'Eu acredito que ele (Marcos Matsunaga) já tenha me perdoado', afirma Elize Matsunaga

Abertura de unidade

O Ministério da Economia vai inaugurar nesta quinta-feira, 2, às 10h, a Central de Atendimento de Pessoal em Belém.



Serviço gratuito

Vai até a próxima quinta-feira a castração de cães e gatos do bairro do Atalaia, no município de Ananindeua.

(J.Bosco)

"Eu acredito que ele (Marcos Matsunaga) já tenha me perdoado e peço por ele nas minhas orações.”

Em liberdade condicional, Elize Matsunaga diz acreditar que marido assassinado a perdoou pelo crime. Presa há dez anos por matar o empresário Marcos Matsunaga, ela afirma, em vídeo, que “não pode consertar o que fez”, mas que está “tendo uma segunda chance”.

PRÉ-CANDIDATO

VISITA



O pré-candidato à Presidência da República, Luciano Bivar (União Brasil), desembarcará nesta sexta-feira, 3, em Belém. Vem participar de encontro com lideranças estaduais da legenda que é fruto da união entre DEM e PSL. Na capital paraense, Bivar participará de encontro de mulheres do partido e de almoço com deputados paraenses. Neste sábado, 4, Bivar irá se encontrar com um grupo de jovens. O presidente da União Brasil é um dos nomes que buscam se viabilizar eleitoralmente dentro da chamada “terceira via”.

FLORESTA

DEBATE



No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste domingo, 5, a Amazônia Atlântica estará em pauta na programação do Espaço Cultural “Valmir Bispo dos Santos”, como parte da 40ª edição do projeto “Circular”. Durante todo o dia, os visitantes poderão conferir exposições, comprar livros e degustar comidas típicas do bioma. Às 10h, a pesquisadora socioambiental Susane Rabelo vai mediar o bate-papo com a jornalista e escritora Erika Morhy, as oceanógrafas Bruna Martins e Raqueline Monteiro, o antropólogo Miguel Picanço, a mestre Patrícia Farias e o público presente. A temática foi escolhida, especialmente, para marcar também o Dia Mundial dos Oceanos, comemorado em 8 de junho.

AEROPORTO

LEILÃO



O Tribunal de Contas da União (TCU) pautou para a sessão de hoje a análise do edital da sétima rodada de concessão de aeroportos brasileiros para a exploração pela iniciativa privada. Essa rodada vai abranger 16 terminais, cinco deles no Pará, incluindo o Aeroporto Internacional de Belém. Uma vez que o TCU aprove o edital, o processo será enviado para Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que será responsável por finalizar o processo para lançamento do edital, o que deve ocorrer ainda neste ano.

MÁSCARAS

DECRETO



Quatro dias depois de Belém, foi a vez da Prefeitura de Ananindeua oficializar, ontem, por meio de decreto, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a covid-19 em ambientes abertos e fechados do município. O documento também atualiza as medidas de distanciamento, controle e a política de regulamentação das atividades e de pessoas de maneira a evitar o avanço da covid-19.



GRUPOS



Diferente de Belém, que usa o termo recomendação, o decreto de Ananindeua determina que seja mantido o uso de máscaras para alguns grupos, como as pessoas com baixa imunidade, grávidas, idosos de 70 anos ou mais, usuários e trabalhadores de transporte de passageiros, pessoas com sintomas gripais, profissionais da área de saúde em geral e pacientes e acompanhantes em estabelecimentos e unidades de saúde em geral.

CEROL

PROIBIÇÃO



O governador Helder Barbalho sancionou, na semana passada, a lei que proíbe armazenamento, fabricação e venda de linhas com cerol. Usado por crianças e jovens para empinar pipas, essas linhas podem causar acidentes graves. Em geral, o cerol é feito por uma mistura de vidro moído que causa cortes nas linhas de outras pipas, mas pode atingir a rede elétrica e causar ferimentos em pessoas. Motociclistas estão entre as maiores vítimas. A lei publicada na sexta-feira, 27, no Diário Oficial do Estado, prevê a aplicação de multa de 50 Unidades de Padrão Fiscal (o equivalente hoje a R$ 4,1 mil) em caso de infração. Para empresas, o valor pode chegar a R$ 400 mil.

JOVENS

AÇÃO



Os Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Pará (MPPA) ingressaram com ação civil pública contra a Superintendência da Caixa no Estado. A instituição financeira é acusada de descumprir exigência legal de incluir, nos quadros de estagiários e jovens aprendizes, os adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas. O MPF e o MPPA pediram à Justiça Federal que a Caixa seja obrigada a fazer cooperação com as entidades responsáveis por esses jovens para a oferta de vagas de aprendizagem profissional. Legalmente, os adolescentes do sistema socioeducativo devem ocupar 20% do total a que a empresa é obrigada a ofertar por lei.

Em Poucas Linhas

► O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Pará realizará um mutirão de divórcios no próximo dia 7. A ação vai atender casais encaminhados pela Defensoria Pública do Estado.



► A Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e Pesquisa (Fapespa) promove hoje o evento científico “Ciência na Amazônia: passado, presente e futuro”. Será no Teatro da Estação Gasômetro, das 9 às 14h. Durante o evento será apresentado o primeiro número da “Revista da Fapespa”, uma publicação planejada com objetivo de popularizar as informações da pesquisa na região.



► O tema do 57° Encontro Ruralista, hoje e amanhã, tem como foco o fortalecimento do agronegócio paraense no período de pós-pandemia da covid-19. O evento vai reunir, no Palácio da Agricultura, lideranças sindicais rurais do Pará e palestrantes convidados.



► A médica infectologista Helena Brígido, vice-presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, é a convidada da semana do tema saúde no podcast “Tarde Nacional - Amazônia”, da Rádio Nacional da Amazônia, produzido pela Empresa Brasileira de Comunicação. O assunto abordado será a “varíola dos macacos”, doença nova que vem chamando a atenção do mundo. Embora, no momento, o Ministério da Saúde do Brasil esteja monitorando dois casos suspeitos, Helena Brígido garante que não é momento de pânico, e sim de prevenção. A médica afirma que até o momento não foram registradas mortes pela doença, mas como a transmissão se dá pelas vias aéreas e pelo contato físico, ela acredita que haverá, em breve, a circulação do vírus no Brasil. Por isso, é importante iniciar campanhas informativas sobre as principais formas de prevenção, especialmente para proteger grupos que podem ter um maior comprometimento da saúde em contato com a varíola.