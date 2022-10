'Esta Suprema Corte reverencia cotidianamente a Constituição Cidadã', afirma Rosa Weber

Alerta do Detran

Vai até o dia 31 deste mês o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação vencida durante a pandemia.

Festa popular

Hoje é o dia do ensaio geral com os 400 brincantes da 20ª edição do “Arrastão do Círio”, promovido pelo Arraial do Pavulagem.

Rosa Weber (J. Bosco)

"Esta Suprema Corte reverencia cotidianamente a Constituição Cidadã no desempenho de sua atividade precípua de prestar a jurisdição constitucional.”

Foi o que afirmou, ontem, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra ROSA WEBER, durante a sessão plenária em homenagem aos 34 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 no Brasil.

CÍRIO 2022

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição no segundo turno do pleito, estará em Belém para acompanhar a "Romaria Fluvial” deste sábado, 8. A informação foi confirmada pela coordenação de campanha do PL. Maiores detalhes da agenda ainda não foram divulgados, mas está previsto que o presidente desembarque amanhã à noite em Belém. No sábado, Bolsonaro participará da “Romaria fluvial” que será realizada pela manhã e, em seguida, retornará para Brasília.



Passarinho



Informações de fontes próximas à coordenação de campanha afirmam que Jair Bolsonaro estava com o Círio de Nazaré “no radar” e tomou a decisão ontem, após ouvir aliados políticos no Estado. Um deles foi o deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA), que é também vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e foi reeleito na votação do último domingo, 2.

ELEIÇÕES 2022

Apoio



O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), formalizou, ontem, o apoio à candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva na corrida à Presidência da República. Após encontro com Lula em São Paulo, Helder divulgou, nas redes sociais, uma fotografia ao lado do ex-presidente sacramentando a aliança. Terceira colocada no primeiro turno da eleição presidencial, Simone Tebet (MDB) também declarou que votará em Lula. A legenda não declarou apoio a nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno, optando por liberar os filiados a escolherem entre Lula e Bolsonaro.



Ruralistas



Vice-presidente da bancada ruralista no Congresso Nacional, o senador Zequinha Marinho (PL-PA) que disputou as eleições ao governo do Pará com Helder Barbalho, comandou, ontem, um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição no segundo turno.



Xenofobia



A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPPA) emitiu nota oficial se posicionando contra a publicação feita por uma integrante do órgão. O conteúdo da postagem foi considerado xenófobo. Nele, uma defensora reclama dos nordestinos que, segundo ela, votam errado e depois vão para o Sul em busca de empregos. Na nota, a DPPA reafirma que “conforme previsto na Constituição Federal, repudia qualquer atitude e afirmação xenófoba, dentre outras formas de discriminação”.

VENTOS

Causa



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informou, ontem, que as chuvas torrenciais que caem sobre o Pará são causadas por aglomerados de nuvens do tipo Cumulonimbus. Esse tipo de nuvem tem como característica causar uma frente de rajada de ventos por causa da intensa atividade de correntes que descem da nuvem e atingem a superfície. Até o momento já choveu 78% da média esperada para outubro.

JUDICIÁRIO

Presidência



A desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos foi eleita, por aclamação, para ser a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o biênio 2023-2025. A escolha foi feita ontem, durante sessão do Pleno. A vice-presidência ficará com o desembargador Roberto Gonçalves de Moura e a Corregedoria-Geral de Justiça será assumida pelo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

MANTO

Tradição



Será realizada hoje a tradicional cerimônia de apresentação do manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio de número 230. A obra foi desenhada pela ilustradora Aline Folha e confeccionada pela estilista Stela Rocha. O trabalho começou em março. Os recursos para a confecção foram doados anonimamente por um casal de devotos. A apresentação será após a missa das 18h, na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

GUIA

Vale



A partir de hoje, o visitante que chegar a Belém vai receber um guia com dicas para aproveitar a cidade durante o Círio de Nazaré. A iniciativa é do Instituto Cultural Vale e da mineradora Vale, que há 20 anos patrocina a Festa de Nazaré. O guia está sendo distribuído no aeroporto e estará disponível para download na página da empresa na internet.

Em Poucas Linhas

► A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo na segunda-feira, 10, dia seguinte ao Círio de Nazaré. A medida, publicada no Diário Oficial do Município, exclui a pessoa que trabalha em áreas consideradas essenciais como fiscalização de feiras e mercados, atendimento de urgência e emergência e central de leitos.

► Começou a funcionar, ontem, o aplicativo “Kd a Berlinda”, que acompanha e mostra em tempo real onde estará a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao longo das 13 romarias oficiais do Círio. O aplicativo funciona nos sistemas Android e iOS e foi desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará em parceria com a Diretoria de Festa de Nazaré.

► Estão abertas as inscrições para estudantes do ensino superior que desejam fazer estágio no Ministério Público Federal (MPF) no Pará. Em todas as unidades do MPF haverá vagas para alunos de graduação em Direito. E, em Belém, há vagas também para estudantes de pós-graduação em Direito e de graduação em Biblioteconomia e em Jornalismo.

► Cerca de 100 alunos dos cursos de Enfermagem, Educação Física e Medicina da Universidade do Estado do Pará vão atuar como voluntários na Trasladação deste sábado e na Grande Romaria de domingo. Há mais de dez anos a coordenação do curso de Enfermagem, em parceria com a Cruz Vermelha, realiza o treinamento dos estudantes que irão ajudar os romeiros nas procissões deste final de semana.

► O Sindicombustíveis do Pará promoverá, nos dias 26 e 27 deste mês, o 17º Encontro de Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniência do Norte do Brasil. O encontro será realizado na Estação das Docas, com uma programação que inclui palestras e feira com expositores.