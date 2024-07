'Eu conheço o tipo de Donald Trump', diz Kamala Harris sobre possível embate com republicano

Consórcios

Brasileiros “esquecem” R$ 101 bilhões em grupos de consórcio, mostra relatório do BC. Valor corresponde a juros, multas etc.

Impostômetro

Contribuintes brasileiros já pagaram R$ 2 trilhões em tributos aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano.

"Eu conheço o tipo de Donald Trump.”

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos e provável candidata democrata à eleição presidencial, disse ter enfrentado criminosos de todos os tipos ao longo da carreira como procuradora e alfinetou o adversário republicano.

VACINAÇÃO

MONITORAMENTO



Equipes do Programa Família Saudável estão fazendo visitas domiciliares para analisar as cadernetas de vacinação das crianças, identificando e corrigindo possíveis lacunas na cobertura vacinal contra poliomielite e sarampo, duas doenças que estavam praticamente erradicadas, mas que voltaram a preocupar em razão da queda nos índices de imunização. Caso sejam encontradas crianças não vacinadas durante a ação, uma estratégia será imediatamente montada para ampliar o alcance da proteção. Em Belém, a meta é verificar a situação vacinal de mais de 3 mil crianças.



META



O Monitoramento das Estratégias de Vacinação (MEV) para poliomielite e sarampo acontece em toda Belém e o objetivo é acompanhar de perto a cobertura vacinal entre crianças de seis meses a menores de cinco anos, público prioritário para ambas as vacinas. O MEV, que na capital paraense está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), até o dia 31 deste mês, é uma das ações do Ministério da Saúde voltadas à atenção primária. A busca ativa é uma estratégia para atingir ou pelo menos aproximar o País da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal.



FEIRA

INOVAÇÃO



Será realizada em Belém, no próximo dia 2 de agosto, a Feira de Negócios Inovadores da Bioeconomia Amazônica, do Empreende Amazônia, programa de incubação criado pelo governo alemão que conta com a coordenação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), em colaboração com a Bridge for Billions, implementação do Centro Universitário do Pará (Cesupa), coparticipação do Fundo Vale e apoio da Fundação CERTI e Partnership For Forests (P4F), e o Sinapse da Bioeconomia, que integra a Iniciativa Jornada Amazônia.

FLORESTA

O evento vai reunir 80 empreendimentos dos diferentes setores que estão desenvolvendo produtos, soluções e tecnologias voltadas a gerar competitividade para contribuir com a floresta em pé.



JUÍZES

POSSE



O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, passará a contar, a partir de sexta-feira, 24, com novos juízes substitutos, aprovados no último concurso nacional. A cerimônia de posse será às 10h, no auditório do prédio sede do TRT, em Belém.



QUADRO



De acordo com a direção geral do Tribunal, a chegada de novos magistrados vai completar o quadro funcional da magistratura da 8ª Região em 85%. Isso porque, além de preencher 19 vagas abertas com aposentadorias, serão chamados mais cinco profissionais para cobrir o déficit de juízes na região.



ELEIÇÕES

INELEGÍVEIS



O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará disponibilizou, ontem, a lista de gestores paraenses de prefeituras, secretarias, câmaras de vereadores e autarquias municipais que tiveram as prestações de contas reprovadas pela Corte de Contas, no período de 2016 a 2024, e que por isso estão inelegíveis. O documento, que pode ser acessado no site do órgão, reúne 1.496 processos. A publicação é uma exigência da Lei Eleitoral e a lista serve de base para possíveis impugnações de candidaturas pelo Ministério Público Eleitoral, partidos, coligações e federações.



BONECAS

HOMENAGEM



Quinze personalidades negras do Estado serão homenageadas pelo Movimento Afrodescendente do Pará Grupo de Mulheres Negras Felipa Maria “Aranhas” com a criação de bonecas artesanais com suas feições. As bonecas negras medem 42 centímetros e são confeccionadas em tecido, com rosto sublimado para dar maior realidade ao trabalho feito por duas artesãs, de Marituba e Ananindeua. Entre as homenageadas está a coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação e Meio Ambiente do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, Marilena Loureiro.



HISTÓRIA



A direção do movimento afirma que a confecção das bonecas é “uma forma de inspirar outras pessoas a terem orgulho de sua negritude, de sua própria história, de seus antepassados africanos”.

Em Poucas Linhas

- O Instituto Confúcio, instalado na Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, divulgou ontem os editais para realização do curso livre de Mandarim.

- O instituto também vai realizar um teste de nivelamento para interessados que já possuam algum conhecimento sobre o idioma.

- O objetivo da prova é identificar o grau de proficiência do candidato para preencher uma das dez vagas para o 5º nível, neste semestre.

- Será realizada nesta quarta-feira, às 19h, no Ginásio do Colégio Pio X, a convenção partidária para oficializar as candidaturas de Claudionor Moreira (PP) e Jair Neves (União Brasil), candidatos a prefeito e vice-prefeito do município de Capanema, respectivamente.

- Integram a chapa, formando a coligação, Partido Progressistas (PP), União Brasil, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Avante e Podemos.

- Após alguns dias de licença, o governador Helder Barbalho reassume o comando do governo hoje, com a entrega, às 10h, de duas obras de reconstrução na área centenária da Fundação Santa Casa: o Espaço Acolher e a Enfermaria Maria Goreth. Os investimentos superam R$ 3 milhões.

- As polícias Civil e Militar deflagraram no último domingo, 21, a operação “Águas dos Tapajós”, para o combate ao tráfico interestadual de drogas nos rios da região.

- As ações têm como alvos embarcações que fazem viagens entre Manaus e Santarém.

- Até a tarde de ontem, as equipes já haviam apreendido 25 tabletes de drogas. Os entorpecentes foram recolhidos em municípios que fazem limite com outros Estados, como o Amazonas.

- Durante a operação, também serão conduzidas buscas pelas águas, em rotas estratégicas para o tráfico de drogas, sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior.