belém já estão se organizando para cobrar formalmente a Prefeitura de Belém sobre o atraso nos repasses dos pagamentos dos atendimentos na rede municipal. Os pagamentos em atraso são dos médicos plantonistas que atendem nas unidades básicas de saúde, referentes ao período de 15 de abril a 15 de maio. Pelo acordo os valores deveriam ter sido pagos no último dia 20. Em contato com a cooperativa da categoria, à qual a maioria dos anestesistas é vinculada, a Prefeitura informou que o processo de pagamento teria a parte documental resolvida ainda ontem, e a expectativa é que hoje os valores estejam em conta.

USINA

Barulho

Moradores do Umarizal que residem próximo ao Hospital Redentor, recentemente incorporado à gestão municipal da saúde, estão reclamando do barulho excessivo vindo da usina de oxigênio instalada no hospital. Unidos em uma comissão, eles descobriram que a usina não tem licença ambiental, e, talvez por isso, o trabalho de isolamento acústico feito pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) no espaço, onde a unidade do Redentor está instalada, não amenizou o barulho. À última solicitação, a Sesma respondeu que a instalação da usina teve dispensa de licença devido à urgência imposta pela pandemia naquele momento, mas que vai enviar com a máxima urgência técnicos ao local para reavaliar a situação.

SALINAS

Abandono

Frequentadores de Salinópolis seguem reclamando contra a situação de algumas das principais ruas do balneário que são o retrato do abandono. Há casos, segundo fontes da coluna, de pessoas que não conseguem chegar às próprias casas de carro. Neste feriadão, terão que abandonar o veículo e seguir a pé. As fortes chuvas que têm castigado a região só agravou o quadro.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará promove, na próxima semana, o minicurso de Visual Law, ministrado pelo juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino.

► O curso será transmitido pelo canal do TRE no YouTube e a ideia é preparar servidores do órgão para tornarem as comunicações jurídicas mais fáceis de serem compreendidas pelo público em geral.

► Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho lançaram ontem a campanha “Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil!”.

► Será distribuída uma série de materiais como cartazes que trazem trechos da canção “Sementes”, dos rappers Emicida e Drik Barbosa, composta especialmente para a campanha contra o trabalho infantil do ano passado.

► Os dados mais recentes, de 2019, davam conta que havia, no Brasil, cerca de R$ 1,8 milhão de crianças trabalhando no País, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, fará hoje, às 10 horas, o lançamento do programa de formação e capacitação profissional “Donas de Si”.

► O programa é ligado ao Banco do Povo de Belém, antigo Fundo Ver-o-Sol e a meta é ajudar mulheres a conquistarem a independência financeira.

► Inicialmente, o público são as mães atendidas pelo “Bora Belém”, mas, em breve, segundo a prefeitura, o programa será estendido para outras mulheres, incluindo as mulheres trans.

► Comitiva do governo federal que esteve semana passada em Santarém, formada por técnicos do Ministério do Turismo e outros órgãos federais, promete um amplo estudo para melhorar a infraestrutura de turismo no oeste do Pará.

► Entre as medidas em análise está a reestruturação do aeroporto Maestro Wilson Fonseca para que ele passe a receber voos internacionais.