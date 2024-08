'Estou aproveitando cada momento', diz Rebeca Andrade após medalha de prata

Trabalho

As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 57,5% dos empregos com carteira assinada criados em junho.



Comércio eletrônico

Shopee, Shein e AliExpress concentram 30% das visitas entre os 10 maiores e-commerces no Brasil, aponta relatório da Conversion.

"Estou aproveitando cada momento.”

Rebeca Andrade, ginasta, disse ter ficado tranquila durante toda a prova que terminou com a medalha de prata, ontem, em Paris.



>APROXIMAÇÃO

INCERTEZA



A aproximação dos partidos PSB e MDB no Pará, após anúncio do ex-deputado federal Cássio Andrade como candidato a vice-prefeito na chapa de Igor Normando à prefeitura de Belém, com apoio do governador Helder Barbalho, pode causar incerteza sobre a situação política no município vizinho, Ananindeua, que tem os dois principais pré-candidatos àquela prefeitura justamente nessas siglas: Daniel Santos (PSB) e Antônio Doido (MDB).



PÓS-ELEIÇÃO



Durante o evento que lançou seu nome à chapa, Cássio Andrade, que é presidente do diretório estadual do PSB no Pará, disse que a candidatura de Daniel à reeleição em Ananindeua ocorre “sem o aval” da diretoria estadual, e que toda a articulação do atual prefeito está sendo feita em nível nacional. Segundo ele, “todos sabem o que está acontecendo lá e, após as eleições, isso vai ser resolvido”.



>MERENDA

AÇAÍ



Os cerca de 500 mil estudantes que voltaram às aulas ontem, na rede estadual de ensino, tiveram uma boa surpresa no início do segundo semestre letivo: o açaí e outros itens regionais foram incluídos na merenda escolar das 975 escolas do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, o cardápio oferecido aos estudantes é variado e saudável, elaborado por uma equipe de especialistas que levam em consideração as necessidades nutricionais dos alunos. Entre os itens estão peixe, carne, frutas, achocolatado, leite, pão, legumes, feijão, arroz, macarrão e polpas de frutas variadas.



>AMBIENTE

PAGAMENTO



O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” foi um dos assuntos tratados durante encontro entre representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do projeto CITinova II.



MODELO



O encontro foi conduzido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), em Belém. Essa iniciativa visa valorizar e remunerar práticas que conservem ou restaurem os serviços ecossistêmicos fornecidos pela Unidade de Conservação (UC). O PSA pode servir como um modelo para outras áreas protegidas, incentivando ações de preservação e sustentabilidade.



>SOJA

VAZIO



Começou ontem e segue até 31 de outubro o 2º período do “Vazio Sanitário da Soja no Pará”, em que fica proibido o cultivo de soja e a presença de plantas vivas da espécie nas propriedades produtoras. A medida é fiscalizada pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) e está estabelecida na Portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para proteger as plantações do fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática, considerada uma das doenças mais severas que incide sobre a plantação de soja e que pode ocasionar até 90% de perda da safra. Atualmente existem 1,3 mil produtores cadastrados em 44 municípios atendidos pelo programa da soja na Adepará, e quase duas mil propriedades cadastradas.



>PORTOS

DIREÇÃO



A gestão da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) está sob nova direção. A diretoria executiva que conduzirá a associação nos próximos dois anos é formada por Flavio Acatauassu, no cargo de diretor presidente; Gabriel Azevedo, que será o vice-presidente; Alessandro Fernandes, assumindo a Diretoria Administrativa; Rodrigo Abreu, no cargo de diretor financeiro; e Francisco Cortinas, que será o diretor adjunto. No Conselho Fiscal foram empossados João Paiva, Jozyane Correa e Tatiana Peixoto. Os mandatos são de dois anos.



>TERMINAIS

BALANÇO



A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) divulgou ontem balanço do número de passageiros que circularam durante o mês de julho pelo Terminal Hidroviário de Belém. Foram cerca de 80 mil pessoas. Foram 584 viagens, sendo 290 embarques e 294 desembarques, o que representa média de quase três mil passageiros ao dia, e 15 mil a cada sete dias. O número foi 46% maior do que a média registrada durante os seis primeiros meses do ano, que alcançou 50 mil pessoas.

Em Poucas Linhas

- O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) reverteu R$ 150 mil para a compra de equipamentos para o Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará.



- O recurso é proveniente de acordo firmado pela empresa Norte do Brasil Operações de Terminais LTDA., em função de irregularidades na jornada de trabalho dos funcionários.



- Terminam hoje as inscrições para o VII Concurso Ciência e Arte, na modalidade Música, promovido pelo Centro de Ciências e Planetário do Pará, vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa).



- Neste ano o concurso possui o tema “Astronomia e Amazônia: o céu é o limite” e contempla as categorias infantil, juvenil, adulto e sênior. Para participar é necessário produzir uma música inédita, relacionada à temática do concurso, incluída em um destes estilos: carimbó, brega, tecnobrega e paródia.



- Será realizada a convenção municipal do MDB em Rio Maria. O evento vai homologar a candidatura à reeleição da prefeita Márcia Ferreira (MDB) e vice-prefeito Paulinho Dias (MDB).



- Fazem parte da coligação os partidos PSB, PDT, PP, PSDB e Cidadania.



- A Fundação Cultural do Pará abre na segunda-feira (5) inscrições para as oficinas realizadas na Casa da Linguagem e no Curro Velho, em Belém.



- Serão disponibilizadas 686 vagas divididas entre 45 oficinas. As aulas serão realizadas entre os dias 19 de agosto e 6 de setembro.



- Com um saldo positivo de 9.324 postos de trabalho, Belém foi o município do Pará que mais gerou empregos este ano. Foram 64.364 postos de trabalho com carteira assinada gerados contra 55.040 desligamentos. Na sequência aparecem os municípios de Canaã dos Carajás, Marabá, Castanhal e Ananindeua.



- Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O estoque total de Belém recuperado para o Caged chegou a 291.290 postos de trabalho formais. Em todo o Brasil foram gerados 1.300.044 postos de trabalho com carteira assinada no ano.