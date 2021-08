Festival de música

Justin Bieber e Demi Lovato são as primeiras atrações confirmadas do Rock in Rio em 2022.

De olho no peso

O Ministério da Saúde lançou, ontem, um programa nacional para combater a obesidade infantil.

Lionel Messi (J. Bosco)

"Estou impaciente por começar um novo capítulo da minha carreira em Paris.”

Foi o que afirmou, ontem, o jogador Lionel Messi, que é o mais novo reforço do Paris Saint-Germain. Em entrevista para o site oficial do clube francês, o argentino não escondeu o quanto está feliz e impaciente para dar início a este novo desafio de sua carreira. “Mal posso esperar para chegar ao gramado do Parque dos Príncipes”, disse ele.

OURO

Venda

A produtora canadense de ouro Eldorado Gold Corp anunciou, ontem, que vendeu o projeto de ouro “Tocantinzinho”, no Estado do Pará, para a também canadense G Mining. O negócio foi de R$ 50 milhões, sendo R$ 20 milhões pagos em dinheiro e o restante em ações da companhia. O projeto está localizado no município de Itaituba, no oeste paraense, e recebeu concessão de lavra em 2018. A estimativa é de que a mina, a céu aberto, tenha vida útil de mais dez anos com uma produção em torno de 170 mil onças. Cada onça equivale a pouco mais de 28 gramas.

GOIANÉSIA DO PARÁ

Eleição

Terminará na sexta-feira, 13, às 19h, o prazo para registro dos candidatos que vão disputar os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Goianésia do Pará. As eleições suplementares no município estão marcadas para o dia 3 de outubro. Haverá novo pleito porque o candidato mais votado em 2020, Itamar Cardoso do Nascimento (Avante), teve as contas rejeitadas “por irregularidades insanáveis que configuraram atos dolosos de improbidade administrativa quando ocupava a Prefeitura em gestão anterior”. Com isso, Nascimento se tornou inelegível por oito anos, e o pleito de 2020 foi anulado.

RACISMO

Denúncia

A jovem vereadora negra Bia Caminha (PT) tem usado as redes sociais para denunciar o que considera reiterados sinais de racismo na Câmara Municipal de Belém. Caminha assumiu o cargo em janeiro deste ano e, desde então, vem sendo barrada na Casa. Os servidores alegam que ela não tem “aparência de vereadora”. Para tentar solucionar o problema, Caminha passou a andar com um button indicando que é parlamentar, mas nem assim tem tido o acesso facilitado. Na sessão de ontem, a vereadora Nazaré Lima (PSOL) afirmou já ter sido vítima de racismo na Casa.

VACINA

Discriminação

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) do Pará prepara ação judicial contra o Ministério da Saúde e o governo federal por suposto tratamento discriminatório no processo de divisão das doses de vacina contra a covid-19. Na ação, a PGE vai apresentar números do próprio Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados apontam o Pará como o segundo Estado que menos recebeu imunizantes em relação ao número de habitantes.

Igualdade

A lanterna do ranking nacional fica com o Estado do Amapá, para onde foi enviada 0,66 dose de vacina por habitante. O Pará recebeu 0,68. Na outra ponta, a lista dos Estados que mais receberam vacina, proporcionalmente, é liderada por São Paulo, para onde foi enviada 1,04 dose por morador. Em seguida, aparecem os Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. “A distribuição tem que ser equitativa entre os Estados”, defende o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, informando que deve concluir a ação ainda nesta semana.

PUNIÇÃO

Servidores

Servidores estaduais que se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19, mesmo tendo tido oportunidades de receber o imunizante, poderão ser punidos pela administração pública. A Procuradoria-Geral do Estado do Pará informou, ontem, que vai emitir orientação aos servidores sobre o assunto. O órgão analisa a matéria após parecer publicado no dia 4 deste mês pelo procurador Bruno Anunciação das Chagas, coordenador da Consultoria Jurídica da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa). No parecer, Chagas orienta o afastamento do servidor que se recusar a tomar a vacina, além da instauração de procedimento administrativo disciplinar.

BIOECONOMIA

Fórum

O presidente do Fórum Mundial de Bioeconomia, Jukka Kantola, desembarcou ontem em Belém. Ele veio alinhar detalhes para o evento, programado para o mês de outubro deste ano, na capital paraense. Esta é a primeira vez que o Fórum será realizado fora da Finlândia; e a organização já divulgou que Belém foi escolhida como sede por ser considerada a porta de entrada para a região amazônica e área de significativa importância para a bioeconomia global. O evento será de 18 a 20 de outubro, na Estação das Docas.

EM POUCAS LINHAS

► O vereador Josias Higino (Patriota) usou ontem a tribuna da Câmara Municipal de Belém para elogiar O LIBERAL. Segundo ele, o jornal faz uma cobertura transparente em relação às ações do governo Jair Bolsonaro, do qual é apoiador.

► Na mesma sessão, o vereador Fernando Carneiro (PSOL) pediu que fosse incluída, nos anais da Casa, a reportagem publicada pelo jornal sobre o constrangimento imposto ao metalúrgico Luiz Carlos da Silva, obrigado a tirar a roupa em um supermercado da rede Assaí, no interior de São Paulo.

► O episódio é tratado como um caso motivado por racismo pela Ordem dos Advogados do Brasil.

► O deputado estadual Wanderson Chamon, o “Chamonzinho” (MDB), está internado com covid-19 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação é de que o quadro dele é estável.

► Por causa das comemorações pelo Dia do Advogado, não haverá expediente, hoje, no Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

► Os prazos processuais que terminam ou começam nesta quarta-feira, 11, serão transferidos para amanhã.

► Mais de 2,4 mil indígenas que vivem em 31 aldeias do Médio Xingu passarão a contar com atendimento especializado de telemedicina fornecido pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

► Foi inaugurada, ontem, a 30ª agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), no município de Nova Ipixuna.

► Com essa inauguração, o Banpará passa a ter 138 agências em 121 municípios paraenses.

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, por meio do projeto “Paisagens Sustentáveis na Amazônia”, está implantando viveiros de mudas florestais e agrícolas na unidade de conservação “Triunfo do Xingu”.