'Eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim, sem que haja imposto', diz Lula

Social commerce

Redes sociais são usadas por 65% dos brasileiros para compras on-line, revela pesquisa publicada pela Adyen.



Negociação

Caixa oferece até 90% de desconto para quitar dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Ofertas são válidas para 8 milhões de contratos.

(J. Bosco / O Liberal)

"Eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim, sem que haja imposto.”

Lula, presidente da República, defende cortar impostos só da “carne que o povo consome”. Fazenda diz que fiscalização seria impossível.



>CERVEJA

DEBATE



As cervejarias de todo o País estão alertando para o risco de que a regulamentação da reforma tributária, em debate na Câmara dos Deputados, provoque o aumento da carga tributária da bebida, colocando em risco empregos no Brasil e beneficiando produtos importados. Representantes do setor alertam para impacto negativo caso tenham que pagar mais impostos. Para se ter uma ideia, 77% dos entrevistados em pesquisa recente do Guia da Cerveja apontam os impostos e a carga tributária elevada como principal desafio enfrentado pelos produtores no País.



RISCO



Atualmente a carga tributária varia de acordo com o teor alcoólico da bebida. Quanto mais álcool, mais imposto. A ideia é incentivar o consumo de bebidas com menor teor, ou até mesmo com zero álcool, e reduzir os danos colaterais do uso abusivo do álcool. O presidente-executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), Márcio Maciel, alerta que eventual criação de um modelo inusitado, cobrando impostos iguais para bebidas diferentes, terá impactos pesados e diretos na saúde pública.



PARÁ



Segundo o mais recente Anuário da Cerveja, o Estado do Pará apresentou aumento de 33,3% de cervejarias registradas, sendo a unidade da Federação com o maior crescimento relativo. O Estado passou de 15 cervejarias registradas em 2022 para 20 estabelecimentos em 2023. Uma delas é a Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), que possui atualmente 70 funcionários.



>VOO

CONFUSÃO



Um voo da TAP que deveria sair na segunda-feira, às 23h45, de Belém para Lisboa, saiu às 3h de terça. Tudo porque um passageiro abriu a porta de emergência com a aeronave ainda no solo, causando confusão.



PF



Dezesseis passageiros foram retirados da aeronave para viajar outro dia, em razão da necessidade de reforçar a segurança na área violada. Boa parte do tempo de espera foi para inspecionar o avião. Resultado: o voo que deveria chegar à capital portuguesa às 6h chegou às 10h desta terça. Há passageiros que perderam compromissos e conexões. O causador do problema foi detido pela PF e, segundo a polícia, ficará um bom tempo sem viajar.



>CIDADE

PLANEJAMENTO



A revisão do Plano Diretor do Município de Belém entrou na fase final com a apresentação, na semana passada, da pesquisa de campo sobre a Legislação Urbanística e Ambiental de Belém, realizada pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e Universidade Federal do Pará (UFPA), aos membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU). Hoje será realizado o Seminário Temático de Revisão do Plano Diretor de Belém, no campus da Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia, das 9h às 19h.



>AFROREGGAE

PARÁ



Diretores do AfroReggae estarão hoje, em Belém, para visitas às obras de construção da Casa de Humanização, Assistência e Proteção ao Apenado de Belém (Chapa), que integrará o ciclo do trabalho de ressocialização de custodiados. O espaço, que abrigará 60 custodiados, será uma unidade-modelo, onde o egresso será qualificado profissionalmente. O AfroReggae é responsável pela agência de empregos “Segunda Chance”, que já atendeu mais de 22 mil pessoas no Rio de Janeiro, das quais quase quatro mil egressos conseguiram emprego. Em 31 anos de existência, pela primeira vez em sua história, o AfroReggae está ampliando suas atividades para outro Estado, e escolheu o Pará. A visita foi marcada para alinhar os últimos detalhes da parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), além de apresentar o trabalho realizado pelo governo do Estado nas Usinas da Paz e as iniciativas já realizadas nas unidades da Seap.



>VIA

ENTREGA



O trecho das obras de reurbanização da av. Romulo Maiorana, entre a trav. Lomas Valentinas e a av. Doutor Freitas, será entregue pela prefeitura de Belém amanhã. O trecho passou por serviços de drenagem, terraplenagem, recomposição asfáltica, construção de quiosques, colocação de dutos elétricos, calçamento e iluminação com lâmpadas de LED.

Em Poucas Linhas

- O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, inaugurou um espaço para corujas, dentro da Reserva José Márcio Ayres (borboletário).



- O local já abriga três espécies de murucututu (Pulsatrix perspicillata), também conhecida como coruja-de-óculos, entre elas, a mais nova moradora do Parque, batizada como Morgana. As aves poderão ser vistas dentro do horário de funcionamento do Mangal.



- A Organização Social Pará 2000 e o IdeflorBio, que administram o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, anunciaram que o espaço estará aberto ao público todos os dias da semana, neste mês de julho.



- O Parque, que tem entrada gratuita, normalmente abre de quarta a segunda, das 6h às 17h, fechando às terças para manutenção semanal, mas abrirá também às terças de julho, excepcionalmente.



- De passagem pelo sudeste do Pará, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) referendou a pré-candidatura do deputado estadual delegado Toni Cunha à prefeitura de Marabá.



- A prefeitura de Belém lança hoje o aplicativo Saúde Belém Digital, que vai permitir a realização de consultas médicas pelo celular, de forma gratuita, 24 horas por dia, nos sete dias da semana.



- O lançamento será feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues, às 10h, no Palácio Antônio Lemos, e o app estará disponível para a população a partir do mês que vem.



- O aplicativo terá capacidade para atender até um milhão de pessoas. Estima-se que ele resolverá aproximadamente 60% das demandas de saúde.



- O Partido Renovação Democrática (PRD) anunciou apoio à campanha de Igor Normando (MDB) para a prefeitura da capital paraense.



- Sessenta e quatro famílias receberão hoje as chaves de apartamentos no residencial Paulo Fonteles, no Portal da Amazônia. Outras 15 famílias já haviam recebido seus imóveis, em 2021, após a conclusão da primeira etapa das obras do residencial.