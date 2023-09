'Estamos sendo perseguidos e injustiçados', diz Michelle Bolsonaro em culto evangélico

Saúde em risco

Pesquisa revela que o número de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos aumentou 79% nas últimas três décadas.



Crise climática

A temperatura mundial deve aumentar em 2,6°C até o ano de 2100, aponta relatório da Organização das Nações Unidas.

Legenda (J. Bosco)

"Estamos sendo perseguidos e injustiçados.”

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, durante culto evangélico no Distrito Federal. Com a bandeira do Brasil nas costas, ela chorou e disse se sentir traída por antigos colegas.



>SELEÇÃO

VOLTA



A torcida paraense fez a sua parte e os jogadores e a comissão técnica da Seleção deixarão a capital paraense após a goleada sobre a Bolívia com uma atmosfera mágica para a próxima partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra o Peru, na terça-feira, 12. A presença dos torcedores na frente do estádio, cantando o hino nacional à capela, sem dúvida ficará marcada na memória dos jogadores. Aliado à estrutura do Estádio Olímpico do Pará, o entusiasmo da torcida faz com que a CBF estude programar novas partidas para Belém.



ESTRUTURA



O Novo Mangueirão foi muito elogiado pelos torcedores e até pela imprensa nacional que trabalhou na cobertura do jogo Brasil x Bolívia. Sobre a escolha do estádio para receber a partida válida pelas Eliminatórias da Copa, o governador Helder Barbalho declarou que “Belém entra para a agenda das principais praças do futebol da América Latina”.



>CASAMENTOS

POLÊMICA



Apesar de já ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a união civil entre pessoas do mesmo sexo ainda está sendo apreciada na Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei apresentado em 2007 teve autoria do então deputado Clodovil Hernandes, falecido em 2009, há 14 anos. Por ironia a relatoria da matéria caiu nas mãos do deputado Pastor Eurico (PL-PE), que já manifestou posição contrária e pediu a rejeição do projeto.



REALIDADE



Depois de alguns adiamentos, a votação do relatório está marcada para a próxima quarta-feira, 13. Enquanto não ocorre, fora dos muros do Congresso os casamentos homoafetivos acontecem todos os dias e os números só crescem. No Pará esse tipo de união cresceu 1.400% nos últimos dez anos.



NÚMEROS



Só neste ano, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará (Anoreg-PA) registrou 1.435 casamentos homoafetivos, e isso até abril.



MULHERES



Em 2013, o primeiro ano de vigência da autorização nacional, foram 25 celebrações no Pará, que nesses dez anos tem registrado a média anual de 131 celebrações. Do total, 51,6% delas são entre casais femininos, com 740 uniões, sendo 135 em 2022. As demais 48,4% foram entre casais masculinos, com 695 matrimônios, sendo 211 cerimônias no ano passado.



CÍRIO

GASTOS



Maranhão, Ceará, São Paulo e Amazonas lideram o ranking dos Estados que mais enviam turistas ao Pará no período do Círio, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Turismo. Neste ano, o Estado deve receber 80,5 mil visitantes durante a quadra nazarena. Este número representa aumento de 33,7% em relação ao ano passado. Juntos esses turistas devem movimentar algo em torno de R$ 150 milhões, 33,6% a mais que no Círio de 2022. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).



>INDÚSTRIA

ÁREA



O governo do Estado anunciou que vai acelerar o processo de implantação dos Distritos Industriais, com o início de obras de revitalização em quatro empreendimentos já em funcionamento em Belém, Ananindeua, Barcarena e Marabá e a autorização para a criação de mais dois, um no município de Castanhal e outro em Breves, no Marajó, além da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Barcarena.



BALANÇO



O Distrito Industrial de Castanhal deve ter as obras iniciadas no primeiro semestre de 2024. Em Breves, a previsão é iniciar as fases de contratação dos projetos executivos de engenharia, arquitetura e contratação de empresa para o licenciamento ambiental. Em Barcarena, a ZPE consiste em uma área de livre comércio na qual as indústrias destinam boa parte de sua produção para o mercado externo, obtendo vantagens administrativas, liberação cambial e isenção de tributos. Responsável pelos projetos, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) contabiliza nos quatro empreendimentos já em atividade, 218 empresas, que geram em média 17 mil empregos diretos e mais de 52 mil indiretos.

Em Poucas Linhas

- Cresce na Amazônia o apoio à promotora de Justiça do Ministério Público do Pará, Ana Cláudia Pinho, que passou a figurar na lista de possíveis indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal.

- O nome da paraense veio à tona após carta aberta do jurista Italiano Luigi Ferrajoli ao presidente Lula. No documento ele defendeu a necessidade de uma representante da Amazônia na mais alta Corte de Justiça do País.

- Lula terá que indicar um novo nome ao STF em outubro, em razão da aposentadoria da ministra Rosa Weber, que deixa a Corte no próximo dia 2.

- A corrida tem mobilizado vários setores da sociedade civil. A maior pressão é para que Lula indique uma mulher para o cargo.

- A operação “Ouro Negro”, deflagrada na quinta-feira, 7, para combater a extração ilegal de minério em Marabá, apreendeu seis caminhões contendo minério, pistolas e revólveres, além de maquinário e veículos como tratores, que estavam sendo usados para o crime ambiental em uma fazenda da região.

- Com a previsão de receber mais de 10 mil pessoas por dia, o Sistema de Segurança Pública do Estado elaborou um esquema especial de policiamento para garantir a segurança do público durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que será realizada de 9 a 17 de setembro, no Hangar, em Belém. Mais de 200 agentes farão o reforço da segurança diária durante o evento.

- Câmeras de segurança instaladas nos arredores do Hangar serão monitoradas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). A Polícia Civil atenderá, de forma exclusiva, as ocorrências registradas no local, por meio da Polícia Judiciária.

- Agentes do Corpo de Bombeiros também estarão presentes com equipes de socorristas e da vistoria técnica para verificar a estrutura e garantir a prevenção de acidentes.