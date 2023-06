'Eu ainda estou vivo', declara Papa Francisco ao receber alta após ficar internado por 10 dias

Mutirão de saúde

A Marinha e a ONG Américas Amigas fizeram, em Santarém, 92 ultrassonografias de mama e 15 mamografias, de 5 a 9 de junho.



Mais carros com desconto

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços atualizou a lista de modelos no programa de carros com desconto.

"Eu ainda estou vivo”

Papa Francisco, ao receber alta do hospital Gemelli, em Roma, na manhã de ontem. O pontífice de 86 anos estava internado desde 7 de junho para uma cirurgia no intestino com anestesia geral.

FLORESTA

ENGARRAFAMENTO



A atividade florestal madeireira no Pará está sofrendo o que poderia ser considerado um engarrafamento colossal. Dezenas de empresas estão com caminhões, carretas, balsas e empurradores carregados de produtos, mas sem poder tirá-los da garagem. Isso porque o cadastro para veículos de transporte florestal, que é uma exigência para movimentar qualquer produto de origem florestal no Estado, está travado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que não consegue dar vazão para os pedidos que se acumulam. O gargalo apontava, até essa semana, para mais de três mil pedidos em análise no órgão ambiental e com novos chegando a todo o momento.



DESPRESTÍGIO



O sentimento de representantes desse setor é de que há um desprestígio e desrespeito em relação à atividade, que é uma das mais importantes para a economia do Pará, quarto principal produto na pauta de exportação do Estado. Uma alternativa para superar essa ineficiência, de acordo com eles, seria a adoção do sistema federal para esse fim, que já é utilizado por todos os Estados do país, menos pelo Mato Grosso, Minas Gerais e, claro, o Pará.

AUTISTAS

PAVULAGEM



Uma parceria entre o Instituto Arraial do Pavulagem, a Equatorial Energia e a Coordenação de Políticas Públicas para o Autismo, da Sespa, vai garantir um espaço reservado especialmente para pessoas com autismo no segundo Arrastão do Pavulagem, neste domingo. A área contará com abafadores, recursos sensoriais e equipe multiprofissional de suporte para que os portadores do transtorno possam participar com segurança da programação. Para ter acesso ao camarote, em frente ao palco principal, é necessário acessar a página “Inscrição para área +Acessibilidade no Arraial do Pavulagem”, no endereço eletrônico somoscarv.com.br.

AMAZÔNIA

DEFESA

O 25º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado no Mato Grosso com a participação do governador Helder Barbalho, divulgou, ontem, a Carta de Cuiabá. A mensagem é a defesa de que a Amazônia deve ser tratada do ponto de vista estratégico para o Brasil em todas as suas esferas: ambiental e de desenvolvimento sustentável e humano. O documento reúne ainda informações sobre o fortalecimento do trabalho através de políticas públicas para que os Estados possam alcançar suas metas de redução de emissões de gases, economia verde, matriz energética sustentável e descarbonização.

COP 30

INDÍGENAS

As secretarias dos Povos Indígenas (Sepi) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) iniciaram, nesta semana, conversas com a Secretaria Geral da Presidência da República para definir os detalhes da participação indígena na construção de dois eventos preparatórios que ocorrerão no mês de agosto. O “Diálogos Amazônicos” será realizado nos dias 5, 6 e 7 e a “Cúpula da Amazônia”, nos dias 8 e 9. No próximo dia 19 haverá uma reunião com representantes dos povos indígenas com o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões, da Secretaria da Presidência, na qual serão ouvidas as demandas com as representações locais para participação nos eventos.

MINISTRO

PREGAÇÃO

O ministro do Supremo Tribunal Federal esteve ontem na capital paraense. Ele veio a convite da Assembleia de Deus para uma pregação especial comemorativa aos 112 da agremiação religiosa. Na cidade, Mendonça contou com a segurança realizada pela equipe que integra a Polícia Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

VIOLÊNCIA

BOLETIM



Será lançado na próxima segunda-feira (19), na Universidade do Estado do Pará (Uepa), o relatório “Além da Floresta: Crimes Socioambientais nas Periferias”, produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, que reúne organizações de oito estados brasileiros, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas de segurança, fenômenos de violência e criminalidade. O boletim foi elaborado com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) e contém textos com registros inéditos sobre segurança pública. O evento será realizado às 14h, no auditório Paulo Freire, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE).

EM POUCAS LINHAS

► Belém vai sediar, de 1º a 9 de agosto, o 1º Festival de Cinema Açaí, promovido pela Fundação Cultural do Pará. Serão premiadas até 36 produções audiovisuais, divididas nas categorias de curta, média e longa-metragem. As criações precisam ser inéditas, de qualquer gênero e formato. As obras contempladas no edital ficarão licenciadas para exibição pelo prazo de dois anos, para serem exibidas em eventos da Fundação ou na programação do Cine Líbero Luxardo, bem como na plataforma da Sala Virtual.



► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará participará hoje da Semana de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará. A programação ocorre das 8h às 14h, na Praça da Bandeira. Durante o evento, o TRE Pará vai oferecer o serviço de emissão do título de eleitor.

► Amanhã é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista, instituído em 2005 com o objetivo de chamar atenção da sociedade para a valorização das pessoas diagnosticadas com algum grau de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Até maio deste ano a Secretaria Municipal de Educação (Semec) de Belém já havia recebido matrículas de 1.263 estudantes com autismo. No ano passado foram 875.

► Localizado no extremo oeste do Estado do Pará, o município de Vitória do Xingu é uma região rica em peixes da espécie tucunaré, tendo criado um torneio anual de pesca esportiva do peixe que, de acordo com a secretária de turismo, Helen Silva, terá a segunda edição em setembro. Pela abundância, o município de Vitória do Xingu vai exibir uma aula-show sobre a cozinha criativa com o peixe na Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), com o chefe Elder Soares, natural da cidade. Ele terá o apoio da chefe Nara Tabosa, que também é da região. A aula-show será amanhã, no Hangar, às 17h.