'Estamos criando 1 milhão de empregos a cada três meses e meio ou quatro meses', afirma Paulo Guedes

Crime ambiental

A Polícia Civil do Pará abriu inquérito para investigar o autor do tiro que matou um peixe-boi em uma ilha de Belém.

Risco de morte

Ciclistas ignoram o uso das ciclofaixas da capital paraense e trafegam pelas vias entre os veículos.

"Estamos criando 1 milhão de empregos a cada três meses e meio ou quatro meses"

Foi o que afirmou, ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao comentar o saldo positivo de geração de 309.114 postos de trabalho em junho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. De acordo com ele, a economia brasileira continua em ritmo acelerado de criação de empregos formais.

TRIBUTOS

Propostas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que a reforma tributária entrará na pauta da Casa logo após o recesso legislativo, que termina amanhã. Ontem, durante encontro com secretários estaduais de Fazenda, o deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), que atua como relator, informou que poderá incorporar ao texto da nova lei sobre o Imposto de Renda as sugestões apresentadas pelos secretários estaduais.

AMAMENTAÇÃO

Incentivo

O Ministério da Saúde lançou, ontem, a nova edição da campanha de valorização do aleitamento materno. Neste ano, a campanha terá o tema “Todos pela amamentação: é proteção para a vida inteira”. Desde que foram lançados os programas de incentivo à amamentação, o número de mães que passaram a oferecer o leite materno como fonte principal de alimentação para seus bebês quase dobrou no País. O Brasil conta com uma rede de 220 pontos de coleta de leite materno, destinados a atender crianças cujas mães não conseguem amamentar. As doações são fundamentais para garantir a saúde, especialmente de bebês prematuros.

PANDEMIA

Sono

O estresse causado pela pandemia é o maior responsável pela piora na qualidade do sono de muitos brasileiros, que no cenário de noites maldormidas apelaram para a compra de medicamentos. No ano passado, o consumo de remédios hipnóticos que ajudam a regular o sono aumentou 20% em comparação com o ano anterior, segundo o Conselho Federal de Farmácia, que divulgou o dado junto com pesquisa do Instituto Royal Philips, indicando que 74% dos entrevistados enfrentam problemas de sono. Desses, 50% acreditam que a pandemia afetou diretamente a possibilidade de dormir bem.

PENSÕES

Fraude

Auditoria interna feita no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) identificou cerca de 530 casos de segurados já falecidos, mas que continuavam na folha de pagamento do órgão. O prejuízo mensal chegava a cerca de R$ 2,4 milhões, segundo informações divulgadas pelo Igreprev, que anunciou a suspensão dos benefícios e divulgou uma lista dos casos suspeitos de fraude. Os titulares e dependentes que estão na lista têm 90 dias para comparecer ao órgão, sob pena de terem os pagamentos cancelados definitivamente.

CENTRO

Ocupação

Um prédio antigo localizado na rua Leão XIII, no bairro da Campina, em Belém, deve ser usado como protótipo para o projeto habitacional de ocupação planejada do centro histórico da capital paraense. A ideia é revitalizar o centro e, ao mesmo tempo, garantir moradia à população sem casa, incluindo servidores públicos municipais.

POLÍTICA

Mulheres

O polêmico aumento do fundo partidário não é a única medida referente ao pleito do ano que vem que precisa ser aprovada até o começo de outubro de 2021 para valer ainda nas eleições gerais de 2022. Há pelo menos quatro propostas, já aprovadas no Senado e que dependem de votação na Câmara dos Deputados para virarem lei antes do pleito do próximo ano. Entre essas medidas está a que tenta garantir maior representatividade feminina nas casas legislativas.

Recursos

A nova lei exige que os partidos apliquem 30%, no mínimo, do fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário em candidaturas femininas em eleições proporcionais e majoritárias. O projeto também prevê que 5% do fundo partidário sejam aplicados “na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres”.

VIOLÊNCIA

Condomínios

Vai vigorar a partir de hoje a Lei Estadual 9.278/2021, que trata da violência doméstica e familiar em condomínios residenciais e conjuntos habitacionais no Pará. Pela lei, a ocorrência ou indícios de violência contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, dentro desses espaços, deverá ser comunicada pelos síndicos ou administradores à Delegacia de Polícia Civil e aos órgãos de segurança especializados em até 48 horas, a partir da ciência do fato.

EM POUCAS LINHAS

► De todas as altas nos itens de alimentação registradas pelo Dieese do Pará, a maior delas é a do óleo de cozinha, que acumulou reajustes de 80% nos últimos doze meses.

► A Comissão de Estudos para Modernização Tributária do Estado, da Assembleia Legislativa do Pará, participará, hoje, do pré-lançamento do projeto “Juventude Empreendedora”, da Associação dos Jovens Empresários do Pará. Durante o lançamento, o presidente da comissão, deputado estadual Fabio Freitas, e o advogado e consultor jurídico Denis Farias vão apresentar a metodologia do trabalho que terá como meta a elaboração de um documento com sugestões para desburocratização e modernização do sistema tributário paraense.

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará e o 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil realizarão, amanhã, ação itinerante na comunidade do Furo do Arrozal, no município de Barcarena, 65ª Zona Eleitoral do Estado. Das 8h às 17h serão oferecidos serviços como os de emissão da primeira e segunda vias do título eleitoral, revisão cadastral, transferência de domicílio eleitoral e regularização da situação cadastral. A Marinha vai oferecer atendimentos médico, odontológico e psicossocial.

► Pela primeira vez desde que foi criada, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários será dirigida por uma mulher. A servidora de carreira Flávia Takafashi tomou posse para um mandato que vai até fevereiro de 2026.

► A chamada janela partidária, período em que os parlamentares poderão mudar de legenda sem risco de perder os mandatos, só começará em março do ano que vem. Mesmo assim, já é intensa a movimentação de deputados paraenses que estudam mudanças de partidos de olho nas eleições de 2022. Ainda se espera a posição do Congresso sobre manter ou não a proibição para coligações na disputa ao Legislativo.